Такой хоккей банку не нужен

В Москве вынесен приговор по уголовному делу бывших топ-менеджеров обанкротившегося Транснационального банка (ТБ). Они были признаны виновными в хищении из кредитного учреждения около 1,7 млрд руб. и отмывании. Почти всю эту сумму составляли деньги известного хоккеиста Александра Радулова. Суд постановил взыскать ее с бывших банкиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов во время оглашения приговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов во время оглашения приговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Судья Замоскворецкого райсуда Юрий Рахматов признал бывшего председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, и одного отмывания похищенного (п. «а, п. б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). При этом четыре из пяти эпизодов махинаций затрагивали интересы хоккеиста Александра Радулова.

Частично сложив наказания, судья назначил Кононову 12 лет общего режима. Его помощнику Роману Швецу за мошенничество дали шесть с половиной лет, а за отмывание — еще четыре года. Однако в связи с истечением срока давности по последнему преступлению он был освобожден от ответственности за него.

В свою очередь, бывший заместитель начальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева получила только пять лет за мошенничество, однако ее взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего Александра Радулова, постановив взыскать с фигурантов более 1,6 млрд руб. Гособвинение, отметим, запрашивало для Сергея Кононова четырнадцатилетний срок, а его сообщникам — по семь лет заключения.

Фигурантами расследования Кононов, Швец и Пантелеева стали еще в 2019–2020 годах. По версии следствия, финансисты выводили деньги из банка, кредитуя подконтрольные структуры.

По уголовному делу, расследуемому полицией, также проходила президент кредитного учреждения Анна Бондарук. Однако женщина вовремя признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав развернутые показания о хищениях. Летом 2022 года Мещанский райсуд приговорил ее в особом порядке к четырем годам условно.

Расследование основного дела буксовало до тех пор, пока в нем в качестве потерпевшего не появился известный хоккеист Александр Радулов.

Как выяснилось, форвард был хорошо знаком с Сергеем Кононовым с 2006 года. А в 2008 году банкир уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет, на который в течение почти восьми лет — вплоть до краха кредитного учреждения в апреле 2015 года — поступала зарплата хоккеиста. В общей сложности господин Радулов перевел в ТБ около $20 млн. О том, что банк лишился лицензии, спортсмен узнал не от Сергея Кононова, а из других источников. При этом банкир обманул хоккеиста дважды.

Вначале гарантировал ему, что за вклады беспокоится не надо, а затем передал ему два здания в центре Москвы. Правда, недвижимость оценивалась всего в $3 млн. К тому же новому владельцу пришлось выплатить около 15 млн руб. за аренду земли, на которой они находились.

Отметим, что общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд руб., которые растворились на счетах 87 компаний, якобы подконтрольных Сергею Кононову.

Расследование этих эпизодов в отношении бенефициаров ТБ, по данным «Ъ», до сих пор продолжается. На данный момент Агентство по страхованию вкладов смогло вернуть клиентам лишь около 6 млрд руб.

Олег Рубникович