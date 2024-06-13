ГЧП подвели к порогу

Внесенный в Госдуму проект изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий ограничение расходов регионов на проекты концессий и государственно-частного партнерства (ГЧП), вызвал серьезные опасения у участников рынка. Они полагают, что предложенное ограничение таких трат 10% от собственных доходов региона может «закрыть» реализацию проектов для лидирующих в этой сфере регионов и сделать механизмы непривлекательными для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект изменений в Бюджетный кодекс об ограничении расходов региональных бюджетов на финансирование концессий и ГЧП-проектов был внесен в Госдуму в составе правительственного пакета законопроектов о правке налоговой системы (см. “Ъ” от 4 июня). В кодексе предложено записать, что ежегодный размер расходов на исполнение регионами своих обязательств в рамках концессий и ГЧП не должен превышать 10% собственных доходов бюджета (учитываются и трансферты федерального бюджета на софинансирование проектов). Вводится и право регионов вводить аналогичные ограничения в отношении муниципалитетов. По оценке Минфина, в среднем по стране показатель таких расходов у регионов составляет не более 1%.

Предусмотрено также ограничение госдолга региона и муниципалитета с учетом обязательств в рамках концессий и ГЧП — он не должен превышать 100% от доходов бюджета (для дотационных регионов — 50%). По данным Минфина, в среднем этот показатель составляет 43%. Нововведения коснутся соглашений, заключенных после 1 января 2024 года. Утверждается, что они нацелены на «повышение качества организации бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях, снижение нагрузки на региональные бюджеты и сокращение объема госдолга регионов». Отметим, ранее Минфин уже критиковал наращивание скрытых бюджетных обязательств в рамках ГЧП.

Однако предложенные изменения, как показало обсуждение на площадке РСПП, вызвали опасения у участников рынка ГЧП.

По словам управляющего директора центра ГЧП Сбербанка Анны Багинской, в 24 регионах такие ограничения уже превышены, еще 18 — близки к этому. У 43 субъектов есть запас более 50%, но они, по словам эксперта, «не пересекаются» с регионами—лидерами по ГЧП, то есть наиболее опытным в этой сфере регионам «дорожку в концессии» законопроект закроет. Глава Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук заявила, что предложенный подход идет вразрез со стратегиями развития отраслей — например, транспортной сферы, для которой заложено наращивание внебюджетного финансирования.

Исходя из текущей версии проекта, отметила директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева, любые платежи в рамках соглашений будут проверяться на соответствие ограничениям, что делает их непредсказуемыми, а сам механизм ГЧП — непривлекательным. Например, при досрочном прекращении соглашений, когда объект переходит в региональную или муниципальную собственность, есть риск не получить компенсацию (если превышен порог). К тому же, по словам Анны Батуевой, не урегулированы последствия «пробития» этого порога. Как добавила Мария Ярмальчук, высокая ключевая ставка и так приостановила многие проекты — и дополнительные риски «ничего хорошего для рынка не сулят».

В связи с этим центр ГЧП Сбербанка предлагает оставить в проекте только ограничение доли обязательств в объеме доходов, а саму планку поднять и применять ограничение лишь в момент заключения соглашения, чтобы обязательства исполнялись даже в случае падения региональных доходов.

Согласен с этим директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков, ведь на длинном горизонте крайне сложно прогнозировать бюджетные доходы.

По словам директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономики Александра Киревнина, такие ограничения понятны с точки зрения прогнозируемости обязательств региональных бюджетов. При этом Минэкономики готовит поправку, уточняющую, что порог по расходам должен работать как «стоп-фактор» для заключения новых соглашений при обязательном исполнении уже взятых на себя обязательств. В дальнейшем, отметил Александр Киревнин, ведомство будет следить за динамикой заключения соглашений и в случае необходимости будет готово выйти с предложением поднять планку. Пока же необходимость в этом, пояснил он, «обосновать будет крайне сложно».

Евгения Крючкова