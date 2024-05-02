Лизинг удлиняет риск

Несмотря на прогнозы по замедлению темпов роста рынка лизинга, по итогам первого квартала крупные компании отрасли зафиксировали значительный прирост объемов нового бизнеса. Вместе с этим растут и риски, которые лизингодателям приходится на себя принимать. На фоне жесткой конкуренции и высоких ставок компании отрасли идут на удлинение сроков лизинговых договоров, признавая при этом, что ликвидность техники таким образом значительно снижается, а риски дефолта по договорам растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на прогнозы по замедлению темпов роста рынка лизинга (см. “Ъ” от 2 февраля), по итогам первого квартала крупные компании зафиксировали значительный прирост объемов нового бизнеса, следует из оперативного опроса “Ъ”. По итогам отчетного периода объем нового бизнеса «ВТБ Лизинга» достиг 93 млрд руб. с НДС, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Объем нового бизнеса «Газпромбанк Лизинга» вырос на 30% в годовым выражении, объем лизингового портфеля увеличился в два раза. Показатели «Росбанк Лизинга» за первый квартал 2024 года на 40% превысили результаты аналогичного периода 2023 года. «Большинство крупных клиентов не отказались от программ модернизации и закупки техники в текущих условиях. Небольшие компании также адаптировались к условиям высоких ставок. А несколько раз пересмотренные в сторону повышения прогнозы по ВВП на 2024 год только подтверждают данную тенденцию»,— поясняет коммерческий директор «Росбанк Лизинга» Иван Перелешин.

Преимущественно рост в отчетном квартале был обеспечен массовыми сегментами — лизингом легкового и грузового автотранспорта. Наибольшими темпами в отчетном периоде росли продажи легкового (на 66%) и легкого коммерческого автотранспорта (на 110%), отмечают в «Газпромбанк Лизинге». «С января по март 2024 года группа профинансировала поставку 12,6 тыс. легковых автомобилей, грузового транспорта — 9,8 тыс. единиц, легкого коммерческого транспорта — 2,7 тыс. единиц»,— указывает директор департамента по развитию бизнеса группы Вячеслав Михайлов. Кроме того, рост электронной коммерции, грузоперевозок, удлинение транспортных плеч, особенно в азиатском направлении, влекут рост потребностей в новой современной технике на дорогах, основным инструментом удовлетворения которых остается лизинг, добавляет господин Перелешин.

Однако вместе с продолжающимся ростом рынка растут и риски для лизингодателей: на фоне высоких ставок (26 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%) приходится удлинять сроки лизинговых договоров, отмечают участники отрасли. «Большинство компаний на рынке оформляют лизинг на срок до 60 месяцев. Вместе с этим наблюдается снижение доли договоров, оформленных на срок от 24 до 48 месяцев»,— отмечает директор по развитию ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков. «Лизингополучатели стараются в моменте оптимизировать траты на приобретение нужного для их бизнеса имущества, поэтому все чаще оформляют лизинг с уменьшенным авансом и максимальным сроком лизинга, что дает более комфортную ежемесячную сумму платежа даже при высокой стоимости привлекаемых ресурсов»,— поясняет гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов. Растет доля низких авансов и пятилетних договоров, особенно в сегменте грузового автотранспорта, подтверждает Алексей Любецкий.

Риски лизингодателей на этом фоне растут, поскольку предмет лизинга с каждым годом теряет рентабельность. «Для лизинговой компании замедляется срок погашения инвестиций по сделке, а значит, такая сделка несет большие потери в случае дефолта»,— добавляет Иларион Демчиков. Дополнительные риски связаны с приходом на рынок новых автомобильных брендов, по которым нет истории длительной эксплуатации и сохранения остаточной стоимости, поясняет гендиректор «Флит Автолизинга» Алексей Смирнов.

Вместе с тем эксперты не спешат пересматривать свои прогнозы по рынку. «На конец 2024 года мы ожидаем снижения темпов роста относительно взрывного 2023 года. Объем нового бизнеса в целом по рынку к концу года составит не менее 4 трлн руб., с приростом около 20% к прошлому году. Что касается автолизинга, то в сегменте легковых автомобилей мы ожидаем темпы роста нового бизнеса не менее 30%, а по грузовым — не менее 15%»,— отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина.

Полина Трифонова