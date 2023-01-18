Merlion’ные взятки

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет предъявил новые обвинения фигурантам громкого уголовного дела о попытке посадить по ложному обвинению в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Фигуранты, по версии следствия, действовали в составе оргпреступного сообщества, в которое входили решальщики и сотрудники самого комитета. В качестве взяток за непривлечение бизнесменов к уголовной ответственности ОПС планировало получить 15 млрд руб. В рамках расследования был арестован и сотрудник комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР утяжелило обвинения по уголовному делу о попытке захвата активов компании Merlion. По версии следствия, против бизнесменов действовало целое преступное сообщество (ст. 210 УК), организованное решальщиками Виталием Качуром и его сыном, экс-сотрудником СКР Кириллом Качуром. Участниками сообщества являлись также следователь комитета Алексей Неснов и бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко. На днях им компанию составил еще один сотрудник СКР — старший инспектор 8-го отдела управления кадров комитета Александр Киреев, арестованный Басманным судом по соответствующему обвинению.

Следственная группа, в состав которой вошли 25 следователей управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР, а возглавил ее следователь по особо важным делам Виталий Гуськов, установила, что ОПС еще в 2019 году организовали господа Качур. Целью сообщества, говорится в деле, являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений — хищений путем мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК) имущества, принадлежащего лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, вымогательства у них взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК), фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 УК), привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ст. 299 УК), незаконного заключения (ст. 301 УК) их под стражу и иных преступлений. В состав преступного сообщества они вовлекли бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко, следователя СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Неснова, старшего инспектора Киреева и «иных лиц».

Господин Симоненко, согласно плану злоумышленников, обратился с ложным доносом о поджоге своего дома в Красногорске в местные правоохранительные органы. По итогам проверки доводы, изложенные в его заявлении, не подтвердились и в возбуждении уголовного дела было отказано. После этого инспектор Киреев организовал отмену этого процессуального решения и передачу материала другому следователю СУ СКР Неснову, который и инициировал незаконное уголовное преследование совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера компании Бориса Левина «с целью незаконного завладения их собственностью». Бизнесмены были задержаны и арестованы по обвинению в покушении на убийство и умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 105 и 167 УК). При этом ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, оформив явку с повинной, дал показания, что по заказу господина Левина пытался сжечь господина Симоненко и членов его семьи вместе с домом. Впоследствии господин Жеренов, решивший сотрудничать со следствием, за ложный донос был осужден в особом порядке на 2,5 года.

После того как совладельцы Merlion оказались под стражей, участники ОПС, по данным следствия, стали вымогать по 5 млрд руб. у каждого из них. Для этого к делу был привлечен ранее судимый за мошенничество Олег Покровский, который за вознаграждение согласился выступить посредником в достижении соглашения и в получении и передаче взяток от арестантов за освобождение их из СИЗО и прекращение их уголовного преследования. Уговаривал же их признать вину, пойти на сотрудничество и откупиться знакомый Виталия Качура адвокат Вадим Лялин. Одно время он активно защищал фигурантов.

Реализовать план злоумышленники, по версии следствия, не смогли по независящим от них причинам — бизнесмены отказались платить вымогателям, а адвокаты совладельцев Merlion добились передачи дела в центральный аппарат СКР. Там, разобравшись, бизнесменов отпустили, признав за ними право на реабилитацию, а господ Симоненко, Лялина и Жеренова взяли под стражу. Остальные фигуранты успели сбежать за границу. На днях Басманный суд продлил господину Симоненко меру пресечения в виде ареста. Помимо участия в ОПС ему, как и другим фигурантам, инкриминируется взяточничество (ст. 290 УК) и ряд других преступлений.

Николай Сергеев