Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Merlion’ные взятки

Вымогавших 15 миллиардов у совладельцев крупной компании обвинили в организации преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет предъявил новые обвинения фигурантам громкого уголовного дела о попытке посадить по ложному обвинению в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Фигуранты, по версии следствия, действовали в составе оргпреступного сообщества, в которое входили решальщики и сотрудники самого комитета. В качестве взяток за непривлечение бизнесменов к уголовной ответственности ОПС планировало получить 15 млрд руб. В рамках расследования был арестован и сотрудник комитета.

Вячеслав Симоненко

Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР утяжелило обвинения по уголовному делу о попытке захвата активов компании Merlion. По версии следствия, против бизнесменов действовало целое преступное сообщество (ст. 210 УК), организованное решальщиками Виталием Качуром и его сыном, экс-сотрудником СКР Кириллом Качуром. Участниками сообщества являлись также следователь комитета Алексей Неснов и бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко. На днях им компанию составил еще один сотрудник СКР — старший инспектор 8-го отдела управления кадров комитета Александр Киреев, арестованный Басманным судом по соответствующему обвинению.

Следственная группа, в состав которой вошли 25 следователей управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР, а возглавил ее следователь по особо важным делам Виталий Гуськов, установила, что ОПС еще в 2019 году организовали господа Качур. Целью сообщества, говорится в деле, являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений — хищений путем мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК) имущества, принадлежащего лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, вымогательства у них взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК), фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 УК), привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК), незаконного заключения (ст. 301 УК) их под стражу и иных преступлений. В состав преступного сообщества они вовлекли бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко, следователя СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Неснова, старшего инспектора Киреева и «иных лиц».

Господин Симоненко, согласно плану злоумышленников, обратился с ложным доносом о поджоге своего дома в Красногорске в местные правоохранительные органы. По итогам проверки доводы, изложенные в его заявлении, не подтвердились и в возбуждении уголовного дела было отказано. После этого инспектор Киреев организовал отмену этого процессуального решения и передачу материала другому следователю СУ СКР Неснову, который и инициировал незаконное уголовное преследование совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера компании Бориса Левина «с целью незаконного завладения их собственностью». Бизнесмены были задержаны и арестованы по обвинению в покушении на убийство и умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 105 и 167 УК). При этом ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, оформив явку с повинной, дал показания, что по заказу господина Левина пытался сжечь господина Симоненко и членов его семьи вместе с домом. Впоследствии господин Жеренов, решивший сотрудничать со следствием, за ложный донос был осужден в особом порядке на 2,5 года.

После того как совладельцы Merlion оказались под стражей, участники ОПС, по данным следствия, стали вымогать по 5 млрд руб. у каждого из них. Для этого к делу был привлечен ранее судимый за мошенничество Олег Покровский, который за вознаграждение согласился выступить посредником в достижении соглашения и в получении и передаче взяток от арестантов за освобождение их из СИЗО и прекращение их уголовного преследования. Уговаривал же их признать вину, пойти на сотрудничество и откупиться знакомый Виталия Качура адвокат Вадим Лялин. Одно время он активно защищал фигурантов.

Реализовать план злоумышленники, по версии следствия, не смогли по независящим от них причинам — бизнесмены отказались платить вымогателям, а адвокаты совладельцев Merlion добились передачи дела в центральный аппарат СКР. Там, разобравшись, бизнесменов отпустили, признав за ними право на реабилитацию, а господ Симоненко, Лялина и Жеренова взяли под стражу. Остальные фигуранты успели сбежать за границу. На днях Басманный суд продлил господину Симоненко меру пресечения в виде ареста. Помимо участия в ОПС ему, как и другим фигурантам, инкриминируется взяточничество (ст. 290 УК) и ряд других преступлений.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...