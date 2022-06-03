Александр Радулов сыграл не в тот банк

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Как стало известно “Ъ”, столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), одной из жертв которых стал известный хоккеист Александр Радулов. Причем именно ему и нанесен максимальный ущерб — порядка 1,5 млрд руб. У остальных вкладчиков, по версии следствия, было похищено в общей сложности лишь 213 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Радулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) УВД по Северному округу Москвы возбудило в октябре 2018 года. Тогда речь в нем шла о выводе из ТБ относительно небольшой суммы — 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году по стандартной схеме: путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Первым фигурантом этого дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Как установило следствие, именно это подразделение занималось созданием технических компаний, а также подыскивало для них подставных директоров. Впрочем, из показаний госпожи Пантелеевой (ее отпустили под подписку о невыезде) следовало, что она лишь выполняла указания руководства банка. А оно якобы утверждало, что создание подобных схем необходимо для того, чтобы показать регулятору, что Транснациональный банк реально осуществляет банковскую деятельность, в частности кредитует юрлиц.

В итоге в июле 2020 года в деле появились еще два обвиняемых. Тогда следствие ходатайствовало о заключении под домашний арест бывших председателя совета директоров банка Сергея Кононова, который, по данным силовиков, контролировал компании, на которые выводились деньги, и президента этого кредитного учреждения Анны Бондарук. Впрочем, в обоих случаях Головинский райсуд столицы в этом отказал. В отношении господина Кононова избрали меру пресечения в виде залога, а с госпожи Бондарук следователь взял подписку о невыезде. Отметим, что последняя пошла на сотрудничество со следствием, заключила досудебное соглашение с прокурором и ее дело было выделено в отдельное производство.

Расследование этого дела шло ни шатко ни валко три года, вплоть до обращения в правоохранительные органы известного хоккеиста Александра Радулова. Как выяснилось, форвард клуба НХЛ «Даллас Старс», на днях заключивший контракт с клубом КХЛ «Ак Барс», был хорошо знаком с Сергеем Кононовым с 2006 года. А в 2008 году банкир уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет, на который в течение почти восьми лет поступала зарплата хоккеиста.

В общей сложности на момент отзыва у банка лицензии (13 апреля 2015 года) господин Радулов перевел в него около $20 млн.

О том, что Транснациональный банк рухнул, спортсмен узнал от друзей, а не от Сергея Кононова. Во время встречи последний сказал Александру Радулову, что оснований переживать за свои сбережения нет — ему их вернут. В качестве залога господин Кононов передал хоккеисту два здания в центре Москвы, которые, по его словам, стоили больше того, что «зависло» у хоккеиста в банке. Но и на этот раз, как следует из материалов дела, экс-банкир своего друга обманул: недвижимость стоила всего порядка $3 млн. Кроме того, оказалось, что земля, на которой стояли здания, находится в собственности города и за ее аренду несколько лет никто не платил. Таким образом новый владелец недвижимости «попал» еще на 15 млн руб.

После этого Александр Радулов обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. И уже через несколько дней Сергею Кононову суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с залога на арест. Кроме того, из показаний потерпевшего следовало, что к махинациям с его деньгами причастен еще и бывший помощник господина Кононова Роман Швец. В октябре 2021 года последний составил компанию своему бывшему шефу в СИЗО. «В материалах дела имеется достаточно данных, указывающих на причастность Швеца к совершенному преступлению, в частности показания потерпевшего Радулова, показания свидетелей, показания, данные в ходе очных ставок между Швецом и потерпевшим Радуловым, обвиняемой Бондарук, заключение бухгалтерской судебной экспертизы»,— говорилось в решении суда об аресте Романа Швеца.

Отметим, что общий ущерб по делу, по данным “Ъ”, составил порядка 1,7 млрд руб. Из них 1,5 млрд приходится на долю известного хоккеиста.

На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов смогло выплатить лишь около 6 млрд руб. Судя по всему, большую часть денег вернули и Александру Радулову. Во всяком случае, в поданном в марте нынешнего года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать с Сергея Кононова лишь около 255 млн руб.

Получить комментарии основных фигурантов этого уголовного дела, как и представителя потерпевшего Александра Радулова, “Ъ” не удалось. Адвокат Елены Пантелеевой Константин Мусман заявил “Ъ”, что его подзащитной вменили лишь эпизод с выводом из банка 213 млн руб. «Участие в хищении в составе организованной группы моя подзащитная отрицает. Свою вину она признала лишь в том, что своими безответственными действиями могла содействовать хищению, но никакой материальной выгоды от этого не получила»,— добавил защитник.

Олег Рубникович