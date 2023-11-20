Прививки пошли не по плану

Поставки детской вакцины «Пентаксим» для профилактики пяти инфекций столкнулись с трудностями. Производитель препарата «Нанолек» не может отгрузить оставшиеся по контракту 2,7 млн доз, не получив от Минздрава план распределения препарата, и вакцина уже заканчивается в некоторых регионах. Риски срыва поставок видят и эксперты, но регулятор утверждает, что закупка идет по графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В некоторых регионах РФ заканчивается вакцина «Пентаксим» для профилактики дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и столбняка, рассказал “Ъ” источник на фармацевтическом рынке. Эту разработанную Sanofi вакцину производит и поставляет для национального календаря профилактических прививок (НКПП) «Нанолек». Местные власти уже запрашивают «Нанолек» о поставках «Пентаксима» «в кратчайшие сроки», таких регионов более пятнадцати, утверждает другой собеседник “Ъ”. Копии ноябрьских обращений от министерств здравоохранения Кировской и Тверской областей есть у “Ъ”. В администрациях этих регионов на вопросы “Ъ” не ответили.

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава заключил контракт на поставку «Пентаксима» стоимостью 6,2 млрд руб. в мае. Предусматривалась отгрузка в три этапа, из которых два — исполнены. Оставшиеся 2,7 млн доз на 3,1 млрд руб. «Нанолек» обязался поставить с 16 октября по 1 февраля 2024 года. Но точный объем должен быть определен дополнительным соглашением после утверждения объемов поставки «Пентаксима» на 2024 год, говорится в контракте. На портале госзакупок такого соглашения нет.

Ситуация связана с тем, что Минздрав еще не утвердил потребность в вакцинах на 2024 год. С этой проблемой «Нанолек» в середине ноября обращался к замминистра Сергею Глаголеву и директору ФЦПиЛО Елене Максимкиной. Как сказано в обращении компании (копия есть у “Ъ”), если план распределения «Пентаксима» для третьего этапа не предоставить до 17 ноября, «Нанолек» «не сможет гарантировать» поставки вакцин в срок в необходимых объемах.

«Нанолек» основан в 2011 году, специализируется на выпуске детских вакцин. Совладельцем компании был Владимир Христенко, сын экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. В 2022 году, сообщал «Нанолек», Владимир Христенко продал долю партнерам и менеджменту. Выручка ООО «Нанолек» в 2022 году снизилась на 2,5%, до 18,9 млрд руб., чистая прибыль была 2,46 млрд руб.

В «Нанолеке» “Ъ” подтвердили, что Минздрав должен был утвердить потребность в вакцинах до 1 ноября, но не сделал этого. Нужный объем «Пентаксима» компания уже произвела и готова поставить, но отсутствие плана распределения «оказывает критическое влияние на сроки», подчеркивают там. Обычно Минздрав утверждает потребность в конце лета, говорит источник “Ъ” на рынке. Другие вакцины по уже заключенным контрактам «Нанолек» поставляет в полном объеме, заявили в компании.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что неопределенность с планированием повышает риски сбоев поставок. Производители не будут выпускать вакцины без понимания потребности государства, подтверждает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. В аптеки, указывает он, многие вакцины не продать, а частные клиники потребляют небольшие объемы и склоняются к иностранным вакцинам.

В Минздраве говорят, что запасы «Пентаксима» в медицинских организациях рассчитаны на 1,7 месяца, а всего в обороте находятся вакцины на 8,7 месяца. В госорганах здравоохранения Москвы, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Крым заявили, что проблем с вакциной нет. В столице запасов хватит на 3,5 месяца, в Воронежской области утверждают, что получили весь заявленный объем «Пентаксима». В Минздраве добавили, что потребность регионов в вакцинах на 2024 год «собрана и доведена до ФЦПиЛО для начала закупок и поставок, которые идут в плановом порядке по графику».

В «Нацимбио» (поставляет для НКПП российские вакцины) подтверждают, что вакцины на 2024 год включены в производственный план. Предварительный запрос о возможности поставки от Минздрава там получили в октябре.

Полина Гриценко