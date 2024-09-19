Перспектив хватило на всех

Политики и эксперты обсудили в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) перспективы парламентских партий в свете итогов минувшего единого дня голосования (ЕДГ). Прошедшая кампания задала тренды на предстоящие в 2026 году выборы в Госдуму, согласились все участники дискуссии, но и результаты ЕДГ-2024, и текущую социологию, как выяснилось, едва ли не в каждой партии склонны интерпретировать в свою пользу.

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Партийцы и эксперты сошлись в том, что минувшая региональная кампания стала прологом к предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму. Актуальна в этом контексте и текущая социология, хотя буквально экстраполировать ее результаты на будущие думские выборы нельзя, предупредил директор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Это предстартовая картина, важная для планирования». Он также привел данные самого свежего опроса, согласно которым «Единая Россия» (ЕР) сохраняет уверенное лидерство, КПРФ уступила «серебро» ЛДПР, «Новые люди» поднялись на четвертое место, а «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) опустилась на пятое. Непарламентские партии в сумме собрали 10,1%.

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ЛДПР с 22% стала лучшей среди партий «второго выбора» (респондентам, определившимся с тем, за кого голосовать, задавали дополнительный вопрос: кому они отдадут предпочтение, если их фаворит не станет участвовать в кампании). 18% опрошенных назвали «резервной» партией КПРФ, а эсеров, которые осенью 2011 года лидировали в этой номинации с большим отрывом, теперь «оставляют про запас» лишь 10% респондентов. Валерий Федоров призвал не недооценивать значимость этого показателя, поскольку сегодня среди избирателей «высока изменчивость, ситуативность, готовность менять выбор в зависимости от обстоятельств».

Представленные данные предсказуемо устроили не всех партийцев. Так, секретарь ЦК КПРФ Виктор Царихин подчеркнул, что КПРФ «была, есть и остается единственной оппозиционной силой».

В ответ замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов саркастически пожелал коммунистам остаться «единственной оппозиционной партией» навсегда, тогда как сами либерал-демократы «собираются стать партией власти». На ЕДГ-2024 ЛДПР поддержал миллион избирателей, и это «говорит о том, что мы преодолеваем любые барьеры и, безусловно, будем второй по величине фракцией в Госдуме по завету Жириновского», резюмировал депутат.

Весел был и зампред «Новых людей» Александр Даванков, напомнивший, что его соратники проводят яркие избирательные кампании (с костюмами, роботами и надувными слонами) и уверены, что «даже серьезное и важное дело можно делать с хорошим настроением». «Мы стараемся объединять вокруг себя разных политических представителей, в том числе тех, кто не смог принять участие в выборах из-за муниципального фильтра»,— добавил политик. Поэтому на выборах в Госдуму-2026 «Новые люди», по его убеждению, имеют хорошие шансы улучшить свой результат.

Для СРЗП минувшая кампания получилась сложной, в том числе и из-за административного воздействия, посетовала секретарь президиума Центрального совета партии Анастасия Павлюченкова.

СРЗП, по ее словам, подтвердила свой статус парламентской партии, не пошла «в жесткую оппозицию и критику» и действовала «максимально конструктивно». «При этом важно понимать, что конфигурация поменяется очень сильно к 2026 году»,— туманно заключила госпожа Павлюченкова, добавив, что собственную «конфигурацию» к выборам-2026 эсеры обсудят уже на ближайшем съезде 26 октября.

Единороссы тоже не намерены почивать на лаврах, несмотря на высокий результат, заверил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. На прошедших выборах партийцы решили «все задачи по фракциям», «дали ответы на запросы избирателя» и вскоре намерены поставить задачи на 2025 год. Хотя четкие задачи ставить еще рано, оговорился политик: «Невозможно задать рамку, как будет выглядеть идеологический конструкт (партии.— “Ъ”) не только в 2026-м, но и в 2025 году. Но точно: социальная помощь семьям и участникам СВО, развитие муниципалитетов и регионов, вовлечение молодого поколения».

Наконец, непарламентские партии, несмотря на отсутствие в федеральной повестке, тоже показали свой потенциал, заметила политолог Анна Федорова. Если электоральное ядро парламентских партий продолжит размываться, то в следующих выборных циклах, в том числе думском, их непарламентские конкуренты могут улучшить свои результаты, считает эксперт.

Григорий Лейба