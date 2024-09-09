Свыше 95% москвичей проголосовали дистанционно

Только 4,5% избирателей в Москве проголосовали традиционным способом на участках на выборах депутатов, сообщил зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Остальные 95,5% воспользовались столичной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Реут

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Реут

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего проголосовало 3,15 млн москвичей. Явка составила около 41%. Свыше 3 млн человек сделали свой выбор через ДЭГ, около 320 тыс. из них пришли на избирательные участки и использовали терминал электронного голосования. Бумажный бюллетень использовало больше 142 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Через федеральную платформу ДЭГ проголосовало свыше 827 тыс. россиян, сообщало Минцифры. Явка составила 89,92%.

Подробнее о ДЭГ в Москве — в материале «Ъ» «На бумаге все гладко».

Леонид Уварчев