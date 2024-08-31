Выборы доведут до СИЗО

Федеральный центр информатизации при ЦИКе провел конкурс на доработку программного обеспечения Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», которая позволит избирательным комиссиям проводить автоматизированную проверку кандидатов, членов избиркомов и других участников выборов на предмет наличия у них статуса иностранного агента, аффилированного с ним лица либо причастного к деятельности экстремистской или террористической организации. Кроме того, ГАС «Выборы» получит дополнительный функционал, который упростит проведение и организацию выборов в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, до конца года ЦИК планирует автоматизировать проверку статуса участников и организаторов выборов через Минюст, а также доработать программное обеспечение ГАС «Выборы», с тем чтобы комиссии, организующие выборы в СИЗО, могли автоматически формировать и печатать бланки заявлений о включении в список избирателей заключенных с учетом доступных им выборов в зависимости от их места жительства на свободе. Все эти новшества обойдутся в 21,8 млн руб., победитель конкурса не раскрывается (указан только идентификационный номер заявки), разработка и испытания нового программного обеспечения должны завершиться до конца этого года.

Напомним, что в конце 2021 года ЦИК уже заказывал систему автоматического учета иностранных агентов на выборах. Но тогда речь шла лишь о том, чтобы на страничке кандидата можно было поставить соответствующую маркировку и чтобы система отслеживала ее наличие в агитационных материалах. Что касается данных о самом наличии статуса иноагента, то до последнего времени избиркомы получали такую информацию от Минюста по запросу, рассказал “Ъ” член территориальной избирательной комиссии (ТИК) на условиях анонимности.

Однако весной этого года вступил в силу закон, который вводит принципиальный запрет на участие иноагентов в выборах, напоминает собеседник “Ъ”.

В этом случае задержка с получением информации по запросу комиссий могла бы привести к тому, что пришлось бы снимать уже зарегистрированных кандидатов, как это нередко бывало с участниками выборов, «забывавшими» указать судимость.

В целом это общий тренд на автоматизированный обмен информацией между ведомствами, и он может сильно упростить работу сотрудников избиркомов, констатирует собеседник “Ъ”. Доработка программного обеспечения ГАС «Выборы» предполагает автоматическую проверку на статус иноагента и причастность к экстремистской деятельности не только кандидатов, но и членов избирательных комиссий и даже претендентов на эту должность (то есть выдвинутых либо уже зачисленных в резерв комиссий).

Что касается бланков для заключенных СИЗО, то они будут снабжены QR-кодом, который позволит ускорить обработку таких заявлений и ввод данных в специальный модуль для взаимодействия избирательных комиссий при организации выборов в СИЗО.

Напомним, что сейчас оказавшиеся за решеткой обвиняемые и подозреваемые формально не лишены активного избирательного права, но по факту могут участвовать лишь в федеральных выборах. Другие виды голосования для них недоступны, так как они находятся за пределами своего избирательного округа, а дистанционно голосовать в тюрьме не разрешено. Однако в прошлом году в Москве и Московской области был проведен эксперимент по организации такого голосования, и он был признан успешным. Поэтому в июле ЦИК утвердил порядок голосования спецконтингента.

Администрации СИЗО должны будут заранее передать в вышестоящий ТИК сведения обо всех потенциальных избирателях и изготовить специальные бланки заявлений, которые желающие голосовать должны подать в комиссии. Там уже составят списки избирателей, а по месту жительства из аналогичных документов сидельцев исключат. Как сообщалось на одном из заседаний ЦИКа, на выборах 8 сентября заключенные в 32 регионах смогут голосовать уже на всех губернаторских выборах и выборах в региональные парламенты, а также на довыборах в Госдуму по трем округам.

Анастасия Корня