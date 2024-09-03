К деньгам отнеслись с почитанием

Спрос на бизнес-литературу в России в первом полугодии, по оценке издательств, вырос на 7–12%. Участники рынка говорят, что сегмент показал рост впервые за полтора года: до этого читатели интересовались лишь отдельными категориями, например антикризисным управлением. При этом в компаниях отмечают спрос на отечественных авторов, поскольку бизнес и креативная сфера начали больше ориентироваться на российские реалии и системы управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи бизнес-литературы в сети «Читай-город» выросли на 10% в штуках в первом полугодии год к году, рассказал “Ъ” представитель крупнейшей издательской группы по объему непериодических изданий «Эксмо-АСТ». Среди наиболее продаваемых за период — издания по саморазвитию и финансовой грамотности. В топе продаж находятся «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Продолжает расти спрос и на литературу по управлению личными финансами, а также эффективной коммуникации, говорит представитель «Эксмо-АСТ»: «Это свидетельствует о том, что читатели стремятся к стабильности и успеху в условиях изменчивой экономической среды».

У «Альпины» рост отгрузок в январе—июне год к году вырос на 7%, в деньгах — на 4%, говорит директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова. Среди лидеров продаж она называет как новинки — «Паттерны дизайн-менеджмента» Юрия Ветрова, так и уже зарекомендовавшие себя книги — произведения Ицхака Адизеса, Стивена Р. Кови, Филипа Котлера. «Российские предприниматели сейчас активно работают на быстро меняющихся и непредсказуемых рынках: решают новые задачи и реагируют на постоянные изменения в потребительских предпочтениях»,— уточняет госпожа Антонова.

Олег Новиков, совладелец группы «Эксмо-АСТ», в интервью «Ведомостям» 17 февраля: «Рост продаж художественной литературы я связываю с тем, что у людей было желание немного отвлечься от окружающей реальности».

В целом рынок бизнес-литературы стабилен уже несколько лет и заметные всплески случаются не так часто, отмечает руководитель отдела управления продукта по стратегии «Манн, Иванов и Фербер» Ольга Киселева. Так, число наименований по выпуску в компании за первое полугодие не выросло, а продажи бизнес-литературы в денежном выражении увеличились незначительно — всего на 2%. При этом в бестселлеры попали сразу два российских автора, говорит госпожа Киселева: «Но основной выпуск бизнес-книг запланирован на осень, и пока рано ограничиваться такими цифрами». Она уточнила, что российский бизнес и креативная сфера все больше ориентируются на «российские реалии и системы управления»: «Соответственно, растет запрос на книги с опытом российских практиков».

Отмечают спрос на литературу сегмента и маркетплейсы. На «Авито» в первом полугодии продажи выросли на 12%, особенно были популярны книги по экономике — их продажи увеличились на 26% год к году. Самой продаваемой книгой на платформе стало издание Робина Шарма «Книга успеха от монаха, который продал свой "феррари"». Число продаж книги выросло за период на 22%. На втором месте по числу проданных копий — «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрона Лехтера, замыкает тройку «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Абсолютных показателей в компаниях не приводят. В Wildberries отмечают рост спроса на литературу для повышения финансовой грамотности, подтверждают интерес к книгам сегмента от российских авторов.

Общий тираж книг и брошюр в РФ в первом полугодии составил 169,6 млн экземпляров (168 млн годом ранее), а число наименований — 51,5 тыс. единиц (50,9 тыс. годом ранее), следует из данных Российской государственной библиотеки (в 2023 году Российская книжная палата стала ее частью). Сам книжный рынок по итогам прошлого года вырос на 9,6% и достиг 120,4 млрд руб., оценивали в Минцифры.

Сегмент бизнес-литературы не показывал роста уже полтора года, говорит топ-менеджер одной из издательских групп: «Росли лишь отдельные категории внутри сегмента». Например, в феврале прошлого года «Литрес» отмечал рост продаж книг по антикризисному управлению (см. “Ъ” от 22 февраля 2023 года). При этом собеседник сомневается, что в ближайшее время категория будет расти такими же темпами, как художественная литература или young adult: «Опыт зарубежных авторов уже неприменим к российским реалиям, поэтому не стоит ожидать бума новых наименований».

Юлия Юрасова