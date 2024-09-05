Защиты от терактов ищут в страховках

В этом году страховые компании резко подняли тарифы в сегменте страхования имущества юрлиц от террористических актов и диверсий. Одновременно были сокращены лимиты ответственности по страховым случаям. Тем не менее запрос на эту услугу, по словам страховых брокеров и компаний, растет, в том числе в связи с обострением ситуации в приграничных с Украиной областях, а также увеличением террористических атак беспилотников. Однако договор из-за сложностей с урегулированием убытков не всегда заключается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в этом году страховые компании резко повысили тарифы по страхованию юридических лиц от террористических актов и диверсий в приграничных территориях. По оценкам совладельца страхового брокера Mainsgroup Сергея Худякова, в зависимости от характера объекта и места его расположения тарифы могли увеличиться в десятки раз. В частности, для складских объектов тарифы выросли в семь раз, для НПЗ — в 70 раз, промышленных предприятий — в 120 раз. Если в прошлом году тариф составлял от 0,2% до 2–3% от лимита ответственности, то в настоящее время он доходит до 5–7%, указывает основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов. Страховые компании подтверждают рост тарифов на приграничных территориях. В «Совкомбанк страховании» говорят о 50-процентом росте, в страховой компании «Согласие» — о росте в разы.

Тарифы растут вслед за ростом количества инцидентов, которые сегодня квалифицируются как теракты, поясняют эксперты «Согласия».

В период с февраля 2022 года по август 2023 года власти регионов сообщили об атаках беспилотников более 500 раз. По данным Минобороны, только в ночь на 1 сентября над Россией уничтожено 158 беспилотников.

Вместе с тем страховщики уменьшают лимиты ответственности по рискам страхования от террористических актов и диверсий до размеров собственного удержания, отмечает директор департамента страхования промышленных рисков «Росгосстраха» Кирилл Попов. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, в условиях многократного роста тарифа лимит может сократиться в 1,5–2 раза. В частности, если полтора года назад за страховую премию в размере 1,5% от стоимости имущественного комплекса промышленного предприятия страхователи могли рассчитывать на максимальное покрытие в размере 80% рыночной стоимости, то сейчас уровень покрытия сократился до 50–70%, уточняет он. На некоторые объекты просто невозможно найти необходимую перестраховочную емкость на рынке и, как следствие, лимиты уменьшаются, отмечает господин Попов.

Впрочем, несмотря на рост цен и сокращение страхового покрытия, спрос на страхование таких рисков растет.

В 2024 году каждый второй страхователь интересуется возможностью включения и стоимостью защиты от терактов, говорит заместитель гендиректора по страхованию имущества и ответственности страхового консультанта АСТ Денис Титов. По оценкам господина Мельцова, общий запрос на защиту от террористических актов и диверсий среди корпоративных клиентов возрос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Причем в 2023 году спрос также увеличился (см. “Ъ” от 5 февраля). В целом господин Бархота оценивает объем этого сегмента в 10–25 млрд руб.

Чаще всего клиент под риском «терроризм» подразумевает страхование от прилетов, например, беспилотников и ракет, продолжает Денис Титов. Как правило, договоры страхования имущества юридических лиц содержат очень емкие и подробные исключения из страхового покрытия по таким рискам, отмечает партнер юридической фирмы «Первая юридическая сеть» Павел Курлат. При этом сам режим контртеррористической операции, введенный в начале августа в Белгородской, Брянской и Курской областях (см. “Ъ” от 10 августа), если только об этом нет специальной оговорки в полисе, никак не влияет на вопросы получения страхового возмещения, уточняет советник страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Сама возможность урегулирования убытков по страховым случаям будет во многом определяться статьями Уголовного кодекса РФ, по которым будет возбуждено дело. «Если будет прописана ст. 205 УК РФ "Террористический акт" или ст. 281 УК РФ "Диверсия", то, конечно, полис с расширением на терроризм и диверсию сработает, а если будет указана иная статья, например, ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", то формально страховое событие по риску "терроризм" признано не будет»,— поясняет Павел Курлат.

Юлия Пославская, Ян Назаренко