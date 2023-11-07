Лизинг нажмет на тормоз

В 2024–2027 годах темпы роста на рынке лизинга автотранспорта могут замедлиться, прогнозируют эксперты и участники рынка. Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики и торможением инвестиционной активности бизнеса, ростом стоимости автомобилей, сохраняющимися геополитическими и логистическими рисками. Кроме того, в 2023 году бизнес уже смог удовлетворить накопленный отложенный спрос.

Согласно прогнозам «Эксперт РА», с которыми ознакомился “Ъ”, объем нового бизнеса в сегменте легковых автомобилей по итогам 2023 года покажет рост около 55–60%. Он будет обеспечен ростом цен на автомобили и реализацией отложенного спроса. Однако в перспективе темпы роста в сегменте замедлятся: на период с 2024 по 2027 год ежегодные темпы роста снизятся до значений в пределах 20–30%, среднегодовой темп роста объема нового бизнеса в легковых автомобилях до 2027 года составит 31%, следует из материалов «Эксперт РА».

Схожий тренд будет наблюдаться и в сегменте грузового автотранспорта. «Объем нового бизнеса в сегменте грузовых автомобилей по итогам 2023 года покажет рост около 120%, поскольку крупные автоперевозчики и строительные компании активно закрывают дефицит парка китайской техникой, а развитие инфраструктурных проектов и выстраивание новой логистики стимулируют наращивание грузоперевозок и спрос на соответствующую технику»,— следует из материалов исследования. Однако согласно обновленной правительством в сентябре 2023 года «Стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2030 года» предполагается восстановление к 2024 году продаж грузовых автомобилей до 100 тыс. штук. Объем продаж в 2026 году будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах, а начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Соответственно, в 2024–2027 годах темпы роста нового бизнеса в лизинге грузовых автомобилей составят не более 10–20%, а среднегодовой темп — 25%.

Среди факторов, которые будут тормозить темпы прироста нового бизнеса в сегменте, аналитики «Эксперт РА» также указывают геополитические (санкционное давление, проблемы в логистике и в работе дилеров) и макроэкономические (ужесточение денежно-кредитной политики, низкая инвестиционная активность бизнеса, снижение потребительского спроса) риски, а также продолжение роста цен на автомобили и комплектующие для них. Однако будут и факторы, которые позволят избежать более значительного падения на рынке, уверены эксперты «Эксперт РА». Среди них госсубсидии, активное развитие рынка каршеринга и такси, реализация инфраструктурных проектов, рост объема грузоперевозок и запуск нового цикла обновления парка предприятиями.

По итогам первого полугодия 2023 года, объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг 1,49 трлн руб. Это исторический рекорд, вдвое превышающий показатель того же периода 2022 года и втрое — 2019–2020 годов. По итогам девяти месяцев 2023 года рынок лизинга в количественном выражении увеличился на 70% год к году.

Опрошенные “Ъ” лизинговые компании (ЛК) согласны, что этап бурного роста рынка лизинга легковых и грузовых автомобилей завершается. Однако они уверены, что сегмент сохранит рентабельность, и отказываться от него не готовы. «Рынок корпоративных парков требует обновления. Это и будет основным драйвером для лизинга»,— признает гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров. «Ключевое значение на развитие авторынка должно оказать дальнейшее развитие инфраструктуры китайских автопроизводителей здесь, в России, а главное, перезапуск производства крупнейших автозаводов,— полагает финансовый директор ЛК "Европлан" Анатолий Аминов.— Вполне вероятно, что бурный рост рынка действительно замедлится. Мы не видим темпов роста рынка в ближайшие годы более чем 15% ежегодно, что было бы тоже очень неплохо в условиях текущей макроэкономики и геополитики». Автотранспорт имеет относительно высокую оборачиваемость, что должно поддерживать значительный спрос и сохранить как минимум двузначные темпы роста на горизонте ближайших нескольких лет, не согласен гендиректор «Росбанк Лизинга» Гурам Кудрявцев.

Полина Трифонова