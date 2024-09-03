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Коммерсантъ FM
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Вакцине подобрали цену

Средство для борьбы с полиомиелитом подорожает для госзаказчиков

Совместное предприятие «Нанолека» и Центра имени Чумакова — «Инвак» — добилось повышения предельной стоимости на инактивированную вакцину для профилактики полиомиелита сразу в 2,8 раза, до 1,21 тыс. руб. за дозу. Эта компания к 2023 году осталась одной из немногих, кто выпускает препарат в России. Из-за низкой цены производитель не участвовал в двух из трех гостендеров по закупке средства, что привело к рискам его нехватки.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ФКУ ФЦПиЛО Минздрава снова не смогло закупить инактивированную вакцину против полиомиелита для Нацкалендаря профилактических прививок. На аукцион с начальной ценой 552 млн руб., итоги которого были подведены 30 августа, не было подано заявок, обнаружил “Ъ” на сайте госзакупок. Это уже второй несостоявшийся в текущем году федеральный аукцион на закупку вакцины: в январе не было ни одной заявки на гостендер по закупке препарата с начальной ценой 182,1 млн руб. В марте Минздраву удалось закупить 400 тыс. доз у «Нанолека» на общую сумму 171,8 млн руб.

Сейчас в России практически единственным крупным производителем инактивированной вакцины против полиомиелита является «Инвак» — совместное предприятие «Нанолека» и Центра имени Чумакова, выпускающее «Полиоваксин». Компания не участвовала в очередном аукционе по причине экономической нецелесообразности, объяснили “Ъ” в «Нанолеке».

Начальная цена на препарат формировалась исходя из зарегистрированных на момент публикации условий госзакупок предельных цен и оказалась более чем вдвое ниже актуальной, добавили в компании. При условии публикации торгов с актуальной ценой в «Нанолеке» обещают принять участие в тендере.

В Минздраве, Минпромторге, Центре имени Чумакова на запрос “Ъ” не ответили.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, «Инвак» 13 августа 2024 года получил одобрение на повышение предельной цены на «Полиоваксин» в 2,8 раза, до 1,21 тыс. руб. с НДС за дозу. В июле 2024 года Росздравнадзор выявил риски нехватки инактивированной вакцины. Такая же ситуация наблюдалась и в апреле этого года. Тогда «Инвак» пытался согласовать повышение цены сразу до 1,54 тыс. руб. за дозу, но ФАС отказала компании.

Еще год назад возникали сложности с доступностью этой вакцины (см. “Ъ” от 2 октября 2023 года). По данным Headway Company, за первые восемь месяцев 2023 года было отменено 71,55% объявленных госзакупок, за тот же период 2024 года — 71,12%. Вакцин от полиомиелита не хватает, констатирует соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

«Полиоваксин» производится с 2023 года. Поначалу в его выпуске «Инвак» задействовал накопленные остатки расходных материалов от выпуска противоковидной вакцины «КовиВак», но после их исчерпания затраты заметно выросли, рассказывал в интервью “Ъ” гендиректор «Нанолека» Владимир Нестеренко в мае 2024 года. Он говорил, что для Центра имени Чумакова выпускать вакцину по предельной цене 429,5 руб. за дозу с НДС было уже невозможно, реальная себестоимость достигала 1,8 тыс. руб.

По данным RNC Pharma, «Инвак» выпустил за январь—июль 487,2 тыс. доз «Полиоваксина», что на 22,5% меньше год к году.

Вопрос поддержания рентабельности производства даже с учетом повышения цены, как указывают в «Нанолеке», «остается вызовом» из-за сложности производства и значимого подорожания расходных материалов.

Почему у «Нанолека» возникали проблемы с поставками детских вакцин

«Полиоваксин» в свое время заменил «Полимилекс», который «Нанолек» производил по полному циклу на основе трансфера технологий нидерландской Bilthoven Biologicals. Последний раз препарат выпускался в 2022 году. В «Нанолеке» говорят, что планируют возобновить производство этой вакцины во втором квартале 2025 года, подтверждение от Bilthoven Biologicals получено, заказ размещен. Предельная цена на нее тоже вырастет на 28,8%, до 2,51 тыс. руб. за дозу, говорится в решении ФАС.

Помимо «Полиоваксина» инактивированная вакцина от полиомиелита входит в состав препарата «Пентаксим» от Sanofi, контрактным производством которого также занимается «Нанолек». Ее поставки, по данным RNC Pharma, за январь—июль 2024 года выросли на 15% год к году, до 2,35 млн доз. Но этот объем, по данным экспертов, не покрывает текущие потребности в вакцине.

Полина Гриценко

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