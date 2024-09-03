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Коммерсантъ FM
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ЕЦБ на распутье

Неоднозначность ситуации в еврозоне осложняет выбор регулятора

Неравномерный экономический рост в странах зоны евро оказывает значительное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) перед его сентябрьским заседанием по ставке, следует из обзора Institute of International Finance (IIF). С одной стороны, все более серьезными выглядят риски рецессии в Германии, с другой — у ряда других крупных европейских экономик фиксируется стабильное расширение производства. Не вполне ясны и перспективы достижения целей по инфляции. На основании решений, принимавшихся ранее ЕЦБ в схожих условиях, аналитики IIF делают вывод о том, что ставки в сентябре с высокой долей вероятности все же будут снижены.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

На решения ЕЦБ о будущем ставок все больше влияет неравномерность экономического роста в разных европейских странах — такой вывод содержится в свежем обзоре Institute of International Finance. Пока у таких государств, как, например, Италия, Испания и Польша, фиксируется рост производства, в крупнейшей экономике зоны евро — Германии — деловая активность продолжает снижаться. Последнее, отметим, подтверждает опубликованное вчера S&P Global значение опережающего индикатора PMI в производственном секторе Германии — 42,4 пункта в августе после 43,2 в июле (значения выше 50 пунктов свидетельствуют о росте активности, ниже — о ее спаде). Во втором квартале снижение ВВП этой страны оценивалось в 0,1%, в первом динамика также была околонулевой (рост на 0,2%).

Ожидания рынка, связанные со скорым продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в еврозоне, в значительной степени объясняются «именно немецкой стагнацией», что в целом имеет основания.

Как напоминают в IIF, ЕЦБ не раз снижал ставки, объясняя это именно риском рецессии в Германии: так регулятор действовал, например, в 2001, 2002 и 2011 годах. Впрочем, сейчас проблемы немецкой экономики связаны главным образом с долгой адаптацией к последствиям военной операции РФ на Украине (см. “Ъ” от 14 февраля) — и снижение ставок их в полной мере не решит.

Не вполне однозначные сигналы ЕЦБ содержат и данные Евростата об инфляции в еврозоне. Так, в августе показатель составил минимальные с июля 2021 года 2,2%, а базовая инфляция (без учета продовольствия и энергоносителей) замедлилась до 2,8%. При этом инфляция в услугах продолжила расти и в августе оценивалась уже в 4,2% (4% в июле). Поясним, что ускорение роста цен в этом секторе связано с постпандемийным расширением затрат компаний на зарплаты (см. “Ъ” от 17 июля).

Промпроизводство тянет экономику еврозоны вниз

О том, что динамика показателя в сфере услуг рассматривается в ЕЦБ как одна из ключевых проблем, в конце прошлой недели говорила член исполнительного совета регулятора Изабель Шнабель. Об этом же свидетельствует протокол июльского заседания банка — отчасти именно ростом инфляции в услугах объяснялась пауза, которую регулятор сделал тогда в цикле смягчения ДКП.

Хотя проблема не только не решена, но и даже несколько обострилась в августе, ставки в сентябре ЕЦБ, по всей видимости, снизит, прогнозируют в IIF.

К такому выводу аналитики пришли, проанализировав действия регулятора в ситуациях, когда он оказывался на схожих развилках. Измерение вклада отдельных показателей в итоговые решения ЕЦБ показало, что в таких условиях большее значение для центробанка приобретают два фактора: динамика базовой инфляции и действия ФРС (американский регулятор, напомним, намерен приступить к смягчению ДКП на сентябрьском заседании).

Впрочем, отмечают эксперты IIF, из-за разнонаправленной динамики снижать ставки ЕЦБ будет медленнее и осторожнее, чем прогнозируется рынками сейчас,— пока ожидается, что к июню 2025 года они будут снижены на 150 базисных пунктов.

Кристина Боровикова

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