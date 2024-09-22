Срок давности не освободил из СИЗО

Как стало известно “Ъ”, в Москве до 3 октября продлен срок содержания под стражей экс-министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову и его бывшему подчиненному Халитбегу Махачеву. Защита попыталась добиться изменения меры пресечения на том основании, что по делу о двойном убийстве, которое среди прочих преступлений инкриминируется экс-чиновнику, а также по обвинению в причастности к терроризму истекли сроки давности. Однако на суд это впечатления не произвело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Магомедов остался в следственном изоляторе, несмотря на истечение сроков давности по двум предъявленным ему обвинениям

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт Магомед Магомедов остался в следственном изоляторе, несмотря на истечение сроков давности по двум предъявленным ему обвинениям

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Магомед Магомедов был главой минспорта Дагестана с 2012 по 2021 год, после чего стал мэром Кизилюрта. 3 октября прошлого года его задержал спецназ ФСБ. Следователи ГСУ СКР предъявили господину Магомедову обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Затем, уже в январе этого года, в деле появились ст. 105 и ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Дело об убийстве, совершенном в августе 2006-го, было реанимировано в декабре прошлого года и передано для дальнейшего расследования из Дагестана в центральный аппарат СКР. Срок предварительного следствия был продлен до 18 месяцев — до 14 ноября 2024 года. До этого расследование дела неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, а последний раз было приостановлено еще в январе 2008-го.

Напомним, 18 лет назад у придорожного кафе на трассе Ростов—Баку были убиты бизнесмен Мирза Сиражудинов и его 12-летний сын. Следователи установили, что шесть членов организованной группы, которой руководил Магомед Магомедов, возглавлявший тогда Гергебильский район Дагестана, обстреляли Сиражудинова из автоматического оружия. Неофициальной версией был раздел сфер влияния.

По данным местного издания «Черновик», бизнесмен Сиражудинов был влиятельной персоной в Кизилюрте и считался человеком из окружения главы Кизилюртовского района Абдурахмана Гаджиева.

Борьба за влияние между сторонниками глав двух соседних районов республики, выяснили силовики, велась криминальными средствами.

В декабре 2005 года, через полтора года после того, как Магомед Магомедов стал руководить Гергебильским районом, на него самого было совершено первое покушение: киллер из автомата с глушителем у придорожного кафе недалеко от Кизилюрта расстрелял его машину. Погиб водитель — племянник чиновника, сотрудник вневедомственной охраны ГОВД Магомед Шейхов. Убедившись в том, что в машине больше никого нет, киллер зашел в кафе и стал искать Магомеда Магомедова, но посетители и персонал заведения, увидев вооруженного человека в маске, стали «возмущаться», и тот скрылся. Следствие установило, что машина, использованная убийцей, была куплена милиционером Магомедом Митоевым, который признался, что организатором преступления был его односельчанин, глава администрации Кизилюртовского района Абдурахман Гаджиев. В ноябре 2006 года Гаджиев был приговорен к 18 годам строгого режима.

Еще одно покушение на Магомеда Магомедова было совершено в сентябре 2011 года в Левашинском районе. Заложенная в машину бомба сработала, когда мимо нее проезжал его кортеж. Тогда погибли восемь человек, в том числе трое детей.

А в конце 2011 года в опрокинутом в кювет внедорожнике на автодороге Махачкала—Буйнакск было найдено тело супруги убитого в 2006-м бизнесмена Хатимат Сиражудиновой. «Официальная версия смерти — автокатастрофа,— писал в середине 2012 года "Черновик".— Однако, по другим данным, женщина была мертва еще до аварии, а на ее теле имелись признаки насильственной смерти, вплоть до удушья. Эта версия имеет право на жизнь, поскольку Сиражудинова после убийства мужа и сына якобы публично поклялась отомстить за смерть родных…»

Между тем после убийства бизнесмена и его сына в 2006-м никаких объяснений случившегося от правоохранительных органов не последовало, а спустя полтора года расследование и вовсе перешло в разряд «висяков».

О том, что экс-чиновник Магомедов причастен к преступлению, следствие объявило в декабре прошлого года, когда были арестованы Камил Абдулсамадов, депутат из Кизилюрта Гамзат Шихабудинов, Шамиль-Хажи Шамхалмагомедов, Темирхан Чачанов и Магомед Загидов. Один из них, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, майор полиции из батальона МОВО Кизилюрта, служил на момент задержания в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС.

О роли Магомеда Магомедова в криминальной истории рассказали двое обвиняемых в убийстве 2006 года (один из них, Шамиль-Хажи Шамхалмагомедов, по состоянию здоровья был отпущен судом под домашний арест) и двое свидетелей — их персональные данные были оставлены в тайне «в связи с наличием реальной угрозы их безопасности».

А 9 июля, как следует из материалов суда, господину Магомедову предъявили новое обвинение — по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК. О сути этого обвинения следствие не сообщает.

Решением Басманного суда арест господина Магомедова и его предполагаемого сообщника Халитбега Махачева был продлен до 3 октября. Следствие обосновало необходимость этой меры тем, что быстрее закончить расследование не представляется возможным. По уголовному делу, пояснял следователь ГСУ СКР в суде, необходимо обеспечить производство трех комплексных медицинских судебных экспертиз эксгумированных трупов, а также почерковедческой, баллистической и фонографической экспертиз, ознакомить обвиняемых и их защитников с заключениями экспертов, получить ответы на все ранее направленные запросы и поручения, предъявить всем обвиняемым окончательные обвинения.

Отдельно было указано на то, что, согласно представленным ФСБ России результатам оперативно-разыскной деятельности, несмотря на увольнение господина Магомедова из министерства спорта, он «сохранил свое влияние на членов возглавляемой им организованной группы, продолживших работу в министерстве на своих должностях, в связи с чем дает им, в том числе Махачеву, указания о фальсификации документов, вырабатывая совместную линию защиты, а также высказывает угрозы в адрес сотрудников министерства в случае неповиновения его воле».

Защита, в свою очередь, заявила, что пятнадцатилетний срок давности по статье об убийстве истек и арестованный должен быть выпущен из СИЗО.

Впрочем, отметим, что в ходатайстве следствия оговаривалось, что срок давности уголовного преследования за совершение убийства действительно истек 3 августа 2021 года, однако в соответствии с УПК РФ подозреваемый может быть задержан, если подозревается или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Магомедов же обвиняется в совершении в составе организованной группы тяжкого преступления и трех особо тяжких преступлений, представляющих повышенную общественную опасность, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

Еще одним аргументом следствия стало то, что, находясь на свободе, экс-министр «как лидер возглавляемой им организованной группы» может как лично, так и с помощью иных лиц угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства. Серьезность такой угрозы, сообщил суду следователь, подтверждается представленными результатами оперативно-разыскной деятельности, а также показаниями других обвиняемых.

Фигуранты и их защитники возражали против удовлетворения ходатайств, указывая, в частности, на то, что срок давности уголовного преследования по обвинению в терроризме также истек. Учитывая плохое состояние здоровья экс-министра, адвокаты просили ограничиться для него домашним арестом, а для его бывшего подчиненного — залогом или домашним арестом.

В итоге суд признал обоснованными доводы следствия и удовлетворил ходатайства о продлении ареста.

Юлия Рыбина, Махачкала