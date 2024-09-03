Опросы фиксируют торможение «перегретого» спроса

Свежие опросы представителей промышленности фиксируют успехи ЦБ по «охлаждению» «перегретой» российской экономики. На основании полученных данных в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН делают вывод, что начавшееся в июле восстановление спроса в секторе было краткосрочным. В августе снизился баланс как фактических оценок спроса (до 20-месячного минимума), так и ожидаемых — после потери 9 пунктов (п.) баланс оценок стал отрицательным. Такой ситуации не наблюдалось с февраля 2023 года.

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Другое исследование — агентства S&P Global — показывает, что деловая активность в августе росла самыми низкими темпами за год: характеризующий ее индекс PMI в обрабатывающих отраслях составил 52,1 пункта по сравнению с 53,6 п. в июле. По данным S&P Global, компании отметили нестабильный спрос клиентов на их продукцию. Замеры, проведенные РСПП, также зафиксировали ухудшение состояния деловой среды в августе: сводный индекс по итогам опроса промышленников и предпринимателей ушел в отрицательную зону, сократившись с 50,1 до 48 пунктов.

В ИНП РАН отмечают, что торможение спроса с пониманием воспринимается российскими предприятиями, около 70% которых оценивает его текущие объемы как нормальные. При этом на фоне такой динамики промышленники указывают на избыток запасов готовой продукции — это облегчит удовлетворение спроса в следующие месяцы, но затормозит рост выпуска. В августе планы выпуска оказались минимальными с начала 2023 года, однако эксперты предупреждают, что августовская остановка роста промпроизводства может подтолкнуть предприятия к пересмотру планов и оценок уже в сентябре—октябре.

Вызов для промышленности — фактическое и незапланированное снижение численности занятых на предприятиях. Предприятия планировали расширять штат в августе с балансом оценок +10 пунктов. В действительности показатель рухнул с +2 пунктов в июле до -5 пунктов в августе. На сентябрь—октябрь баланс ожидаемых изменений численности персонала остается положительным и предполагает рост занятости. Снижение динамики спроса облегчит решение кадровых проблем промышленности, полагают в ИНП РАН. По данным S&P Global, из-за замедления темпов прироста новых заказов компании уже менее активно создают новые рабочие места.

Диана Галиева