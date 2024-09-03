Инвестор засмотрелся на «Восход»

Видя растущий интерес туристов к Камчатке, инвесторы стали активнее заявлять в регионе гостиничные проекты. Структуры, связанные с Виктором Вексельбергом, могут заняться возведением на территории детского лагеря «Восход» отеля, а затраты на проект оценочно составят 3–4 млрд руб. С загрузкой гостиницы не возникнет проблем, но, как предупреждают эксперты, из-за серьезного дефицита персонала на полуострове будет сложно обеспечить бесперебойную работу объекта, особенно в пик туристического сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в базе СПАРК, в Камчатском крае зарегистрировано ООО «Восход Эко» с гостиничным видом деятельности. Учредителями структуры выступают ООО «Лемар» (99,9% долей) и «Восточный ветер» (0,1%). Они контролируются ООО «РАМ», конечный бенефициар которого — владелец холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании по итогам 2023 года. В «Восход Эко» и «Ренове» на вопросы “Ъ” не ответили.

ООО «Восход Эко» зарегистрировано в селе Паратунка Елизовского района Камчатского края. Его адрес совпадает с местом расположения детского оздоровительного лагеря «Восход», на базе которого сейчас строится молодежный экологический центр «Экосистема». Поручение о его создании в конце 2022 года дал президент страны Владимир Путин. В составе «Экосистемы» запланированы 50 домов для отдыха, конференц-зал на 600 мест, визит-центр, палаточный лагерь, учебные центры, реконструкция общежития на 200 мест, говорится на сайте проекта. В «Восходе» на вопросы “Ъ” об участии в проекте нового инвестора не ответили.

Состояние Виктора Вексельберга по данным на 2024 год Forbes оценивает в $7 млрд. «Ренова» владеет долями в различных энергетических, нефтехимических и металлургических предприятиях. В числе активов бизнесмена ранее была добывающая компания «Золото Камчатки». На гостиничном рынке господин Вексельберг известен строительством отеля на 720 номеров к Олимпиаде 2014 года в Сочи. После Игр объект был передан детскому центру «Сириус» (см. “Ъ” от 16 декабря 2014 года).

В 2018 году ООО «РАМ» также контролировало ООО «Голубая лагуна», на балансе которого находится spa–отель «Лагуна» на 151 номер на Камчатке рядом с территорией «Восхода», следует из данных Kartoteka.ru. Сейчас бенефициаром юрлица через ООО «Экоинновации» выступает Михаил Сиволдаев, бывший зампред правления «Реновы».

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что на Камчатке было бы целесообразно построить гостиницу на 200 номеров, вложив в нее 3–4 млрд руб. Эксперт уверен, что средство размещения не испытывало бы проблем с загрузкой. Но сложности, по его словам, очевидно возникнут с обеспечением работы проекта. На Камчатке сохраняются выраженный дефицит персонала, который, вероятно, придется завозить специально, и крайне непростая логистика материалов. Окупаемость проекта на этом фоне, по мнению Станислава Ивашкевича, может быть длительной.

Интерес к поездкам на Камчатку растет. По данным «Яндекс Путешествий», в январе—августе количество бронирований размещения в регионе увеличилось на 70% год к году, средняя стоимость ночи — на 19%, до 7,4 тыс. руб.

В «Островке» отмечают рост продаж на 30% год к году, а стоимости ночи — на 20%, до 5,8 тыс. руб. Чаще всего в отелях региона останавливаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, прилегающих областей и самого Камчатского края, добавляют в «Яндекс Путешествиях».

Спрос способствует появлению гостиничных проектов. В «Островке» отмечают, что сейчас в Камчатском крае 370 объектов размещения, за год их число выросло на 35%. В «Контур. Фокусе» добавляют, что за январь—июль этого года в регионе зарегистрировали 12 юрлиц, специализирующихся на гостиничных услугах, тогда как в 2023 году было восемь новых компаний.

Александра Мерцалова