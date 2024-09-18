«Хезболлу» накрыло второй волной

В среду в Ливане второй день подряд массово взрывались устройства связи — в частности, портативные рации, используемые активистами «Хезболлы». Минздрав Ливана сообщил вечером, что как минимум девять человек погибли и более 300 получили ранения. Группировка вновь обвинила в произошедшем Израиль и пообещала отомстить. Власти еврейского государства тем временем перемещают военных из Газы к ливанской границе, готовясь к все более вероятной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скорая помощь возле больницы в Бейруте

Фото: Mohamed Azakir, Reuters Скорая помощь возле больницы в Бейруте

Фото: Mohamed Azakir, Reuters

Взрывами сотен пейджеров (см. “Ъ” от 18 сентября) дело, как выяснилось в среду, не ограничилось. Столь же неожиданно в Ливане начали взрываться портативные радиостанции и не только они. По сведениям телеканала «Аль-Хадат», помимо раций взрывались смартфоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, а также другие устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

Минздрав Ливана сообщил, что в среду девять человек погибли и более 300 получили ранения. В результате первой волны взрывов во вторник, по уточненным данным, пострадали более 4 тыс. человек, погибли минимум 12 человек, около 400 находятся в критическом состоянии.

Ливанский телеканал «Аль-Манар» со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщил, что взорвавшиеся рации были куплены «Хезболлой» примерно пять месяцев назад — тогда же, когда и несколько тысяч пейджеров, которые взорвались накануне. Источники газеты «Аль-Маядин» сообщили, что пейджеры были заминированы с помощью взрывчатки, которая «не обнаруживается обычными металлоискателями» — «даже в международных аэропортах». «Батарейки пейджеров сами по себе не были источником взрывной волны — литиевый материал питал взрывной механизм, который активировался дистанционно через код»,— пишет газета. По ее данным, устройства взрывались в течение четырех секунд после получения звукового сигнала о сообщении.

Журналист израильского портала «Валла» Барак Равид со ссылкой на информированные источники написал в соцсети X: за второй волной взрывов, как и за операцией с пейджерами, стоит Израиль. Официально еврейское государство никак не комментировало взрывы 17 и 18 сентября.

Между тем «Хезболла» сразу же объявила Израиль виновным в «преступной агрессии, которая также затронула гражданское население». Группировка пообещала отомстить «коварному преступному врагу» и медлить с возмездием не стала.

Около полудня 18 сентября группировка запустила около 20 ракет из установок «Катюша» по израильским артиллерийским позициям в Кирьят-Шмоне. Военные Израиля уточнили, что в результате атаки никто не пострадал.

При этом ливанское движение подчеркнуло, что это только начало «справедливой мести».

Ливанская газета «Аль-Ахбар», транслирующая позиции «Хезболлы», 18 сентября сообщила: «Несмотря на общественный гнев, "Хезболла" сохраняет осторожность, избегая импульсивных реакций. Однако движение признает, что дерзкие действия врага (Израиля.— “Ъ”) могут подтолкнуть к новому этапу конфронтации». Газета прямо написала о возможности масштабной войны с Израилем. Между тем катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на представителей группировки уточнила, что в движении «не хотят войны и все еще исключают такой сценарий, хотя и полностью к нему готовы».

Официальные власти Ливана тоже не стремятся к войне и всячески это подчеркивают. Глава МИДа Абдалла Бу Хабиб 17 сентября призвал ООН оказать максимальное давление на израильтян, чтобы те «прекратили эскалацию», которая «может втянуть весь регион в спираль насилия». Источники «Аль-Араби аль-Джадид» в правительстве страны между тем пишут, что власти Ливана на всякий случай начали проработку «плана действий при наихудшем развитии событий» и проверяют готовность убежищ в стране.

Тем временем Армейское радио Израиля сообщило о переброске элитной 98-й дивизии из Газы на северный фронт.

Это может быть подготовкой к более крупному конфликту с «Хезболлой», отмечает издание. Кроме того, 18 сентября две бригады, дислоцированные вдоль границы с Ливаном, начали учения по имитации вторжения на территорию этой республики. «Задача ясна — мы полны решимости изменить ситуацию с безопасностью в кратчайшие сроки»,— заявил в этот же день глава Северного командования Армии обороны Израиля Ури Гордон.

Быть или нет полномасштабной войне — во многом зависит от решений генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Если группировка нанесет масштабный удар по Израилю, то это вынудит израильские власти начать вторжение. Вероятно, больше понимания насчет планов «Хезболлы» появится после выступления Хасана Насраллы, запланированного на четверг.

Эльнар Байназаров