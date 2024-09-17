НПФ не оценили рисков

ЦБ предлагает дополнительные изменения инвестиционных возможностей НПФ. Предлагается расширить лимит вложений пенсионных резервов в рискованные активы с 7% до 15%, а также отказаться от рейтингов взамен более жестких требований на прохождение стресс-тестов. Кроме того, ЦБ предлагает ужесточить лимиты концентрации на вложения пенсионных резервов до 5% к 2030 году. К последней инициативе участники рынка отнеслись наиболее прохладно, отмечая ограниченность российского фондового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банк России предлагает изменить требования к составу и структуре пенсионных резервов НПФ, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции РБК Capital Markets во вторник 17 сентября. Так, регулятор предлагает расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные активы с 7% до 15%, а также отказаться от таких требований, как рейтинги, взамен на то, что НПФ будут проходить более жесткие стресс-тесты. В настоящее время они обязаны выполнять обязательства в 75% расчетных случаев, если показатель ниже, фонд должен изменить портфель или увеличить капитал. ЦБ предлагает увеличить порог до 95%. Кроме того, Банк России предлагает ужесточить лимиты концентрации пенсионных резервов (вложения в финансовые инструменты родственных структур) до 5% к 2030 году. Регулятор уже направил свои предложения в НАПФ для обсуждения. В Банке России и НАПФ не ответили на вопросы “Ъ”.

Это уже вторая инициатива ЦБ по расширению возможностей инвестирования для НПФ с начала года. В начале марта регулятор разрешил пенсионным фондам покупать акции на IPO, если сумма размещений будет не менее 3 млрд руб., причем НПФ смогут приобретать до 10% от объема размещения. Ранее фонды могли участвовать в размещениях объемом свыше 50 млрд руб., приобретая не более 5% выпуска (см. “Ъ” от 6 марта).

По данным ЦБ, по итогам второго квартала 2024 года совокупный объем портфеля пенсионных средств составил 7,7 трлн руб. При этом на пенсионные накопления приходилось 3,3 трлн руб., на пенсионные резервы — 1,9 трлн руб.

Собеседники “Ъ” в крупных НПФ с осторожностью отнеслись к очередной инициативе регулятора. «Потребуются изменения правил работы отрасли. Иначе увеличение доли рискованных активов потянет вниз все результаты или фонды просто не будут вкладываться в эти инструменты»,— замечает один из них. «Риторика выглядит так, будто государство хочет, чтобы НПФ все деньги, привлекаемые по программе долгосрочных сбережений (ПДС, запущена с 1 января, см “Ъ” от 24 июня), вкладывали в инфраструктурные стройки, но при этом хочет себе оставить право на заморозку доходности, а все риски переложить на НПФ, которые обязаны будут возмещать потери вкладчикам»,— добавляет собеседник “Ъ” в другом фонде.

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При этом участники рынка выделяют прежде всего снижение лимита концентрации. По словам гендиректора НПФ «Социум» Дениса Рудоманенко, сейчас рано судить о том, «насколько наш фондовый рынок будет готов обеспечить требуемое разнообразие вариантов для размещения пенсионных средств». Причем значительную часть портфеля любого НПФ составляют облигации. И, как поясняет гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, учитывая ограниченное предложение на фондовом рынке и небольшое количество корпоративных эмитентов высокого качества, «снижение лимита с 10% до 5% будет означать либо необходимость формировать портфели с включением большего количества эмитентов менее высокого кредитного качества (уход в кредитный риск), либо, напротив, большее инвестирование в ОФЗ (уход от риска, снижение премии за кредитный риск)». Кроме того, это создаст серьезные проблемы при работе с инфраструктурой управления активами — с профучастниками, брокерами, на счета которых поступают средства от погашения ценных бумаг для последующего инвестирования и для размещения взносов граждан, указывает господин Зарецкий.

Вместе с тем без серьезных послаблений в инвестиционной декларации и в подходах к стресс-тестированию никаких задач развития этому рынку поставить не получится, указывает гендиректор «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. Тем более связанных с IPO — сферой повышенного риска. «Но ослабление в одной сфере будет компенсироваться ужесточением в других, так что никаких заметных изменений в структуре вложений фондов мы не увидим»,— полагает эксперт.

Полина Трифонова