Цена вопроса

Российской экономике нужны длинные деньги. Эту мысль наши финансовые власти так или иначе транслируют уже давно, но в последнее время интенсивность запросов зримо возросла. На страховом форуме «Эксперт РА», прошедшем 18 сентября, замминистра финансов Иван Чебесков обновил для индустрии потребности государства: в этом году 250 млрд руб. по программе долгосрочных сбережений (ПДС), «это очень амбициозная цель». Так и по долгосрочному страхованию жизни можно поставить «себе цель 250 млрд руб. в следующем году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Митрофанов

Фото: пресс-служба «Эксперт РА» Павел Митрофанов

Фото: пресс-служба «Эксперт РА»

Но страховщикам только предстоит найти стимулы для достижения поставленной цели. Тем более что налоговую льготу по долгосрочным договорам для страхователей отменили, а ничего нового пока не предложено. Пенсионный же рынок выглядит более продвинутым и перспективным. С одной стороны, ПДС позволяет «оживить» средства пенсионных накоплений и сделать их собственностью граждан. С другой стороны, для ее развития уже внедрили ряд стимулов: государственное софинансирование взносов до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет, налоговый вычет до 60 тыс. руб. в год со взносов в пределах 400 тыс. руб., страховое покрытие до 2,8 млн руб. через АСВ.

Инвестиционные цели ПДС, которые видны по риторике чиновников,— это финансирование крупных инфраструктурных проектов и строек, поддержка бума IPO и роста капитализации российского фондового рынка. Такие цели идеологически увязываются с длинными сроками участия в программе и достижением баланса срочности активов и обязательств фондов.

Но вкладчики не спешат включаться в ПДС. Представители ЦБ недавно говорили о 60+ млрд руб., которые граждане перевели в программу с начала года к сентябрю. И это с учетом, что первый взнос можно совершить без денег за счет средств пенсионных накоплений. Похоже, та длина, на которую будет нужно заморозить деньги в ПДС, выглядит сейчас пугающей. В таких условиях перспектива целевого вложения средств в длинные окологосударственные стройки может скорее отпугнуть потенциальных и действующих клиентов, чем вдохновить.

Придется очень сильно постараться, чтобы продать людям ценность такого формата сбережения средств. Но если в крупных группах при госбанках поставят приоритетную задачу выполнить «президентский» KPI на 250 млрд руб., то, конечно же, решение найдется. Здесь поможет и старый добрый мисселинг «вкладов», и более щедрые комиссионные для сетей.

Вот только сами фонды после привлечения средств пойдут в длинные проекты только из-под палки. Доступная статистика рынка говорит о том, что риски НПФ будут избегать до последнего. Учитывая, что объем средств растет медленно на фоне снижения доходности и роста вложений в инструменты денежного рынка. Нынешний набор рыночных условий означает, что для интереса к «длине» фондам нужна существенная надбавка в доходности. При этом идея финансирования строек обратная — получить средства НПФ дешевле. Также фонды захотят регуляторных стимулов — более мягкого влияния таких инструментов на стресс-тесты, больше лимитов в инвестиционных декларациях.

Таким образом, ответственным за инвестпроекты, кому поручили рассчитывать на пенсионные деньги, не стоит ждать их быстро. Но можно направить свои GR-ресурсы на поддержку пенсионного рынка в части более существенных быстрых стимулов для граждан. Тогда риски долгосрочности будут компенсироваться сиюминутной выгодой, а наполнение рынка деньгами и возможностями ускорится.

Павел Митрофанов, гендиректор информационно-аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения»