Лизинг удлиняет риск
Доля долгосрочных договоров растет, ликвидность техники снижается
Несмотря на прогнозы по замедлению темпов роста рынка лизинга, по итогам первого квартала крупные компании отрасли зафиксировали значительный прирост объемов нового бизнеса. Вместе с этим растут и риски, которые лизингодателям приходится на себя принимать. На фоне жесткой конкуренции и высоких ставок компании отрасли идут на удлинение сроков лизинговых договоров, признавая при этом, что ликвидность техники таким образом значительно снижается, а риски дефолта по договорам растут.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Несмотря на прогнозы по замедлению темпов роста рынка лизинга (см. “Ъ” от 2 февраля), по итогам первого квартала крупные компании зафиксировали значительный прирост объемов нового бизнеса, следует из оперативного опроса “Ъ”. По итогам отчетного периода объем нового бизнеса «ВТБ Лизинга» достиг 93 млрд руб. с НДС, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Объем нового бизнеса «Газпромбанк Лизинга» вырос на 30% в годовым выражении, объем лизингового портфеля увеличился в два раза. Показатели «Росбанк Лизинга» за первый квартал 2024 года на 40% превысили результаты аналогичного периода 2023 года. «Большинство крупных клиентов не отказались от программ модернизации и закупки техники в текущих условиях. Небольшие компании также адаптировались к условиям высоких ставок. А несколько раз пересмотренные в сторону повышения прогнозы по ВВП на 2024 год только подтверждают данную тенденцию»,— поясняет коммерческий директор «Росбанк Лизинга» Иван Перелешин.
Преимущественно рост в отчетном квартале был обеспечен массовыми сегментами — лизингом легкового и грузового автотранспорта. Наибольшими темпами в отчетном периоде росли продажи легкового (на 66%) и легкого коммерческого автотранспорта (на 110%), отмечают в «Газпромбанк Лизинге». «С января по март 2024 года группа профинансировала поставку 12,6 тыс. легковых автомобилей, грузового транспорта — 9,8 тыс. единиц, легкого коммерческого транспорта — 2,7 тыс. единиц»,— указывает директор департамента по развитию бизнеса группы Вячеслав Михайлов. Кроме того, рост электронной коммерции, грузоперевозок, удлинение транспортных плеч, особенно в азиатском направлении, влекут рост потребностей в новой современной технике на дорогах, основным инструментом удовлетворения которых остается лизинг, добавляет господин Перелешин.
Однако вместе с продолжающимся ростом рынка растут и риски для лизингодателей: на фоне высоких ставок (26 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%) приходится удлинять сроки лизинговых договоров, отмечают участники отрасли. «Большинство компаний на рынке оформляют лизинг на срок до 60 месяцев. Вместе с этим наблюдается снижение доли договоров, оформленных на срок от 24 до 48 месяцев»,— отмечает директор по развитию ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков. «Лизингополучатели стараются в моменте оптимизировать траты на приобретение нужного для их бизнеса имущества, поэтому все чаще оформляют лизинг с уменьшенным авансом и максимальным сроком лизинга, что дает более комфортную ежемесячную сумму платежа даже при высокой стоимости привлекаемых ресурсов»,— поясняет гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов. Растет доля низких авансов и пятилетних договоров, особенно в сегменте грузового автотранспорта, подтверждает Алексей Любецкий.
Риски лизингодателей на этом фоне растут, поскольку предмет лизинга с каждым годом теряет рентабельность. «Для лизинговой компании замедляется срок погашения инвестиций по сделке, а значит, такая сделка несет большие потери в случае дефолта»,— добавляет Иларион Демчиков. Дополнительные риски связаны с приходом на рынок новых автомобильных брендов, по которым нет истории длительной эксплуатации и сохранения остаточной стоимости, поясняет гендиректор «Флит Автолизинга» Алексей Смирнов.
Вместе с тем эксперты не спешат пересматривать свои прогнозы по рынку. «На конец 2024 года мы ожидаем снижения темпов роста относительно взрывного 2023 года. Объем нового бизнеса в целом по рынку к концу года составит не менее 4 трлн руб., с приростом около 20% к прошлому году. Что касается автолизинга, то в сегменте легковых автомобилей мы ожидаем темпы роста нового бизнеса не менее 30%, а по грузовым — не менее 15%»,— отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина.