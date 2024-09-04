Вор не играет в хоккей

Как стало известно «Ъ», 14 лет лишения свободы запросил гособвинитель для бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Транснационального банка (ТБ) Сергея Кононова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения около 1,7 млрд руб. Одним из потерпевших по этому делу проходит известный хоккеист Александр Радулов, который держал свои сбережения в ТБ. Именно спортсмену и нанесен максимальный ущерб, оцениваемый в 1,5 млрд руб. Еще двоим подчиненным Сергея Кононова, которые, по версии следствия, также участвовали в махинациях, прокурор запросил по семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из всех потерпевших по делу о хищениях в Транснациональном банке самый большой ущерб был причинен хоккеисту Александру Радулову

Фото: Анна Сергеева, Коммерсантъ Из всех потерпевших по делу о хищениях в Транснациональном банке самый большой ущерб был причинен хоккеисту Александру Радулову

Фото: Анна Сергеева, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджмента ТБ, одной из жертв которого стал известный хоккеист Александр Радулов, в июле 2022 года начал рассматривать Мещанский суд столицы. Впрочем, там все завершилось еще на стадии предварительных слушаний. Установив, что следствие неверно истолковало место совершения преступления, судья Анна Майорова переадресовала материалы в Замоскворецкий суд. Там дело в отношении бывших председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова, его помощника Романа Швеца и заместителя начальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой слушалось с марта прошлого года. В ходе состоявшихся на днях прений сторон гособвинитель потребовал приговорить подсудимого Кононова к 14 годам лишения свободы, а его предполагаемым сообщникам назначить по семь лет колонии.

Максимальный срок за мошенничество составляет десять лет, но в случае с банкиром Кононовым он сложился из ряда эпизодов. Сопоставимое наказание можно получить за умышленное убийство — ч. 1 ст. 105 предусматривает от 6 до 15 лет заключения.

Как уже рассказывал «Ъ», расследование этого уголовного дела УВД по Северному округу Москвы начало в октябре 2018 года. Тогда речь в нем шла о хищениях у вкладчиков ТБ относительно небольшой суммы — 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году по стандартной схеме: путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Первым фигурантом этого дела в 2019 году стала Елена Пантелеева. Как установило следствие, именно ее подразделение занималось созданием технических компаний, а также подыскивало для них подставных директоров. Впрочем, из показаний Елены Пантелеевой (ее отпустили под подписку о невыезде) следовало, что она лишь выполняла указания руководства банка. В итоге в июле 2020 года в деле появились еще два обвиняемых.

В отношении Сергея Кононова, который, по данным силовиков, контролировал компании, на которые выводились деньги, Головинский райсуд избрал меру пресечения в виде залога, а с президента этого кредитного учреждения Анны Бондарук взяли подписку о невыезде. Последняя пошла на сотрудничество со следствием, заключила досудебное соглашение с прокурором, и 6 июля 2022 года Мещанский суд в особом порядке приговорил ее к четырем годам условно.

При этом расследование в отношении остальных фигурантов шло ни шатко ни валко, пока в 2021 году в деле в качестве потерпевшего не появилась медийная личность — Александр Радулов. Как выяснилось, форвард клуба НХЛ «Даллас Старс», после возвращения на родину игравший в клубах КХЛ «Ак Барс» и «Локомотив», был хорошо знаком с Сергеем Кононовым с 2006 года. А в 2008-м банкир уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет, на который в течение почти восьми лет — вплоть до краха кредитного учреждения в апреле 2015 года — поступала зарплата хоккеиста.

В общей сложности господин Радулов перевел в ТБ около $20 млн.

О том, что банк лишился лицензии, спортсмен узнал от друзей, а не от Сергея Кононова. При этом во время встречи последний сказал Александру Радулову, что оснований переживать за свои сбережения нет — ему их вернут. В качестве залога господин Кононов передал хоккеисту два здания в центре Москвы, которые, по его словам, стоили больше того, что зависло у хоккеиста в банке. Но и на этот раз, как следует из материалов дела, экс-банкир своего друга обманул: недвижимость стоила около $3 млн. Более того, земля, на которой стояли здания, оказалась в собственности города, и за ее аренду несколько лет никто не платил. Таким образом новый владелец недвижимости «попал» еще на 15 млн руб.

После этого Александр Радулов и обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. И уже через несколько дней Сергею Кононову суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с залога на арест. Тогда же в деле появился еще один обвиняемый — Роман Швец. Из показаний потерпевшего Радулова следовало, что бывший помощник экс-председателя совета директоров ТБ также причастен к махинациям с его деньгами. В октябре 2021 года в СИЗО отправили и Романа Швеца.

Отметим, что общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд руб., которые растворились на счетах 87 компаний, якобы подконтрольных Сергею Кононову. Расследование этих эпизодов в отношении бенефициаров ТБ, по данным «Ъ», до сих пор продолжается. На данный момент Агентство по страхованию вкладов смогло вернуть клиентам лишь около 6 млрд руб.

Олег Рубникович