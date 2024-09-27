Пенсионные фонды пришли в движение

Российский пенсионный рынок впервые за двадцать лет может продемонстрировать рост числа пенсионных фондов. Возврату интереса участников финансового рынка к этому его сегменту способствовал запуск программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Ее реализация не лишена сложностей, как психологического характера — со стороны клиентов, так и технического, связанного с переводом средств пенсионных накоплений. В таких условиях будет сложно привлечь от граждан 250 млрд руб. до конца года, на что ориентировал фонды президент РФ. Впрочем, на волне интереса к индустрии НПФ рассчитывают на развитие сопутствующих сервисов и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

2024 год можно считать переломным в индустрии негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Впервые за двенадцать лет на рынке появились новые игроки: «Т Фонд» получил лицензию в июле, а «Ренессанс Накопления» — в сентябре. В этот период фонды также создавались, но не с нуля, а путем выделения из действующих НПФ. Более того, этот год может стать первым за двадцать лет, когда общее количество НПФ превысит показатель предшествующего года, так как еще Совкомбанк и Альфа-банк зарегистрировали соответствующие юрлица, которые пока не получили лицензий ЦБ. В предшествующие три года количество НПФ сокращалось на два ежегодно, а в более отдаленные времена — и более чем по десятку в год. Это происходило на фоне слияния участников рынка, отзыва лицензий, а также при добровольной сдаче лицензии. Например, в августе 2024 года лицензию сдал НПФ «Традиция».

Позитивным изменениям на пенсионном рынке способствовало начало реализации с 1 января программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Сбережения вместо накоплений

Предшествующие несколько лет свидетельствовали как минимум о стагнации пенсионного рынка. Приток накоплений в фонды закрылся в 2014 году. Поначалу НПФ привлекали застрахованных лиц из ПФР, однако после ужесточения регулирования и череды слабых результатов начался обратный процесс. Постепенно ускоряется и выход граждан на накопительную пенсию. В результате к середине 2024 года количество застрахованных лиц в НПФ сократилось почти до 36 млн, хотя еще в 2020 году их было свыше 37 млн человек. Сокращается количество и участников негосударственного пенсионного обеспечения. При этом уверенно растут выплаты по ОПС, причем единовременные, то есть снижается инвестиционный потенциал фондов. Баланс пока еще сохраняется в пользу накопления активов за счет инвестиционного дохода. Но с массовым выходом на пенсию в ближайшие два-три года он будет явно не в пользу НПФ.

«Результатом многочисленных дискуссий и стала идея трансформации ОПС в программу долгосрочных сбережений. Эта трансформация скорее стала не про пенсии, а про сбережения, пенсионные фонды из чисто пенсионных фондов превратились в институт накопительный»,— поясняет председатель совета НАПФ Аркадий Недбай. Все новые игроки аргументировали свой выход на рынок НПФ намерением участвовать как раз в новой программе долгосрочных сбережений. Лишь в Альфа-банке отметили, что заинтересованы в том числе в получении лицензии и обязательного пенсионного страхования (ОПС). «В текущей конструкции без этого невозможно осуществлять привлечение тех клиентов, которые захотят перевести пенсионные накопления в ПДС. Также мы хотим поработать и с базой "молчунов"»,— сообщили в НПФ «Альфа».

ПДС предполагает возможность формировать накопления за счет собственных добровольных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор с НПФ заключается на 15 лет. Досрочно воспользоваться средствами можно при достижении пенсионного возраста или при наступлении определенных обстоятельств. Программа предусматривает государственное софинансирование в размере до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб. Средства застрахованы государством на сумму 2,8 млн руб.

Появление ПДС стало драйвером для отрасли и в части рестарта работы с физлицами. «Фонды вынуждены были мобилизоваться, доработать свои клиентские системы, выстроить удобные клиентские пути»,— отмечает гендиректор НПФ «Социум» Денис Рудоманенко. Возможность работать с розницей, предложить ей новый продукт с беспрецедентной поддержкой государства стала триггером для многих банков, указывает гендиректор НПФ «Альфа» Лариса Горчаковская. По данным ЦБ, к настоящему времени к программе присоединилось 30 НПФ, граждане заключили 1,23 млн договоров долгосрочных сбережений, по которым поступило 31,5 млрд руб. взносов и ожидается 6,1 млрд руб. средств софинансирования. На середину сентября подано 158 тыс. заявлений о единовременном взносе, по которым ожидается перевод средств пенсионных накоплений в программу в размере 32,6 млрд руб.

Новые фонды создают финансовые организации, тогда как промышленные компании, имевшие ранее такой опыт, не собираются его повторять в новых условиях. «Создание собственного НПФ нецелесообразно — это длительная и затратная процедура»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной промышленной компании. По его словам, после укрупнения НПФ на пенсионном рынке сложились «успешные лидеры по реализации пенсионных программ, по количеству застрахованных лиц, по объему средств клиентов и другим финансовым показателям, обеспечивающим устойчивость этих фондов».

Вместе с тем активизировались обсуждения участия нефинансового бизнеса в ПДС в виде предоставления дополнительного софинансирования. «Идея участия в программе через софинансирование — это интересный механизм, который может придать дополнительную динамику ПДС при наличии соответствующих налоговых стимулов на стороне компаний»,— считает директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Однако налоговые льготы должны быть проработаны, а бизнес уже сам примет решение, какую пенсионную программу ему развивать. Среди возможных вариантов представитель крупной промышленной компании выделяет «целевые налоговые преференции (отнесение на себестоимость взносов работодателя); целевую процентную ставку снижения налога на прибыль работодателям—участникам софинансирования; целевые финансовые преференции, в том числе льготный процент по кредитам; участие компании в формировании структуры портфеля НПФ».

«Госключ» вместо офиса

Новые игроки, которые заявляют о выходе на рынок НПФ, имеют собственную огромную и отработанную клиентскую базу, которой они умеют продавать практически что угодно, считают в НАПФ. При этом ПДС нельзя на 100% отнести к пенсионному продукту, это в большей степени долгосрочный инвестиционный продукт, который фундаментально реализуется на базе НПФ. «Пенсионные фонды для новых игроков — это продуктовая фабрика. Они не рассматривают выход на рынок пенсионных услуг. Их интересует лицензия НПФ, для того чтобы поставить к себе в витрину продуктов продукт ПДС»,— уверен гендиректор НПФ «Социум» Денис Рудоманенко. Продукт нишевый, ориентированный в первую очередь на массовый сегмент, то есть на наименее обеспеченных клиентов. И не имея в своей экосистеме такого продукта, они рискуют позволить зайти на территорию своей клиентской базы другим участникам рынка, поясняет он.

Сильная сторона традиционных игроков пенсионного рынка — это сформированные десятилетиями многомиллионные клиентские базы по ОПС. «Нам в этом плане проще работать с клиентами»,— говорит гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. «Сильные стороны новых игроков — технологии продаж, в первую очередь онлайн, клиентская база материнской группы, контактность которой и уровень доверия к бренду очень высоки. В ПДС же выиграет тот, кто кроме стандартных для всех бонусов в виде софинансирования и налогового вычета сможет показывать еще и значимые результаты по доходности инвестирования»,— уверена гендиректор НПФ «Альфа» Лариса Горчаковская.

Вместе с тем участники пенсионного рынка считают, что новые игроки недооценивают затраты на ведение бизнеса. «Без расходов на капитал CAPEX на создание НПФ с нуля составляет не ниже 200–300 млн руб. Ежегодный OPEX — еще 150–200 млн руб., причем вне зависимости от объема бизнеса»,— оценивает Аркадий Недбай.

Однако есть и общие трудности, которые вынуждены преодолевать и новые, и «старые» участники рынка. Рисками ПДС является невысокая склонность населения к долгосрочным инвестициям, так как страхи новых структурных кризисов превышают желание «заработать». Да и ряд фондов не спешат с активной реализацией программы ПДС, чтобы «избежать ошибок недостаточной проработки процессов внутри фонда, с целью потом адаптировать свои процессы под уже существующие примеры на рынке», признает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Елена Фивейская.

При этом программа воспринимается россиянами сложнее, чем ожидалось, к тому же остаются и регуляторные барьеры (см. “Ъ” от 25 июля). «В программе очень много нюансов. Есть личный взнос, есть софинансирование с определенными условиями его получения. Плюс налоговый вычет и возможность перевести средства накопительной пенсии»,— перечисляет Александр Зарецкий. Кроме того, в текущих условиях многие россияне стремятся размещать средства на вкладах, которые гарантируют рекордно высокую доходность «в моменте», признают в ВТБ.

Основная сложность ПДС, с которой фонды столкнулись,— перевод средств из ОПС. Такие переводы можно сделать при личном визите в офис, но если вкладчик хочет сделать это дистанционно, то можно воспользоваться услугой «Госключ». «У 80% населения "Госключа" нет, клиенты не знают, что это такое, более того, они панически боятся скачивать какие-то приложения, нажимать на какие-то ссылочки»,— отмечает Аркадий Недбай. Фондам приходится проводить ликбез в области информационной безопасности. Удаленный переход из ОПС и ПДС идет очень тяжело, но также тяжело убедить потенциального вкладчика прийти в отделение.

Фонды обсуждают с Минцифры возможности упрощения клиентского пути. При этом в министерстве не фиксируют жалобы на трудности с установкой приложения «Госключ», отметив, что его скачали уже более 15 млн раз. В случае возникновения вопросов предлагается обратиться на goskey@gosuslugi.ru, после чего специалисты свяжутся и помогут найти решение.

Излишнее давление на рынок оказывают и поставленные президентом РФ планы по привлечению через новую программу 250 млрд руб. до конца 2024 года. «Озвученный таргет по объему привлечения, судя по результатам восьми месяцев работы, будет выполнить непросто. Сейчас ведется достаточно агрессивная рекламная кампания: крупные фонды, входящие в банковские группы, предлагают комбинированные продукты. Например, заключение договора банковского вклада по повышенной ставке»,— отмечает топ-менеджер одного из НПФ.

Кроме того, собеседник “Ъ” указывает на заметный объем расторжения договоров ПДС, вызванный тем, что люди не до конца понимают условия продукта: что договор заключается на 15 лет, что налоговая льгота и схема софинансирования имеют свои ограничения, что нельзя заключить несколько договоров и на каждый из них получить полную сумму софинансирования. Он также не исключает, что в следующем году будет всплеск жалоб на мисселинг.

Страхование вместо регулирования

Впрочем, стимулирование развития отрасли не ограничивается новой программой. Банк России также готовит реформу в части требований к составу и структуре активов пенсионных резервов, предусматривающую в том числе увеличение лимита на рискованные активы с 7% до 15%, отказ от требований по рейтингам, расширение возможностей участия в IPO. Однако при этом ужесточаются требования при прохождении стресс-тестов (см. “Ъ” от 17 сентября). Банк России считает, что новые требования будут способствовать повышению финансовой надежности фондов и большей гибкости при инвестировании пенсионных средств.

Однако эксперты скептически отнеслись к предлагаемым изменениям. «С одной стороны, это явно шаг навстречу самим фондам и их клиентам с возможностью повышения потенциальной доходности результатов управления пенсионными деньгами»,— отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По его оценке, при емкости рынка в 5,3 трлн руб. можно говорить о более чем 750 млрд руб. так называемых долгосрочных неспекулятивных инвестиций. С другой стороны, «подобная трансформация сокращает возможности кэптивных фондов финансировать групповые проекты, что являлось в последние годы активным стимулом для сделок M&A на пенсионном рынке», указывает эксперт.

Сами пенсионные фонды хотели бы оказывать услуги клиентам комплексно. Отрасли сегодня недостает управления рисками клиентов, а именно страхования, полагают в НАПФ. «НПФ не нужны накопительные страховые продукты, отрасль заинтересована в рисковых видах страхования: полная и частичная потеря трудоспособности, смерть по любой причине, критические заболевания, потеря рабочего места»,— перечисляет Аркадий Недбай. В настоящее время эти продукты фонды берут у сторонних провайдеров. «В планах — посмотреть на эту историю»,— говорит представитель НАПФ. «У нас стоит задача сделать сочетание с личной страховкой для человека, это может быть интересный продукт на будущее»,— подтверждают интерес в НПФ Сбербанка.

На комплексные продукты ориентируются и некоторые новые участники рынка. ПДС — это логичное и органичное дополнение продуктового ряда нашей платформы по управлению благосостоянием, отмечает гендиректор страховой компании «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. В 2025 году компания планирует вывести на рынок продукты в рамках закона о добровольном страховании жизни (ДСЖ). «Благодаря ПДС и ДСЖ группа сможет предложить клиентам максимальный спектр продуктов для накопления капитала»,— поясняет господин Киселев. Начать привлечение средств клиентов НПФ новая компания намерена уже в октябре, а в течение пяти лет фонд планирует привлечь 1 млн клиентов и до 100 млрд руб.

Полина Трифонова, Юлия Пославская, Юлия Тишина, Евгений Зайнуллин