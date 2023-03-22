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Коммерсантъ FM
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Кризис в новом прочтении

Покупатели книг о бизнесе сменили приоритеты

Спрос на бизнес-литературу в России падает — в феврале, по оценке разных издательств, продажи год к году снизились на 10–28% в натуральном выражении. Но отдельные категории, наоборот, стремительно растут: в частности, продажи книг по антикризисному управлению увеличились на 68% в штуках, отмечают в «ЛитРес». В Wildberries говорят о популярности книг об инвестировании. Участники рынка связывают повышенный интерес читателей к теме с попытками провести бизнес через экономическую турбулентность.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи бизнес-литературы продолжают падать, рассказали “Ъ” опрошенные участники книжного рынка. Так, в «ЛитРес» отметили, что в феврале продажи таких книг в штуках снизились на 28% год к году: «Это связано прежде всего с падением интереса к самому жанру». Гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин оценивает падение продаж в категории на уровне 25%. «Они вернулись к показателям 2021 года, но уже начали восстанавливаться»,— уточняет топ-менеджер.

У «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), по словам руководителя редакционной группы издательства Ольги Киселевой, продажи бизнес-литературы относительно прошлого года стабильны: «Разница с 2022 годом менее 1%». Другие собеседники “Ъ” на книжном рынке говорят о падении в 10%. В «Эксмо-АСТ» не ответили на запрос.

В целом продажи на российском рынке книг без учета учебной литературы, по данным «Эксмо-АСТ», в 2022 году увеличился на 10%, достигнув 109 млрд руб. Число выпущенных книг и брошюр в России по итогам 2022 года снизилось на 0,3%, до 108 тыс. изданий, говорилось в отчете Российской книжной палаты (см. “Ъ” от 28 февраля).

В мае 2022 года дистрибуторы уже отмечали, что спрос на продажи книг о бизнесе, инвестициях и саморазвитии упали, в то время как спрос на художественную литературу, наоборот, вырос (см. “Ъ” от 30 мая 2022 года). Тогда участники рынка объясняли тенденцию экономической ситуацией: книги по бизнесу «читают, когда можно подумать о развитии и системном улучшении».

Однако отдельные категории в этом сегменте в 2023 году уже показывают рост. Так, продажи изданий по теме «антикризисное управление» в натуральном выражении выросли на 68% в феврале год к году, отмечают в «ЛитРес»: «В условиях турбулентности обращение к кейсам и опыту авторов по кризисным периодам может дать ответы, как вести себя в схожих обстоятельствах». Топ в этой категории в феврале 2023 года возглавила вышедшая в прошлом году книга Максима Батырева «Менеджмент во время шторма. 15 правил управления в кризис», говорят в компании. В ней автор рассказывает, как компании в России выживали в 1990-х, 2008, 2014 и 2020 годах.

Как и при любой кризисной ситуации, вслед за ней следует рост доли отечественного продукта и интереса к нему, отмечает госпожа Киселева. По ее словам, общее падение интереса к сегменту можно объяснить не только внешними обстоятельствами, но и проблемами приобретения иностранных прав на книги: «Но при этом я не могу сказать, что читателей больше не интересуют зарубежные бизнес-авторы». В Bookmate (материнская компания «Букмейт Лимитед» признана Минюстом иноагентом) и «Яндексе» не ответили на запрос.

Собеседники “Ъ” на книжном рынке полагают, что рост популярности литературы в сфере антикризисного управления можно связать лишь с экономической ситуацией: «Предприниматели не сталкивались с подобным во время пандемии, сейчас они учатся жить по новым правилам и пытаются найти выход из ситуации — ищут схожие кейсы и пытаются "примерить" их на свой бизнес».

В Wildberries добавили, что среди наиболее востребованных тематик в категории бизнес-литературы на маркетплейсе можно отметить инвестирование: «Самая продаваемая книга — "Разумный инвестор" Б. Грэма». Россияне продолжают приобретать такие книги, чтобы осваивать новые профессиональные навыки и заниматься самообразованием, говорят представители маркетплейса.

Юлия Юрасова

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