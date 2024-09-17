Статистикой едины

Правительство на стратегической сессии во вторник рассмотрело проект стратегии развития Росстата до 2030 года. Ее основная цель — повышение оперативности и достоверности официальной статистики, необходимой государству для принятия управленческих решений. Одним из ключевых является вопрос сопоставимости информации из различных источников — власти намерены унифицировать данные за счет внедрения единых классификаторов и справочников, а также упростить межведомственный обмен сведениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство определилось с тем, как оно будет ускорять работу возглавляемого Сергеем Галкиным Росстата для обеспечения себя качественными и быстрыми данными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Правительство определилось с тем, как оно будет ускорять работу возглавляемого Сергеем Галкиным Росстата для обеспечения себя качественными и быстрыми данными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спустя почти год Белый дом вернулся к обсуждению проблем развития государственной статистики — в формате стратегической сессии. На уровне правительства тема модернизации сбора и обработки данных Росстатом поднималась в прошлом ноябре (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года). Приоритеты властей прежние — повышение оперативности и достоверности статистики. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменение обстоятельств». Глава Минэкономики Максим Решетников отметил, что ситуация со статистикой «усложняется, поскольку усложняется жизнь» — появляются новые источники данных, в частности big data, сведения от мобильных операторов и операторов контрольно-кассовой техники.

Для развития этого направления власти разработали стратегию развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. По данным “Ъ”, завершить ее доработку планируется к декабрю.

Как сообщил глава Минэкономики, мероприятия стратегии войдут в нацпроект «Экономика данных» в виде федерального проекта «Госстатистика».

Во вторник на стратегической сессии были одобрены основные подходы стратегии. Среди них — сокращение сроков предоставления статистической информации и снятие барьеров при обмене данными между ведомствами (в частности, за счет перехода на единые классификаторы и справочники). Первый шаг в этом направлении сделан — с 2023 года идет поэтапное внедрение госинформсистемы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», которая должна обеспечить взаимодействие участников системы госстатистики на основе единой методологии и информационно-технологической инфраструктуры.

Отметим, де-факто одной из ключевых проблем статистики является отсутствие единообразия данных из разных источников и необходимость их унификации. Ранее этот вопрос уже поднимался, но тогда возникла дискуссия вокруг того, как будет реализовано применение единой методики. Как пояснили “Ъ” в Росстате, «основой модернизированной системы госстатистики станет реестр входных, расчетных и выходных показателей на основе единой нормативно-справочной информации (НСИ)». В этом году, сообщают в службе, Росстат приступил к формированию эталонных справочников, которые будут доступны через НСИ, интегрированную с другими информсистемами. Ведомство, ответственное за внедрение стандарта, будет определено в стратегии — именно это, по данным “Ъ”, станет одним из ключевых вопросов дальнейшей доработки документа.

По словам Максима Решетникова, эффекты от изменения методологии и развития IT-инфраструктуры Росстата, внедрения стандарта качества данных будут достигнуты в ближайшие три года — после этого власти смогут перейти к внутренним преобразованиям в работе службы (в части, например, повышения производительности труда).

Состав статистических показателей также будет оптимизирован — за счет как формирования новых, необходимых для принятия управленческих решений, так и отказа от невостребованных.

В частности, планируется исключить сбор уже имеющихся в других информсистемах сведений, а также снизить отчетную нагрузку на респондентов — например, для малого и среднего бизнеса с 2025 года отчетность перед Росстатом будет упрощена (см. “Ъ” от 15 февраля 2023 года). Кроме того, как сообщают в Росстате, будут инициированы изменения в Налоговом кодексе в части предоставления статистической службе доступа к ограниченному набору данных о налогоплательщиках.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков