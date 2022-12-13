Пиво развернулось на восток

Проблемы с поставками европейского пива стимулируют дистрибуторов перестраивать импортный ассортимент. Так, один из крупнейших игроков на этом рынке — Московская пивоваренная компания (МПК) — начнет поставлять китайское пиво Tsingtao. МПК может сделать бренд более массовым, снизив цену, отмечают эксперты, но предупреждают, что ажиотажный спрос на импортное пиво в рознице прошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

МПК в ноябре получила декларацию соответствия на китайское пиво Tsingtao Premium Lager, обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации. Продукция должна поставляться в банках объемом 0,5 л, размер партии — около 41,5 тыс. штук, сказано в декларации. Tsingtao считается самым известным китайским пивом. Его выпускает Tsingtao Brewery Co. Ltd, основанной германскими и британскими предпринимателями в 1903 году. По собственными данным, находится на шестом месте среди производителей пива в мире, поставляет продукцию более чем в 100 стран.

МПК запущена в 2008 году Евгением Кашпером и Александром Лифшицем, создателями «Пивоварен Ивана Таранова», которые в 2005 году приобрела Heineken примерно за $500 млн. МПК управляет заводом в Мытищах мощностью 80 млн дал в год, где выпускает «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное» и др. Также занимается импортом и разливом международных марок по лицензии. В 2021 году выручка МПК выросла на 26%, до 32,52 млрд руб., чистая прибыль была 1,36 млрд руб.

В компании пояснили “Ъ”, что интерес к Tsingtao связан с «меняющейся ситуацией на рынке импортного пива». Как говорили собеседники “Ъ” на рынке, после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций поставки пива в РФ прекратили производители из Бельгии, Голландии, Чехии, Великобритании, США и т. д. По данным NielsenIQ, с января по сентябрь число позиций импортного пива в ритейле снизилось с 15 до 9 единиц. По словам источников “Ъ”, импортный портфель МПК с такими марками, как Budweiser, Chimay, Pabst Blue Ribbon, мог заметно сократиться. В МПК это не комментируют. Раскрывать планы на импорт Tsingtao там сочли преждевременным. В Tsingtao Brewery “Ъ” не ответили.

По словам источников “Ъ”, до сих пор импортом Tsingtao занимались компании меньшего размера, а в центре страны бренд представлен слабо, за исключением ресторанов китайской кухни.

В поставлявших Tsingtao «ДВ-Импорт» из Владивостока и «Статус Групп» из Санкт-Петербурга комментарии не предоставили. В целом, согласно китайским таможенным данным, интерес к пиву из Китая в РФ растет. За январь—октябрь 2022 года КНР поставила в Россию 897 тыс. дал пива — на 12% больше, чем годом ранее.

Как считает источник “Ъ”, с Tsingtao МПК, вероятно, хочет выйти в новый сегмент рынка, а за счет масштаба бизнеса может снизить цену на продукт. В отличие от небольших дистрибуторов МПК также, скорее всего, работает напрямую с производителем, добавляет он. На онлайн-витринах WineSteet и WineStyle Tsingtao в банке 0,5 л продается по 189–238 руб.

Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко говорит, что азиатские рестораны всегда продавали бутылочное Tsingtao. Возможно, МПК постарается сделать это пиво более массовым продуктом, отмечает он.

Совладелец дистрибутора SWAM Group Игорь Хавский считает, что при работе только с ресторанами определенного формата нельзя рассчитывать на большие объемы продаж. А ажиотажный спрос на импортное пиво в торговых сетях прошел и заметная доля иностранных брендов сейчас продается со скидками, указывает он. По словам господина Хавского, чтобы наладить продажи марки, придется много инвестировать в продвижение и коммуникации с потребителем.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что импорт сегодня представляется нестабильным ввиду определенных геополитических и логистических сложностей и компания фокусируется на локализации и запуске новых продуктов.

Анатолий Костырев