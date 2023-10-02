Вакцина не доходит до регионов

В ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита. После прекращения поставок этих средств западными компаниями в России осталась, по сути, одна инактивированная вакцина «Полиоваксин», выпускаемая «Нанолеком» совместно с Центром имени Чумакова. Но производителю не сразу удалось заключить контракты на этот препарат из-за особенностей законодательства по госзакупкам. В Минздраве, впрочем, утверждают, что весь необходимый объем вакцин закуплен и поставляется в срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова рассказала “Ъ” о возникшем в регионах РФ дефиците вакцин для профилактики полиомиелита. По данным Headway Company, в январе—сентябре не состоялось 71,55% всех объявленных гостендеров на закупку таких средств. Год назад показатель был почти вдвое ниже, 43,63%.

Среди причин нехватки госпожа Обласова называет проведенную в начале 2023 года внеочередную дополнительную вакцинацию детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а также переход на новый препарат.

Речь идет об инактивированной вакцине «Полиоваксин», выпускаемой «Инваком» — совместным предприятиям (СП) «Нанолека» и Центра имени Чумакова. Первая партия этого средства, по данным Росздравнадзора, вышла на рынок в апреле 2023 года.

В «Нанолеке» пояснили “Ъ”, что с момента регистрации нового препарата компания регулярно подавала заявки на гостендеры. Но заключить госконтракт на 825 млн руб. в рамках национального календаря прививок ей удалось только в июне 2023 года с третьей попытки, следует из материалов госзакупок. В компании добавляют, что большая часть ее заявок отклонялась из-за особенностей законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.

В «Нанолеке» ссылаются на пункт закона «О контрактной системе», по которому при начальной цене контракта от 20 млн руб. у претендующего на него поставщика должен быть определенный опыт. Если бы заявки на поставку «Полиоваксина» подавались напрямую «Нанолеком», давно участвующим в закупках по разным госпрограммам, то проблем не возникло бы, считает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Но у нового СП с участием «Нанолека», которое выпускает вакцину, действительно пока нет опыта, добавляет он.

«Полиоваксин» — единственная, по сути, инактивированная вакцина, оставшаяся в России. До этого «Нанолек» отдельно производил «Полимилекс» на основе субстанции нидерландской Bilthoven Biologicals. По данным Росздравнадзора, этот препарат последний раз вводился в оборот в 2021 году. В «Нанолеке» объясняют прекращение производства «Полимилекса» со сложившимися «в текущей ситуации сложностями в применении импортных компонентов». В Bilthoven Biologicals на запрос “Ъ” не ответили.

Хотя субстанции и другая фармпродукция большей частью не попали под западные санкции, но после начала военного конфликта между Россией и Украиной часть зарубежных производителей приостановила их ввоз в РФ из-за возникших логистических проблем. Более того, еще в 2020 году полностью прекратился импорт в РФ вакцины от полиомиелита «Полиорикс» GlaxoSmithKline и «Имовакс Полио» Sanofi.

В «Нанолеке» утверждают, что наращивают объемы выпуска «Полиоваксина» и закрывают потребности в рамках национального календаря прививок. Но в частные клиники вакцина не поступает, отмечает Антонина Обласова. В «Медси» сообщили “Ъ”, что в сети пока есть «Полимилекс». Главная медсестра «Фэнтези» Екатерина Макарова говорит, что у клиники есть договоренность о поставке «Полиоваксина», «но без конкретных сроков».

В «Медси» и «Фэнтези» добавили, что не возникает проблем с выпускаемой Центром имени Чумакова живой вакциной «БиВак Полио». Но такой препарат, предупреждает госпожа Обласова, не может применяться в качестве первой дозы у ранее не привитых от полиомиелита детей. Между тем в августе 2023 года, как следует из материалов Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзор выявил риски возникновения нехватки и живой вакцины.

В Минздраве, в свою очередь, заявили “Ъ”, что весь объем законтрактованных препаратов для профилактики полиомиелита поступает в срок. Там добавили, что подведомственным министерству ФКУ ФЦПиЛО заключены контракты на поставку в 2023 году 3,435 млн доз «БиВак Полио» и 1,92 млн доз «Полиоваксина», что покрывает 100% потребностей.

Полина Гриценко