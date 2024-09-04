Кадры ответят за все

В Хорошевском суде Москвы стартовал процесс по делу бывшего сотрудника управления кадров СКР Александра Киреева и Дениса Николаева. Им инкриминируются особо крупное мошенничество, фальсификация доказательств, взяточничество и участие в организованном преступном сообществе (ОПС). По версии следствия, подсудимые участвовали в фальсификации дела совладельцев крупной IT-компании Merlion с последующим вымогательством у них 15 млрд руб. за прекращение уголовного преследования. Господину Кирееву также инкриминируется участие в вымогательстве 4 млрд руб. у предпринимателя Константина Пономарева — за условно-досрочное освобождение и невозбуждение новых дел в отношении него. Сами фигуранты вины не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сотрудник СКР Александр Киреев (в центре) и его подельник Денис Николаев вину в суде не признали

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший сотрудник СКР Александр Киреев (в центре) и его подельник Денис Николаев вину в суде не признали

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процесс начался с неожиданного ходатайства, поступившего от потерпевшего по делу — известного бизнесмена Константина Пономарева. Он потребовал отвода адвоката Андрея Смецкого, представляющего на процессе интересы Александра Киреева. Свою просьбу господин Пономарев мотивировал тем, что адвокат ранее представлял его собственные интересы по делу о выводе средств из КБ «Лесбанк», а потому хорошо осведомлен о его финансах и имуществе. Прокурор Екатерина Фролова выступила против, отметив, помимо прочего, что вывод из дела Андрея Смецкого существенно затянул бы процесс, а по ряду вменяемых подсудимым в вину эпизодов может истечь срок давности. Против выступили и подсудимые, в результате председательствующая Сабина Рагимова отклонила ходатайство.

На заседании прокурор зачитала обвинительное заключение по делу.

Первый эпизод связан с вымогательством 15 млрд руб. у совладельцев IT-компании Merlion. Согласно обвинению, бывший замруководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР Александр Киреев «совместно с неустановленными лицами» организовал проведение проверки в отношении должностных лиц ГСУ СКР по Московской области, отказавших в возбуждении уголовного дела по заявлению экс-гендиректора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко. Последний, как сообщал ранее “Ъ”, считая, что ему при увольнении из Merlion недоплатили $4 млн, обратился в правоохранительные органы с ложным заявлением о поджоге его дома в Красногорске и покушении на его жизнь. В результате господину Кирееву, по материалам дела, удалось добиться отмены «отказного» решения и передачи материалов проверки следователю СКР Алексею Неснову. Тот, в свою очередь, «незаконно возбудил уголовное дело» в отношении совладельцев Merlion и добился их заключения под стражу «для выдвижения требований о передаче взяток в размере 15 млрд руб.» за прекращение уголовного преследования. Афера, впрочем, была раскрыта, сам Симоненко получил длительный срок. Роль второго подсудимого Дениса Николаева сводилась к тому, что он, по версии следствия, был связующим звеном между участниками имитации поджога дома Симоненко и фальсификации уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Николаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Денис Николаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По второму эпизоду Александру Кирееву инкриминируются мошенничество и получение взяток. По материалам дела, в 2019 году подсудимый вместе с коллегой из областного главка СКР Селиверстовым убеждали Константина Пономарева, отбывавшего срок за покушение на мошенничество, дать им взятки за содействие в отзыве поданного к нему иска потерпевшей стороны — ПАО «Россети Кубань», снятие ареста с его счетов, условно-досрочное освобождение из колонии и невозбуждение новых дел. В результате, по материалам дела, адвокат бизнесмена Александр Цюпко передал правоохранителям 80 млн руб., после чего те стали требовать еще почти 4 млрд руб. В итоге адвокат Цюпко был осужден в 2023 году на четыре года условно, а Селиверстов успел скрыться за границей.

Подсудимые вину не признали.

Адвокат Андрей Смецкой заявил, что его подзащитный Киреев подавал заявление на участие в СВО, но ему отказали, поскольку в деле есть статья об ОПС (ст. 210 УК РФ), наличие которой защита в данном случае считает необоснованным. Адвокат отметил, что из выступления прокурора следует, что в вымогательстве денег у совладельцев Merlion его подзащитный участия не принимал, а занимались этим следователь Неснов и его сообщники. Киреев же лишь провел проверку по факту отказа Вячеславу Симоненко в возбуждении уголовного дела о поджоге его дома. По словам адвоката, господин Киреев установил, что следователь в Красногорске отказал в возбуждении уголовного дела под давлением своего начальника и этот вопрос необходимо исследовать.

Что касается второго эпизода, то, по словам адвоката, господин Киреев и адвокат Цюпко общались в 2019 году один раз, и тогда юрист пытался узнать, как обстоят дела у его клиента бизнесмена Пономарева. Однако сотрудник СКР, утверждает его защитник, лишь переадресовал его к коллеге Селиверстову, который был в курсе дела, и больше с юристом не контактировал, что подтверждается данными телефонных соединений. А уже затем господин Цюпко дал в рамках досудебного соглашения показания на господина Киреева и получил условный срок.

У последнего, как сообщал “Ъ” (см. № за 31 июля), суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства две квартиры, а также пять машино-мест, которые силовик оформил на своих родителей — в прошлом сотрудников ФСБ. По решению суда они также выплатят в солидарном порядке 26,2 млн руб., вырученные от продажи еще двух квартир.

Алексей Соковнин