Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К деньгам отнеслись с почитанием

В России выросли продажи бизнес-литературы

Спрос на бизнес-литературу в России в первом полугодии, по оценке издательств, вырос на 7–12%. Участники рынка говорят, что сегмент показал рост впервые за полтора года: до этого читатели интересовались лишь отдельными категориями, например антикризисным управлением. При этом в компаниях отмечают спрос на отечественных авторов, поскольку бизнес и креативная сфера начали больше ориентироваться на российские реалии и системы управления.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи бизнес-литературы в сети «Читай-город» выросли на 10% в штуках в первом полугодии год к году, рассказал “Ъ” представитель крупнейшей издательской группы по объему непериодических изданий «Эксмо-АСТ». Среди наиболее продаваемых за период — издания по саморазвитию и финансовой грамотности. В топе продаж находятся «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Продолжает расти спрос и на литературу по управлению личными финансами, а также эффективной коммуникации, говорит представитель «Эксмо-АСТ»: «Это свидетельствует о том, что читатели стремятся к стабильности и успеху в условиях изменчивой экономической среды».

У «Альпины» рост отгрузок в январе—июне год к году вырос на 7%, в деньгах — на 4%, говорит директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова. Среди лидеров продаж она называет как новинки — «Паттерны дизайн-менеджмента» Юрия Ветрова, так и уже зарекомендовавшие себя книги — произведения Ицхака Адизеса, Стивена Р. Кови, Филипа Котлера. «Российские предприниматели сейчас активно работают на быстро меняющихся и непредсказуемых рынках: решают новые задачи и реагируют на постоянные изменения в потребительских предпочтениях»,— уточняет госпожа Антонова.

Олег Новиков, совладелец группы «Эксмо-АСТ», в интервью «Ведомостям» 17 февраля:

«Рост продаж художественной литературы я связываю с тем, что у людей было желание немного отвлечься от окружающей реальности».

В целом рынок бизнес-литературы стабилен уже несколько лет и заметные всплески случаются не так часто, отмечает руководитель отдела управления продукта по стратегии «Манн, Иванов и Фербер» Ольга Киселева. Так, число наименований по выпуску в компании за первое полугодие не выросло, а продажи бизнес-литературы в денежном выражении увеличились незначительно — всего на 2%. При этом в бестселлеры попали сразу два российских автора, говорит госпожа Киселева: «Но основной выпуск бизнес-книг запланирован на осень, и пока рано ограничиваться такими цифрами». Она уточнила, что российский бизнес и креативная сфера все больше ориентируются на «российские реалии и системы управления»: «Соответственно, растет запрос на книги с опытом российских практиков».

Как российские книги, фильмы и музыка ищут новые инструменты продвижения

Отмечают спрос на литературу сегмента и маркетплейсы. На «Авито» в первом полугодии продажи выросли на 12%, особенно были популярны книги по экономике — их продажи увеличились на 26% год к году. Самой продаваемой книгой на платформе стало издание Робина Шарма «Книга успеха от монаха, который продал свой "феррари"». Число продаж книги выросло за период на 22%. На втором месте по числу проданных копий — «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрона Лехтера, замыкает тройку «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Абсолютных показателей в компаниях не приводят. В Wildberries отмечают рост спроса на литературу для повышения финансовой грамотности, подтверждают интерес к книгам сегмента от российских авторов.

Общий тираж книг и брошюр в РФ в первом полугодии составил 169,6 млн экземпляров (168 млн годом ранее), а число наименований — 51,5 тыс. единиц (50,9 тыс. годом ранее), следует из данных Российской государственной библиотеки (в 2023 году Российская книжная палата стала ее частью). Сам книжный рынок по итогам прошлого года вырос на 9,6% и достиг 120,4 млрд руб., оценивали в Минцифры.

Сегмент бизнес-литературы не показывал роста уже полтора года, говорит топ-менеджер одной из издательских групп: «Росли лишь отдельные категории внутри сегмента». Например, в феврале прошлого года «Литрес» отмечал рост продаж книг по антикризисному управлению (см. “Ъ” от 22 февраля 2023 года). При этом собеседник сомневается, что в ближайшее время категория будет расти такими же темпами, как художественная литература или young adult: «Опыт зарубежных авторов уже неприменим к российским реалиям, поэтому не стоит ожидать бума новых наименований».

Юлия Юрасова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...