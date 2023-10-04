Юбилей дела не испортил

К празднованию 60-летия небольшого дагестанского города Кизилюрта в Москве по обвинению в растрате был арестован его глава 67-летний Магомед Магомедов. Спецназ ФСБ задержал градоначальника, штурмом взяв его особняк, на вертолете отправил фигуранта в Махачкалу, а затем самолетом в столицу. Чиновнику инкриминируется многомиллионная растрата бюджетных средств в бытность министром спорта Дагестана. Проверяется он на причастность и к другим преступлениям. Ранее господин Магомедов в основном выступал потерпевшим от многочисленных покушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов

Фото: Официальный сайт ГО Кизилюрт Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов

Фото: Официальный сайт ГО Кизилюрт

Ходатайства следователя ГСУ СКР об арестах Магомеда Магомедова и второго фигуранта резонансного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева Басманный райсуд рассмотрел в закрытых для СМИ режимах. Соответствующую просьбу следователь мотивировал тем, что в противном случае многочисленным журналистам и приехавшим поддержать обвиняемых родственникам могут быть разглашены сведения, составляющие тайну следствия.

Втайне была проведена и целая спецоперация по задержанию фигурантов очередного уголовного дела в отношении дагестанских чиновников. Следователи ГСУ СКР и целая группа спецназовцев ФСБ в минувший вторник провели обыски по нескольким адресам в Кизилюрте и Махачкале, где живут господа Магомедов и Махачев. В трехэтажном особняке главы города были найдены и изъяты несколько единиц оружия (на них имелось разрешение, но проверку все равно назначили), многочисленные часы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, стоимость которых, по данным участников мероприятия, явно не соответствовала официальным доходам фигуранта.

Обоих задержанных доставили в Москву, а после предъявления обвинений — в суд. Спецназ стерег фигурантов и во время разбирательств, хотя никто из группы их поддержки, состоявшей из пары десятков человек, не пытался вмешаться в ход происходящего.

Чиновникам, а господин Магомедов возглавлял министерство спорта Дагестана с сентября 2012 по май 2021 года, когда стал мэром города, инкриминировали хищение десятков миллионов рублей, выделенных на проведение различных спортивных мероприятий.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, это только начало расследования предполагаемых незаконных действий господина Магомедова. Его будут проверять на причастность ко взяточничеству, другим хищениям и даже на связи с криминальными авторитетами.

А пока судья Наталья Дударь, удовлетворив другие ходатайства следствия, отправила господ Магомедова и Махачева в СИЗО до 2 декабря.

В связи с происшедшим администрация Кизилюрта перенесла на неопределенный срок празднование 60-летия города, которое было намечено как «грандиозное» мероприятие на 7 октября. «По понятным причинам праздничного настроения в городе нет»,— отмечено в ее заявлении.

Мэрия принесла извинения горожанам и приглашенным гостям, а также «всем, кто отменил свои планы и был настроен приехать в Кизилюрт», чтобы отпраздновать юбилей. На решение городских властей отреагировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Если у кого-то в администрации нет настроения — это еще не значит, что настроения нет у целого города!» — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что любое задержание коррумпированного чиновника — «это моральный праздник у людей!».

Отвечая депутату, мэрия сообщила, что мероприятие, на которое не было выделено бюджетных средств, проводилось по инициативе и силами господина Магомедова, который и нашел для этого спонсоров.

Следует отметить, что до минспорта с 2004 года господин Магомедов руководил Гергебильским районом Дагестана. Ровно через год после того, как он занял эту должность, на него было совершено первое покушение — киллер из автомата с глушителем у придорожного кафе недалеко от Кизилюрта расстрелял машину господина Магомедова. Погиб водитель — племянник гергебильского главы, сотрудник вневедомственной охраны ГОВД Магомед Шейхов. Убедившись в том, что в машине больше никого нет, киллер зашел в кафе и стал искать господина Магомедова, но посетители и персонал заведения, увидев вооруженного человека в маске, стали «возмущаться», и тот скрылся. Следствие установило, что машина, использованная убийцей, была куплена милиционером Магомедом Митоевым, который признался, что организатором преступления являлся его односельчанин, глава администрации Кизилюртовского района Абдурахман Гаджиев. Позднее Магомед Магомедов объяснил попытку покушения на него политическим соперничеством: «У Абдурахмана появились далеко идущие планы — захотел стать "царем" и города, и района, мечтал об их слиянии. Я мог ему помешать». Абдурахман Гаджиев получил в итоге 18 лет строгого режима.

Другое покушение было совершено в сентябре 2011 года в Левашинском районе. Заложенная в машину бомба сработала, когда мимо нее проезжал кортеж главы Гергебильского района. Тогда погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Юлия Рыбина, Махачкала; Николай Сергеев