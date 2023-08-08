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«Жемчужину Камчатки» вскрывает инвестор

Бывший топ-менеджер «Реновы» реконструирует санаторий

Структура бывшего топ-менеджера «Реновы» Михаила Сиволдаева и Корпорации развития Камчатки стала владельцем санатория «Жемчужина Камчатки» на полуострове. В реконструкцию объекта, расположенного на 55 га, может быть вложено 700 млн руб. Санатории в регионе показывают динамичный рост загрузки, но энтузиазм инвесторов в отношении проектов на Камчатке часто быстро проходит из-за сложностей с окупаемостью и короткого туристического сезона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Управляющее одноименным санаторием ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» в июле перешло под контроль ООО «Санатории Камчатки», где 65% владеет «Реам менеджмент» Михаила Сиволдаева, а 35% — Корпорация развития Камчатского края (КРКК), обнаружил “Ъ” в Kartoteka.Ru. В «Реам» пояснили “Ъ”, что с корпорацией было подписано соглашение о развитии «Жемчужины Камчатки», а совместная компания займется реновацией объекта с сохранением функции санатория. В КРКК “Ъ” оперативно не ответили.

Михаил Сиволдаев — бывший зампред правления «Реновы» Виктора Вексельберга. Фонд «Реам менеджмент» управляет активами стоимостью более $1 млрд. В их числе — 54% в работающей в области солнечной энергетики ГК «Хевел», ГК «Теплицы регионов», производитель воды Baikalsea Company, SPA-отель «Лагуна» на Камчатке.

«Жемчужина Камчатки» находится в селе Паратунка Камчатского края, существует с 1981 года. Изначально объект находился на балансе регионального минимущества, а в 2021 году был передан КРКК. Площадь территории здравницы — 55 га, здесь есть две скважины с термальной водой и три бассейна, два гостиничных корпуса и коттеджи. Одновременно в санатории могут отдыхать и лечиться 120 человек.

Реконструкция «Жемчужины Камчатки» обсуждается с 2016 года. Тогда здесь планировалось создать лечебный центр и SPA-комплекс из трех корпусов площадью 6 тыс. кв. м. Согласно материалам КРКК, инвестиции в реновацию «Жемчужину Камчатки» превысят 700 млн руб. Бюджетное финансирование проекта не предусмотрено, уточнили в «Реам». Другие параметры проекта в фонде не привели.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин считает, что между структурами «Реам» и КРКК могло быть заключено соглашение о государственно-частном партнерстве. В этом случает деятельность КРКК ограничится предоставлением инфраструктуры, работой с органами власти, мониторингом и оценкой эффективности проекта. А частный партнер возьмет на себя финансирование и повышение рентабельности санатория, поясняет юрист.

Спрос на санаторный отдых сейчас в целом растет. По данным Росстата, в январе—июне 2023 года в здравницах было размещено 2,97 млн гостей, что на 10% выше год к году. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов ждет, что по итогам года число отдохнувших окажется на 5–8% выше, чем в допандемийном 2019 году. Камчатский край, по его словам, входит в число регионов с лидирующими темпами прироста числа гостей. За полгода поток в санатории региона вырос на 74%, до 2 тыс. человек, в классических отелях число гостей увеличилось на 2,4%, до 182 тыс. человек, по данным Росстата.

Проблем с размещением гостей на Камчатке нет, но большинство объектов не самого высокого качестве, хотя последнее туристы редко считают проблемой, говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Классический санаторный отдых в регионе, по его словам, может быть востребован скорее местными жителями, а путешественников из других регионов заинтересовать на два-три дня. Сложностью Камчатки он называет непродолжительный туристический сезон, а плюсом — низкую чувствительность спроса к стоимости размещения за счет высокой цены путешествия. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что инвесторы часто с воодушевлением смотрят на гостиничные проекты на Камчатке, но этот энтузиазм быстро заканчивается. «Из-за сложной логистики и нехватки рабочей силы рентабельность оказывается очень низкой»,— говорит он.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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