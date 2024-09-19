АЭС или ничего

В Казахстане активно идет подготовка к намеченному на 6 октября общереспубликанскому референдуму по строительству первой в стране атомной электростанции. В голосовании смогут принять участие свыше 12 млн человек, пять участков откроются и в России. Если граждане одобрят строительство АЭС, одним из претендентов на участие в ее возведении станет российский «Росатом». Впрочем, в Астане будут рассматривать и других поставщиков технологий: китайскую CNNC, южнокорейскую KHNP и французскую EDF. В «Росатоме» “Ъ” заявили, что готовы к любым форматам реализации проекта сооружения АЭС, в наибольшей степени отвечающим интересам казахстанской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Казахстане 6 октября состоится важнейшее для страны событие — масштабный референдум по строительству АЭС. Вынести вопрос на всенародное голосование постановил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Казахстану очень нужна «чистая атомная энергия». «Это принципиальный вопрос для будущего нашей экономики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны»,— заявил казахстанский президент.

В то же время он признал, что вопрос о станции вызывает множество вопросов и споров. «Среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС. Это вполне объяснимо: многие хорошо помнят трагические последствия испытаний (ядерного оружия в советские годы.— “Ъ”) на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта и экологические аспекты»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.

Перед референдумом все эти темы обсуждались на общественных слушаниях, прошедших в крупных городах страны. При этом в целом вопрос о целесообразности перехода на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов (в стране есть действующие исследовательские ядерные реакторы, кроме того, страна производит ядерное топливо на экспорт). Дело неоднократно уже доходило до обсуждения возможных локаций расположения АЭС и даже отбора потенциальных иностранных партнеров для проекта. Однако планы так и оставались лишь на бумаге.

В последнее время дискуссия на эту тему активизировалась, что отчасти связано с регулярными отключениями электроэнергии в стране, притом что она обладает огромными запасами урана.

Сейчас более 70% производства электроэнергии в стране приходится на угольные электростанции, многие из которых уже изношены.

В ходе опроса, проведенного в августе этого года Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), большинство респондентов (53,1%) высказались за строительство АЭС. Поддерживающие идею возведения станции, как сказано в пресс-релизе КИСИ, связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году. Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды. При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

Опросы, проведенные за последние месяцы другими организациями, также показывают перевес сторонников строительства АЭС. В то же время необходимо учитывать, что в основном опрашивают жителей крупных городов, в то время как в референдуме смогут принять участие более 12 млн человек со всей страны. Казахстанцы смогут проголосовать и на пяти участках в России: в посольстве в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

В бюллетене будет, как ожидается, только один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» У граждан будет возможность ответить на него «да» или «нет». Референдум обойдется госбюджету примерно в $32 млн. За ходом голосования будут следить 50 наблюдателей из стран СНГ.

Построить первую в Казахстане АЭС, если это одобрят участники референдума, планируется на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. По сообщению местных СМИ, в случае положительного исхода голосования казахстанский парламент примет отдельный закон в области ядерной безопасности и охраны окружающей среды, «который будет включать строгие стандарты безопасности для проектирования, строительства и эксплуатации АЭС».

Построить АЭС планируется к 2035 году. По предварительной оценке, объект обойдется в $11,2 млрд. Власти Казахстана настаивают на том, что эти расходы оправданны, поскольку страна уже периодически сталкивается с дефицитом электроэнергии, который будет со временем только обостряться. При этом в Астане подчеркивают, что станция должна будет задействовать местный потенциал по ядерно-топливному циклу, то есть работать на казахстанском топливе.

Независимый эксперт Борис Синицын в беседе с “Ъ” отметил: тот факт, что крупнейший производитель урана (35–40% мировой добычи) собирается развивать ядерную энергетику у себя, «это благоприятная индикация по спросу на уран для участников рынка».

Среди компаний, которые претендуют на участие в проекте в качестве поставщиков технологий,— российская госкорпорация «Росатом», китайская CNNC, южнокорейская KHNP и французская EDF. В пресс-службе «Росатома» “Ъ” в четверг заявили: «С Республикой Казахстан нас связывают многолетние отношения тесного партнерства. Мы приветствуем стремление страны включить атомную генерацию в свой энергобаланс и готовы предложить самые передовые и надежные технологии для реализации проекта сооружения АЭС. Насколько нам известно, "Росатом" вошел в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий АЭС, сформированных казахстанскими партерами. Мы готовы к любым форматам реализации проекта сооружения АЭС, в наибольшей степени отвечающим интересам казахстанской стороны». В российской госкорпорации убеждены, что «проект сооружения АЭС будет способствовать развитию атомной индустрии Казахстана, который уже является мировым лидером в добыче урана». «"Росатом" готов оказать содействие в этом нашим казахстанским партнерам»,— заключили в компании.

Татьяна Дятел, Елена Черненко