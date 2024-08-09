Минфин оценивает импортное пиво

Российские пивовары, столкнувшись с ростом импортной продукции, просят власти в 2024 году повысить в десять раз, до €1 на литр, пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран. Не все участники рынка поддерживают эту идею, предрекая в таком случае рост цен на массовые зарубежные сорта. В свою очередь, Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, в качестве контрмеры могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого сильно зависят российские пивовары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Минфина РФ производителям пива с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на этот напиток из недружественных стран с текущих €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр. В письме указывается, что с этим предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный в 2023 году производителем продукции бытовой химии — группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken и выпускающий сейчас пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота».

В Минфине на запрос “Ъ” не ответили. В ОПХ подтвердили обращение в министерство с предложением повысить пошлины на ввозимое из недружественных стран пиво, добавив, что «активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений». В компании добавили, что их инициатива согласована с позицией Ассоциации производителей пива, солода и напитков. В этой организации отказались комментировать действия отдельных своих членов.

По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в июне 2024 года поставки пива в кегах из всех стран, кроме ЕАЭС, выросли на 16% год к году, до 2,9 млн литров. В мае этого года в России на долю импорта приходилось 6,8% от общего объема продаж пива, подсчитали в NielsenIQ.

Источник “Ъ” на пивоваренном рынке считает, что ОПХ не случайно предпринял такой лоббистский шаг, поскольку холдинг после отказа Heineken отдавать российской стороне свои флагманские бренды Heineken и Amstel теряет в продажах.

Поэтому компания пытается повлиять на снижение импорта, добавляет собеседник “Ъ”. Он не предоставил статистку, подтверждавшую бы его вывод.

В Московской пивоваренной компании (бренды «Хамовники», «Жигули Барное», Hollandia, Schlitz) заявили “Ъ”, что не поддерживают увеличение пошлин на импортную продукцию. В компании аргументируют свою позицию тем, что поставки из-за рубежа и «так ограничены естественным способом» в силу усложнившейся логистики и проблем с трансграничными платежами. В пивоваренной компании «Балтика» сообщили, что пока не получали обращения от Минфина. В МПБ «Очаково» и AB InBev Efes на запрос “Ъ” не ответили.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин считает, что повышение пошлин на импортное пиво скажется в первую очередь на массовых зарубежных брендах, занимающих около 2% всего рынка. По его словам, импорт такого пива начал заметно расти после ухода из РФ крупных производителей.

По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, после увеличения размера пошлины на такие напитки средняя цена на них может подняться с 80 до 250 руб. за банку.

Он добавляет, что больше всего могут пострадать ритейлеры, импортирующие пиво в основном из недружественных стран. Это может привести к снижению конкуренции и повышению вдвое цен на напитки массового сегмента и на 30–50% — в среднем на всю импортную продукцию, отмечает председатель президиума АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игорь Караваев.

Для ресторанного рынка повышение пошлины тоже может оказаться чувствительным. По оценке основателя сети гастробаров «Раковая» Евгения Ничипурука, уже сейчас пинта пива Guinness стоит 900 руб., а после повышения пошлин — будет свыше 1 тыс. руб. По его словам, рестораторы продолжат заказывать импортное пиво, но в меньших объемах, так как гости заведений едва ли откажутся от привычных для себя напитков.

В случае введения пошлины есть большой риск введения со стороны Германии и Чехии — основных поставщиков пива в РФ — ответной меры в виде ограничения вывоза в Россию хмеля, не исключает гендиректор импортера алкоголя SVAM Group Михаил Юсим. По данным АКОРТ, свыше 80% хмеля, используемого в производстве российского пива, импортируется из недружественных стран.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова