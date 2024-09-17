Бывших судей отдали следствию

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по представлениям главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина приняла решения в отношении двух бывших судей из Ростовской области. Экс-председателя Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, которому инкриминируют получение взяток, коллегия разрешила арестовать, а бывшего судью из Шахт Сергея Шама, подозреваемого в махинациях при выделении субсидий на приобретение жилья,— привлечь к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВККС рассмотрела представления председателя СКР Александра Бастрыкина на экс-главу Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексея Куделина и бывшего федерального судью Шахтинского горсуда Сергея Шама. В первом случае речь шла о согласии на арест бывшего судьи, который уже является фигурантом уголовного дела, во втором — о привлечении к уголовной ответственности.

Алексей Куделин, как рассказывал ранее “Ъ”, по данным следствия, замешан в громком коррупционном скандале, разразившемся в судебной системе Ростовской области в прошлом году. Тогда, напомним, были задержаны, а затем отправлены в СИЗО бывшие председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова и начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский. По данным следствия, Елена Золотарева получила четыре взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и еще две — в крупном (ч. 5 ст. 290 УК РФ), Татьяне Юровой, по данным СКР, достались по два особо крупных и крупных подношения. Кроме того, по материалам дела, она выступала посредником (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при передаче взяток председателю суда. Андрей Рощевский, по данным правоохранителей, также выступал посредником в коррупционных преступлениях. В настоящее время дело Елены Золотаревой по-прежнему находится на стадии предварительного следствия.

Уголовное дело по той же ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении Алексея Куделина было возбуждено летом этого года.

По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, Алексей Куделин участвовал в коррупционной схеме Елены Золотаревой. Как говорится в деле, он получал незаконные вознаграждения за избрание «нужной» меры пресечения фигурантам уголовных дел. На первоначальном этапе следствия речь шла о трех эпизодах, в уголовном деле господина Куделина фигурирует сумма взяток 15 млн руб.

На заседании ВККС представитель СКР, аргументируя представление председателя ведомства, указывал, что расследование в отношении бывшего судьи в самом разгаре, допрошены еще не все свидетели и господин Куделин, оставаясь на свободе, может оказывать на них давление. Сам Алексей Куделин, участвовавший в заседании лично, назвал слова представителя СКР домыслами и выступил против удовлетворения требования господина Бастрыкина. Однако коллегия дала добро на арест бывшего судьи.

Дело Сергея Шама никак не связано с расследованиями в отношении Татьяны Золотаревой и Алексея Куделина.

Это выяснилось в ходе выступления представителя СКР Артема Горбаня. В ходе заседания стало известно, что 47-летний Сергей Шам в городе Шахты в 2010 году стал мировым судьей, а в августе 2012 года — федеральным судьей горсуда. В 2022 году он сначала был отправлен в отставку по собственному желанию, а позже решением региональной квалификационной коллегии лишен статуса судьи.

Господина Шама Следственный комитет подозревает не менее чем в десяти эпизодах вынесения заведомо неправосудных решений (ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ), 15 эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и 15 эпизодах мошенничества при получении выплат или покушения на него (ч. 4 ст. 159.2, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

По материалам следственного ведомства, «не позднее мая 2019 года» у судьи и его сообщников — юриста Демидовой и некоего Крученко — возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков в соответствии с постановлением правительства от 2005 года. По данным следствия, господин Крученко подыскивал лиц, которых прописывали в квартиры, чьи собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. После такого «уплотнения» госпожа Демидова, по данным СКР, подавала от имени жильцов иски в суд на получение субсидий, а судья Шам их удовлетворял. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 30,5 млн руб., кроме того, по версии СКР, махинаторы пытались незаконно получить еще 42,6 млн, но в 2021 году их действия были пресечены.

В заседании ВККС сам Сергей Шам не участвовал — он прислал заявление с просьбой рассмотреть представление председателя СКР в его отсутствие. Участники заседания спросили представителя Следственного комитета, где, по данным правоохранителей, сейчас находится бывший судья, и тот ответил, что в Шахтах. После недолго обсуждения, которое прошло при закрытых дверях, представление Александра Бастрыкина было удовлетворено.

Алексей Соковнин; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону