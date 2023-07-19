Из больницы — в темницу

В Москву были доставлены и до середины сентября арестованы экс-глава Ростовского суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, в отношении которых председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции. В СИЗО уже находится экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, ранее председательствующий в трех ростовских судах, а в деле о многомиллионных взятках упоминаются неустановленные судьи. Таким образом, среди служителей региональной Фемиды можно ожидать новых посадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Следователи ГСУ СКР и оперативники ФСБ, сопровождающие антикоррупционное расследование, привезли Елену Золотареву и Татьяну Юрову из Ростова-на-Дону в понедельник. По некоторым данным, госпожу Золотареву для следственно-судебных действий забрали из больницы, куда она попала с диагнозом «медикаментозное отравление». Предполагается, что бывшая судья не ошиблась в количестве принимаемых препаратов, а именно пыталась покончить с собой. Как бы там ни было, но врачи разрешили не только препроводить госпожу Золотареву в столицу, но и дали согласие на ее допрос и последующий арест.

В ходе допроса, который проводился следователями главного следственного управления СКР, Елена Золотарева и Татьяна Юрова свою причастность к взяточничеству отрицали. Изъятые у нее в ходе обыска 128 млн руб., €27 тыс., а также многочисленные часы и ювелирные украшения бывшая судья Золотарева объяснила как личные накопления, а также как подарки к различным праздникам не только ей, но и другим членам семьи.

Басманный суд, в котором рассматривались ходатайства следствия об арестах госпож Золотаревой и Юровой, встречные предложения об альтернативных мерах пресечения отклонил. Женщины будут находиться под стражей до 17 сентября, но за это время в ГСУ СКР явно не успеют завершить расследование их дела, поэтому аресты будут продлены и, видимо, еще не раз.

По данным следствия, а уголовное дело в отношении служителей Фемиды с согласия высшей квалификационной коллегии судей возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, Елена Золотарева получила четыре взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а еще две — в крупном (ч. 5 ст. 290 УК), ее заместителю Юровой достались по два особо крупных и крупных подношения. Кроме того, она выступала посредником (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при передаче взяток председателю суда. Еще один фигурант — экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский также выступал посредником в коррупции. Ранее он являлся председателем Родионово-Несветайского, Волгодонского и Кировского районных судов Ростовской области и был отправлен в Москву и арестован первым — в апреле этого года.

Помимо экс-руководителей судебной системы области под подозрением в совершении преступлений коррупционной направленности, вынесении решений за взятки — еще с десяток судей. Пока они фигурируют как неустановленные лица. Однако, отметил источник “Ъ”, близкий к следствию, у многих из них уже были проведены обыски, оформленные как неотложные следственные действия, что позволяло обойтись без судебных решений. После этого служители Фемиды начали сотрудничать, рассказывая о том, как и при каких обстоятельствах получали вознаграждения и делились с руководством суда. Кто из них станет обвиняемым, а кто — свидетелем, теперь решают в СКР и надзирающей за ним Генпрокуратуре.

Следует отметить, что главному фигуранту расследования Елене Золотаревой 64 года. Ростовский облсуд она возглавила в 2015 году, а в апреле этого года добровольно ушла в отставку, сохранив определенный статус и льготы. Однако соответствующее решение потом было отменено в связи с совершением судьей порочащего ее поступка.

Николай Сергеев