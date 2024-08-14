Страховщики продлили жизнь проценту

Вслед за ростом ключевой ставки и ставок по депозитам страховщики стали повышать ставку гарантированной доходности по полисам накопительного страхования жизни (НСЖ). По словам экспертов, это необходимо для поддержания привлекательности финансовых продуктов в условиях конкуренции с банками. Вместе с тем они обращают внимание, что на страховые продукты не распространяются государственные гарантии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Страховые компании поднимают гарантированную ставку по полисам НСЖ с единовременным взносом, свидетельствует оперативный опрос “Ъ” участников рынка. «Совкомбанк Страхование жизни» собирается увеличить гарантированную ставку на 1 п. п., до 16% годовых по продукту «Курс жизни PRO» с 15 августа. Ранее компания повысила гарантированную ставку по трехмесячным договорам с 17,57% до 18,11% годовых, для шестимесячных — с 17,72% до 18,27% годовых. В «РСХБ-Страхование жизни» доход по полуторалетнему полису НСЖ был увеличен с 18,75% до 19,5%. У «СберСтрахование жизни» с начала августа гарантированные ставки увеличилась на 0,9–2 п. п. в зависимости от программы для длительности полиса. О повышении гарантированной ставки доходности с начала месяца сообщили в компаниях «Росгосстрах Жизнь», «Ренессанс Жизнь», «Согласие-Вита» и «Зетта Страхование жизни».

По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, в июле ставки гарантированной доходности в основном составляли 16,75–17,15% годовых, а в августе могут вырасти минимум на 1 п. п.

Более высокие ставки характерны для коротких продуктов в период высоких ставок на рынке, поскольку в долгосрочной перспективе рыночные ставки могут значительно колебаться, отмечает партнер Б1 Ольга Вострикова. Впрочем, господин Бархота считает, что это также характерно для договоров на срок от 12 месяцев.

По словам страховщиков и экспертов, рост гарантированной ставки связан с ростом ключевой ставки ЦБ на 2 п. п. до 18% (см. “Ъ” от 27 июля). «В связи с повышением ключевой ставки растут ставки по банковским депозитам, что повышает ожидания клиентов страховщиков от продуктов накопительного страхования жизни. Соответственно, страховые компании, конкурируя как между собой, так и с банковскими продуктами, стремятся предложить более привлекательные условия»,— поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Кроме того, несмотря на то что страхование жизни не только дает накопить, но и предусматривает выплаты на случай смерти, инвалидности или иных рисков, это конкурентное преимущество «нивелируется» повышенными ставками банков, добавляет советник МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. В частности, по данным ЦБ, по итогам третьей декады июля 2024 года средняя максимальная ставка по рублевым депозитам десяти крупнейших банков уже превысила 17,1% годовых, достигнув рекордного значения с третьей декады марта 2022 года (см. “Ъ” от 6 августа).

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Однако банковские вклады (в объеме 1,4 млн руб.) гарантируются государством, тогда как на полисы НСЖ эти гарантии не распространяются. Страховщики отвечают по своим обязательствам за счет резервов, которые они формируют и которые контролирует ЦБ, поясняет гендиректор онлайн-сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец. Но, как отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, пока система, аналогичная АСВ, не внедрена на рынке страхования жизни, то есть при банкротстве страховщика клиент не сможет рассчитывать на получение выплаты от государства, как в случае с банками.

Юлия Пославская