В урочный час в Тыве

2 сентября президент России Владимир Путин в столице Тувы Кызыле преподал открытый урок школьникам в честь начала нового учебного года и ответил на многие жгучие вопросы современности, включая вопрос о том, что было, есть и будет на СВО. С подробностями о том, что при этом было и стало со школьниками,— специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с интересом осматривал новую школу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин с интересом осматривал новую школу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В классе, где должен был состояться открытый урок «Разговор о важном», учеников старших классов готовили к встрече с прекрасным.

— Все ли персонажи на стене вам знакомы? — спрашивала молодая учительница.— На случай, если Владимир Владимирович спросит...

Со стен на учеников смотрели свежеисполненные, в том числе и мудрости, Ломоносов, Пушкин, Менделеев, Чайковский, Курчатов, Жуков...

— Все...— раздался нестройный хор голосов.

В частностях начались заминки.

— Ну вот вы, скажите, кто это...— учительница показала на Менделеева.

— Вот это — Пушкин,— уверенно указал ученик на поэта.

— Нет, а это кто? — упорствовала учительница.

Эх, Менделеева парень не осилил.

Впрочем, заминка вышла и с Ломоносовым.

На мой-то взгляд, проблема заключалась в том, что под портретом следовало написать не только фамилию, а и должность человека. А сгоряча понаписали цитаты: «Чтение — вот лучшее учение», «Дерзайте Отчизну мужеством прославить»... Цитаты путали все дело. Написали бы ясно и просто: великий ученый-химик, великий поэт... Тут я подумал, что и сам бы споткнулся на Ломоносове. Чем он велик? Да всем. И ученый, и поэт, и организатор... Светоч, короче говоря. Мыслитель, может... Да, вопрос... Причем на засыпку.

— Юрия Гагарина все знают? — с тревогой спросила учительница.— Слава Богу!.. А то я уже сомневаться начала.

Подростки, отобранные в разных школах Кызыла для этой встречи, кажется, пересидели сейчас за партами в новой школе. Несколько раз им уже сказали, что вот она, готовность номер один. Затем неумолимо следовал отбой.

— Дышим! — старалась учительница.— Дышим! Кто йогой занимался?

Она хотела их расслабить. Пока получалось наоборот.

— А кто, кстати, в туалет еще хочет? — спохватилась она на всякий случай.

— Что, все?! Куда же вы?!

Но в классе уже почти никого не было. Впрочем, возвращались быстро и все-таки повеселевшие.

— А ты так и будешь в перчатках сидеть? — спрашивала учительница у парня на задней парте.

На голове у него был красный берет, а на руках — и правда белые матерчатые перчатки.

— Может, пока снимешь?

Парень однозначно качал головой: ни за что.

— И берет? — настаивала учительница.— Ну ладно. Потом будешь обливаться!

— Да,— сознательно кивал он.

Я и правда сочувствовал подросткам. Как после такой артподготовки вступать в разговор, еще и о важном?.. Можно было начинать уже неделю приходить в себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьники были прекрасны без прикрас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Школьники были прекрасны без прикрас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наконец показался Владимир Путин. Он пожелал первоклассникам удачи, которая им понадобится: до сих пор весь мир крутился вокруг них, а теперь и у них появляются, разъяснил он, обязательства.

Первая же девушка ребром поставила верный вопрос:

— Туристы в Тыву приезжают. Но их приезд не сопровождается комфортом! Они отдыхают в спартанских условиях.

Сформулировано было, я считаю, исчерпывающе. Русский характер был передан в паре фраз. Тем не менее отдохнет русский человек во что бы то ни стало (наша краткая ночевка на еще не открывшейся турбазе на озере Чедер в часе езды от Кызыла — яркое этому подтверждение).

— Поддержите проекты по развитию туризма в Тыве! — попросила девушка.

Было обещано.

— Я Богдан, мне десять лет, я живу в городе Кызыле. Я занимаюсь плаванием…

Детям, пережившим ожидание этой встречи, сама она, кажется, давалась легче.

— И сколько ты проплываешь? — спрашивал его президент.

— 50 метров, 48 секунд. Футболом, боксом занимаюсь, имею желтый пояс по карате,— продолжал Богдан.— Я еще увлекаюсь мототехникой. Моя мечта накопить на мотоцикл,— отчитывался десятилетний мальчик.

— Мотоцикл — опасный вид спорта. Накопи на машину лучше,— советовал Владимир Путин.— Так спокойнее будет.

— Мой папа в 14 лет накопил на машину,— согласился мальчик.

— Вот и стремись к этому. Ты ездил на мотоцикле?

— Только на квадроцикле,— пожал плечами мальчик.

Но Владимир Путин учил сегодня избегать опасности при виде ее.

— Квадроцикл — тоже опасный! — воскликнул он.— Переворачивается. Неустойчивый… Лучше на машине. А как ты будешь копить?

— Сдавать металлолом,— признался Богдан.

— Вот, точно! — обрадовался президент.

Тем более что есть же где-то, наверное, кладбище перевернувшихся квадроциклов.

Расспросив, Владимир Путин хотел перейти к вопросу другого ученика, но оказалось, что Богдан все это рассказывал, чтобы тоже задать вопрос.

— Сколько часов вы спите и сколько отдыхаете? — спросил он.

— Соврать неудобно, поэтому скажу как есть,— ответил Владимир Путин.

О, это уже было неплохо. Владимир Путин не пояснил, почему ему неудобно соврать. Скорее всего, потому, что перед ним были дети.

— Я сегодня спал четыре часа. Это маловато. А так, обычно, сплю по шесть часов,— продолжал Владимир Путин.— А ты должен как минимум восемь. Тебе нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. А я сплю шесть часов не потому, что я такой занятый человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой день.

Владимир Путин сгоряча признавался в каких-то смертных грехах и занимался самобичеванием. Это было необычно.

— Каждый человек должен критично относиться ко всему тому, что он делает. К себе,— добавил он.— Я постараюсь и тебе советую.

— Да,— согласился Богдан.

Он наконец сел на место и обхватил голову руками. Все, что могло и должно было состояться в его жизни к этому моменту, только что состоялось. И теперь одни только слезы стояли в его глазах. Он был переполнен чувствами, которых, подозреваю, ему хватит, возможно, на всю его жизнь. Более взрослая девушка за соседним столом утешала его. Но нет, он был безутешен.

У Владимира Путина интересовались, какой девиз Александра Суворова ведет его по жизни. Оказалось, один ведет: пуля — дура, штык — молодец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор новой школы Денис Попугалов понимал, что такие дни — редкость в жизни человека

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Директор новой школы Денис Попугалов понимал, что такие дни — редкость в жизни человека

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Как вот наш…— президент замялся и показал в сторону предыдущего оратора.

— Богдан,— на мгновение очнулся выступавший мальчик.

— Как Богдан сказал, надо быть в форме и быть готовым к борьбе! И успех обеспечен.

Впрочем, через полчаса Владимир Путин рассказывал, что главное правило, которое он взял с собой в жизнь и в политику из дзюдо,— наоборот, быть гибким. Впрочем, он предупредил, что это сочетается.

А пока новости поступали одна за другой. Еще один ученик предложил президенту «сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем ключевым местам, где происходили главные бои».

— Под Москвой, Ленинград, Ржев, Севастополь…— перечислял учащийся.— Сталинград, нынешний Волгоград, и Курская дуга.

Последнее замечание, возможно, было лишним. Избыточным, что ли.

— В таком туре могут участвовать не только граждане РФ, но и граждане СНГ,— продолжал молодой человек, вряд ли имея в виду членов ОДКБ (а зря, если так).

— Хорошая идея,— одобрил Владимир Путин.— Можно вспомнить слова Владимира Высоцкого: «Видно, правильные книжки ты в детстве читал…»

Правда, неплохо бы еще и за новостями следить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тувинские корреспонденты близко к сердцу приняли приезд президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Тувинские корреспонденты близко к сердцу приняли приезд президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Я Воробьев Артем, я юнармеец и являюсь командиром взвода,— отрекомендовался еще один ученик.— Я участник двух «Зарниц 2.0»… И участник регионального этапа по оказанию медицинской помощи. Мне это пригодилось!

Выступающих, без сомнения, ориентировали на то, чтобы они рассказывали истории о себе — с целью заинтересовать президента. Рассказывал и Артем Воробьев.

— В конце мая этого года мы с другом шли в школу мимо нашего парка… Если знаете, там, где протока (Владимир Путин кивнул.— А. К.). Нас окликнула женщина и сказала, что вот там девушка собирается, ну… зайти в воду с целью нанесения себе вреда,— выговорил Артем Воробьев.

Видимо, девушка хотела утопиться.

— Мы, не подумав, побежали туда,— объяснил Артем Воробьев.— Она держалась на весу на воде. Мы сначала попросили ее выйти из воды, но она нас не послушала. Тогда нам пришлось залезть в воду и вытащить ее. Вот!

После в меру эмоционального рассказа нельзя было полностью исключить, что девушка просто решила искупаться.

А сам Артем в результате случившегося хочет попробовать попасть в силы специальных операций (ССО).

Он словно знал, чем задеть Владимира Путина:

— Я как никто другой знаю о силах спецопераций,— объяснил верховный главнокомандующий.— Ну, это… вы знаете… книжки можно писать. Реально!.. И надеюсь, будут написаны. И в школах с этого года, надеюсь, пойдет предмет «Основы жизнедеятельности и защита Родины…». Эти вещи будут поставлены на системной основе.

Учеников ждут, таким образом, новые знания. А также их родителей.

— Как бы вы провели свой день, если бы вы были обычным спокойным… ой, свободным человеком? — спрашивала баскетболистка Жанна шестнадцати лет, признаваясь, что ей ни на что не хватает времени.

— Если времени не хватает на что-то, значит, все у вас идет правильно,— раздавал подачи господин Путин.

— В интернете очень много противоречивой информации,— начинали спрашивать у него уже про то, как дела на СВО.— Очень много пишут про переговоры. И у вас как у главного человека хотелось бы спросить: как же там все-таки обстоят дела?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты импровизировали в актовом зале школы, переоборудованном в пресс-центр

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Журналисты импровизировали в актовом зале школы, переоборудованном в пресс-центр

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Верховный главнокомандующий вкратце, как он это умеет, напомнил собравшимся причины СВО, начиная с госпереворота на Украине в 2014 году и создания «анти-России» на месте Украины. Он объяснил, почему украинскому руководству мирные переговоры не нужны:

— Они отказались от выборов президента, сослались на военное положение. Если прекратятся боевые действия, то властям придется отменять военное положение, а после отмены нужно сразу проводить президентские выборы. А действующая власть явно к этому не готова! Шансов быть переизбранными у них немного. Поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области… А до этого хотели учинить такую же провокацию в Белгородской области, где живет ваша подруга,— отвечал он девушке, которая задавала вопрос.

Дети внимательно слушали слова главного человека, который до этого оговорился, что врать не станет.

— И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках, на Донбассе. Результат известен!.. Да, люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области, но главной задачи, которую противник ставил перед собой, они не достигли,— констатировал верховный главнокомандующий.— Более того, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было!.. Территориями не по 200–300 метров, а квадратными километрами… После этого, надеюсь, у киевской власти возникнет желание переходить к мирным переговорам…

Сначала бы такими темпами освободить Курскую область, чтобы к 80-летию Великой Победы можно было устраивать экскурсии по местам боевой славы.

Андрей Колесников, Кызыл