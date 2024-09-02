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Докурились до EVALI

Глава государства и Минздрав напомнили о вреде электронных сигарет

Владимир Путин в ходе урока «Разговор о важном» в кызыльской школе обратил внимание на вред вейпов и электронных сигарет. Несколькими днями ранее Минздрав предупредил россиян о новой болезни легких, вызванной курением электронных сигарет,— EVALI. В ведомстве “Ъ” рассказали о симптомах этого заболевания и связанных с ним угрозах. В частности, курение вейпов матерью ведет к двукратному увеличению вероятности рождения детей с недостаточным весом.

Минздрав предупреждает, что к любителям вейпов приближаются неприятности

Минздрав предупреждает, что к любителям вейпов приближаются неприятности

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Минздрав предупреждает, что к любителям вейпов приближаются неприятности

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник рассказал учащимся школы №20 города Кызыла о вреде вейпов и электронных сигарет: «Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки. Многие — особенно молодые — люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием. Проблемы с иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы. И это понижает иммунитет»,— цитирует президента ТАСС. Глава государства добавил, что курение электронных сигарет влияет и на репродуктивную функцию. Отвечая на предложение повысить налоги на вейпы и электронные сигареты, президент напомнил, что это уже было сделано, и уточнил, что работа по борьбе с вредными привычками должна быть «комплексной», и основная ее часть — не запреты и ограничения, а «разъяснение реальной ситуации». Отметим, по данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, 90% потребителей электронных сигарет – подростки, взрослых менее 10%.

Несколькими днями ранее Минздрав предупредил россиян о новой болезни легких, вызванной курением электронных сигарет,— EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury).

В ведомстве отметили, что симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусом — температура, общая слабость, кашель, одышка. По данным медиков, количество курящих в России с 2009 по 2023 год уменьшилось с 41% до 30%, но проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остается.

Замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков пояснил “Ъ”, что у пациентов (до 98%) часто наблюдаются респираторные симптомы: кашель, одышка, боль в груди и кровохарканье. Чуть реже (до 90%) фиксируются желудочно-кишечные проявления: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Практически у всех пациентов с EVALI отмечалось общее недомогание — лихорадка, усталость, потеря веса, головная боль.

Господин Зыков отметил, что потребление электронных сигарет и вейпов подвергает организм воздействию ультрадисперсных частиц и токсинов, которые существенно увеличивают риск не только хронических заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых болезней. Что, в свою очередь, ассоциировано с повышением смертности от инфаркта миокарда в 1,79 раза (сопоставимо с уровнем смертности от инфаркта при курении табака). Повышается риск развития астмы на 30% и хронической обструктивной болезни легких на 75%, возрастает вероятность возникновения злокачественных новообразований.

Продажи электронных сигарет в федеральных сетях снизились из-за роста акциза

По словам Виктора Зыкова, популяционное исследование среди 31 973 молодых матерей показало двукратный рост вероятности рождения детей с недостаточным весом у потребителей электронных сигарет по сравнению с теми, кто ими не пользуется. «Также показано, что внутриутробное воздействие аэрозолей электронных сигарет вызывает дисфункцию и структурные нарушения легких, которые сохраняются у потомства до зрелого возраста, независимо от присутствия в них никотина», — добавляет он.

В мае “Ъ” сообщал, что Минздрав разработал проект правительственного распоряжения, которое запрещает добавлять в жидкости для электронных сигарет и вейпов ароматизаторы и пищевые добавки. Если документ будет принят, в продаже останутся лишь содержащие никотин жидкости. Медики одобрили предложение Минздрава, но представители бизнеса посчитали потенциальный запрет избыточным.

Наталья Костарнова

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