Заключенным добавили выборов

Центризбирком на заседании в среду завершил заверение списков кандидатов, выдвинутых партиями на довыборах в Госдуму, сформировал комиссию ТИК ДЭГ, которая будет организовывать онлайн-голосование, а также утвердил порядок голосования на спецучастках в СИЗО. Пока голосовать смогут обитатели только 85 из 203 действующих СИЗО и только на губернаторских выборах, но в ЦИКе обещают расширить охват тюремного электората и использовать этот опыт на думских выборах в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центризбирком 17 июля завершил заверение списков кандидатов для участия в довыборах в Госдуму. Последними подали документы ЛДПР и «Гражданская платформа». Либерал-демократов на довыборах в Брянской области будет представлять Руслан Титов, а в Ростовской области — Роман Климов. «Гражданская платформа» выдвинула только одного кандидата — Сергея Измайлова, который будет баллотироваться в Республике Хакасия. Всего в федеральной избирательной кампании участвуют десять партий, и все они уже представили документы, подвела итог председатель ЦИКа Элла Памфилова. В губернаторских выборах (они назначены в 21 регионе) участвуют 20 партий, выдвинувшие 120 кандидатов, и 27 самовыдвиженцев. На выборы в парламенты 13 регионов, которые состоятся в сентябре, выдвинуто 4639 кандидатов, из них 4493 — партиями.

Также ЦИК сформировал территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), назначив в ее состав 12 человек: пять выдвинуты парламентскими партиями, еще один человек — Общественной палатой РФ и шестеро — палатами регионов. Председателем ТИК ДЭГ назначен Олег Артамонов, который возглавлял аналогичную комиссию в ходе президентской кампании, а также на выборах в прошлом году. В этом году онлайн-голосование будет доступно в 26 регионах, воспользоваться им смогут около 10 млн человек, напомнил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. «Важна интерпретация этих событий и объективный, правильный и честный комментарий»,— признался он, комментируя состав ТИК ДЭГ.

Наконец, ЦИК утвердил порядок голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых: сейчас обитатели СИЗО хотя и не лишены активного избирательного права, но по факту могут участвовать лишь в федеральных выборах. Другие виды голосования для них недоступны, так как они находятся за пределами своего избирательного округа. Однако недавно внесенные в избирательный закон поправки позволяют Центризбиркому определять порядок голосования и для такой категории избирателей. Она немногочисленна, зато очень активна, отметила член ЦИКа Эльмира Хаймурзина: явка среди заключенных составляет около 100%, отказы от голосования единичны.

Эксперимент по организации такого голосования, проведенный в сентябре 2023 года в Москве и Московской области, признан успешным. Поэтому в этом году заключенные смогут голосовать уже на всех губернаторских выборах, причем с территорий 32 регионов.

Голосование из СИЗО будет доступно не только там, где выбирают глав, но и на тех территориях, где как раз проходят довыборы депутатов Думы, а также формируются региональные парламенты.

Кроме того, к этому списку прибавится Московская область. Там не проводится крупных избирательных кампаний, зато есть 22 учреждения ФСИН и «значительный контингент», рассказала Эльмира Хаймурзина. Всего голосование пройдет в 85 из всех 203 СИЗО, то есть охват составит 42%, подсчитали в ЦИКе.

Организовывать голосование, а также определять день и продолжительность процедуры будут комиссии, сформированные из сотрудников ФСИН.

Администрации СИЗО должны будут заранее передать в вышестоящую ТИК сведения обо всех потенциальных избирателях — для тех, кто сможет голосовать на предстоящих выборах, изготовят специальные бланки заявлений, которые желающие голосовать должны будут подать в комиссии не позднее 29 августа. Там уже составят списки избирателей, а по месту жительства из аналогичных документов сидельцев исключат.

Бюллетени обитателям СИЗО будут выдавать после предъявления паспорта. Если он приобщен к уголовному делу, то администрация обязана запросить документ в следственном органе или суде.

Предусмотрено даже голосование вне помещения для голосования — если, например, избиратель находится в больнице. Наблюдатели смогут попасть на такие участки только с санкции руководства учреждения. Протокол об итогах голосования передается в вышестоящую комиссию с использованием телекоммуникационных каналов ГАС «Выборы» и включается в сводную таблицу отдельной графой. Для обмена такой информацией был разработан отдельный сегмент ГАС «Выборы», который называется «модуль взаимодействия с СИЗО».

Пока заключенные смогут голосовать только бумажными бюллетенями, но в ЦИКе делают все, чтобы преодолеть такое техническое отставание. Эльмира Хаймурзина также заявила, что комиссия работает над тем, чтобы довести голосование в СИЗО и до муниципальных выборов. Это потребует слишком больших расходов, и непонятно, кто их должен нести, сомневается Николай Булаев. Зато, по его словам, опыт голосования в СИЗО может быть востребован в 2026 году на выборах в Госдуму: возможно, на них сидельцы смогут голосовать не только за списки партий, но и за кандидатов в одномандатных округах.

Анастасия Корня