На бумаге все гладко

Новый порядок волеизъявления в Москве, при котором для голосования бумажным бюллетенем нужно было заблаговременно подать в избирком соответствующее заявление, не создал больших проблем на выборах в Мосгордуму. С одной стороны, желающих воспользоваться «бумагой» действительно оказалось совсем немного (по предварительным данным, электронно проголосовали более 95% избирателей), с другой — на многих участках выдавали традиционные бюллетени даже тем, кто их заранее не заказывал. Впрочем, как убедились побывавшие в воскресенье на столичных участках корреспонденты “Ъ”, единого подхода к подобным случаям у членов избиркомов не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с резюме и портретами кандидатов в депутаты Московской городской думы на избирательном участке №166

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Плакат с резюме и портретами кандидатов в депутаты Московской городской думы на избирательном участке №166

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По предварительным данным, явка на выборах в Мосгордуму составила более 40%, при этом 95,4% избирателей предпочли электронное голосование (ЭГ). Накануне выборов некоторые оппозиционные партии призывали своих сторонников приходить на участки в воскресенье и «скандалить», требуя бумажный бюллетень даже при отсутствии заранее поданного заявления. Но прислушались к этому призыву не многие.

Два корреспондента “Ъ”, рискнувшие испытать на себе новую процедуру добывания бумажного бюллетеня, особых проблем не испытали. Правда, у пришедшего на участок №2366 (Теплый Cтан) журналиста член участкового избиркома (УИК) сразу попросил паспорт и принялся его сканировать, попутно объясняя, как будет проходить ЭГ. «Я бумажным, писал заявление»,— вовремя спохватился корреспондент “Ъ”. «А, тогда вам к секретарю комиссии»,— отозвался мужчина. После этого члены УИКа проверили наличие заявления и достали из специального ящичка бюллетень. Хотя попытка пройти к стойке со шторкой вызвала подозрение у одного из избиркомовцев, который строго поинтересовался: «Что вы делаете?»

Но недопонимание быстро устранили, и вскоре бюллетень корреспондента “Ъ” присоединился к тем немногим, которые уже лежали в урне.

От ответа на вопрос, сколько людей выбрали «бумагу», члены УИКа уклонились: «Точные цифры сейчас не скажем». Хотя, по их словам, были среди таковых и те, кто заявление заранее не писал.

Ранее “Ъ” сообщал, что общая рекомендация от московских властей была такой: предлагать всем пришедшим на участок голосовать через терминал электронного голосования (ТЭГ), но, если человек настаивает, выдавать ему бланк специального заявления на получение бюллетеня. Однако члены УИК №2366 оказались более принципиальными и были готовы выдавать не заказанный бюллетень лишь по уважительной причине — например, при отсутствии связи.

Одна из «пострадавших», женщина средних лет, рассказала “Ъ”, что хотела проголосовать традиционным способом, но комиссия ей навстречу не пошла: «Сказали, что уважительная причина — это либо реанимация, либо военная служба».

В итоге она проголосовала через ТЭГ, но призналась, что боится, как бы ее «голос не ушел в никуда».

Проводить к веренице ТЭГов избиркомовцы попытались и другого корреспондента “Ъ”, голосовавшего на участке №207 (Беговой) в пустынном здании Московского международного университета. Но в ответ на напоминание о поданном заявлении поправились: «А, ну это вам тогда к председателю комиссии». После этого заминок не было: председательница уточнила, где было подано заявление, отсканировала паспорт и выдала бюллетень под роспись на электронном планшете.

На участке №1950 в Домодедово корреспондент “Ъ” побывал в компании бывшего зампреда московского «Яблока», а ныне члена «Народного фронта» Анатолия Рабиновича, который недавно безуспешно пытался оспорить в суде заявительный характер голосования бумажным бюллетенем. Он не поленился лично подать заявление в ТИК и свой бюллетень получил без проблем, хотя его тоже поначалу пригласили к ТЭГам.

Но и тех, кто хотел голосовать «бумагой» (их тоже провожали к главе УИКа), оказалось немало, призналась “Ъ” член избиркома, при этом на одного избирателя, заранее подавшего заявку на бюллетень, приходилось два не подавших.

Однако на этом участке не отказывали никому и даже не уточняли, насколько уважительной была причина, только просили подписать заявление.

На УИК №645 в Марфино корреспондент “Ъ” насчитал в урне для голосования шесть бюллетеней, а всего, по словам главы УИКа Татьяны Костиной, заявление о голосовании «по старинке» здесь подали 17 человек. Из четырех избирателей, пришедших на участок за 20 минут, что там находился корреспондент “Ъ”, недовольства по поводу волеизъявления через ТЭГ не выказал никто. Не требовали бумажных бюллетеней в присутствии корреспондента “Ъ” и на участке №333 (Западное Дегунино) — соответствующие заявления там подали только восемь человек, сообщили в УИКе: «Всем интересен электронный формат, у нас же "Миллион призов"!»

Более людно было на участке №405 (Сокол). «Здравствуйте, у нас проходит электронное голосование, проводить вас к терминалу?» — с порога заявили корреспонденту “Ъ”. Пришедшие против такого формата явно не возражали — в урне к этому моменту просматривалось не больше четырех бюллетеней. «Каждую просьбу на "бумагу" рассматриваем в индивидуальном порядке, если человек очень хочет — то почему нет?» — заверили “Ъ” члены УИКа, добавив, что заранее получили около 20 заявлений.

А вот на участке №241 (Войковский) в присутствии корреспондента “Ъ” не дали проголосовать бумажным бюллетенем пенсионерке, которая заявление не подавала.

На вопрос, точно ли нет никаких возможностей получить бюллетень, сотрудницы УИКа лишь разводили руками: «Такие правила, каждый год что-то меняется». Зато на участке №239, куда та же пенсионерка зашла уже за компанию с племянницей, сотрудники УИКа, узнав о ее принципиальной позиции в отношении «бумаги», предложили обратиться к председателю комиссии, который «что-нибудь придумает». Правда, воспользоваться такой любезностью на «чужом» участке она не могла по закону.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве “Ъ” заявили, что проблем у людей, не подавших заранее заявление на бумажный бюллетень, возникнуть не могло. «У комиссий есть бланки заявлений, чтобы их могли подать прямо на месте,— пояснил заместитель главы штаба Александр Асафов.— А проблемы возникают в случаях, когда избиратели отказываются показывать паспорт или писать на месте заявление».

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут тоже заверил, что сложности с бумажным голосованием могли возникнуть только по недоразумению. «Мы всегда идем навстречу избирателю,— подчеркнул он, выступая 8 сентября на пресс-конференции в Общественном штабе.— Потому что для нас основная задача — дать человеку возможность реализовать свое активное избирательное право, мы для этого делаем все». На тот случай, если избиратель не подал заявление заранее, в избиркомах есть соответствующие формы бланков, добавил зампред комиссии: «Он заполняет на участке заявление о том, что просит ему выдать бюллетень по такой-то причине. Мы не отказываем в этих случаях. Если там есть какие-то ситуации спорные — это исключительно потому, что люди друг друга недопоняли».

Андрей Винокуров, Анастасия Корня, Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Григорий Лейба, Божена Иванова