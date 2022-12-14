Министры образования поработали над ошибками

Вчера два действующих и два бывших «образовательных» министра признали, что у российских школьников резко упал интерес к физике. В последние годы все меньше выпускников выбирают ЕГЭ по этому предмету, предпочитая сдавать информатику, а потом им сложно учиться на инженерных направлениях. Чтобы решить эту проблему, министры предложили зачислять на инженерные факультеты по результатам не двух, а трех ЕГЭ — по профильной математике, информатике и физике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков (слева) расстроен падением интереса школьников к физике, но Сергей Кравцов призывает его «не драматизировать»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валерий Фальков (слева) расстроен падением интереса школьников к физике, но Сергей Кравцов призывает его «не драматизировать»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество выпускников школ, сдающих ЕГЭ по физике, в последние годы неуклонно падает, заявил во вторник на совещании глава Минобрнауки Валерий Фальков. По данным Рособрнадзора, в 2020 году госэкзамен по этому предмету выбрали 139,5 тыс. выпускников, в 2021 году — 128 тыс., а в 2022 — всего 100 тыс. По сравнению с прошлым годом упал и средний балл ЕГЭ по физике, указал министр,— с 55,9 до 53,8. Еще печальнее оказались данные от ректора Московского физико-технического института, бывшего главы Минобрнауки (с 2012 по 2016 год) Дмитрия Ливанова. По его словам, за последние 30 лет время, запланированное на изучение физики в школе, сократилось на 30%. А за последние четыре года число физматклассов сократилось более чем вдвое — с 7 тыс. до 3 тыс.

Ссылаясь на экспертные оценки, ректор заявил: две трети российских школ уделяют недостаточно внимания преподаванию физики, поэтому «ни один школьник» там не выбирает этот предмет для ЕГЭ. На углубленном уровне физику изучают всего 3% российских учеников, притом что места на вузовских инженерных программах зарезервированы под 24% выпускников. В результате «значительная часть (абитуриентов.— “Ъ”) приходит на эти программы без достаточного уровня подготовки», констатировал экс-министр. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов признал тенденцию сокращения интереса школьников к физике. «Но я бы не драматизировал,— сказал он.— У нас есть рост числа сдающих информатику».

Напомним, в 2020 году Минобрнауки разрешило абитуриентам самостоятельно выбирать, какой экзамен сдавать для поступления на ряд направлений — ЕГЭ по физике или информатике. Инженерные направления оказались в этом списке. «Почему выбирают информатику? — задал вопрос господин Кравцов и сам же ответил: — Проще сдать — это очевидно. Дети многие прагматичны, родители еще прагматичнее, поэтому выбирают информатику».

Для вузов выбор информатики абитуриентами создает дополнительные трудности. «Мы получаем очень разношерстные группы, которые сложно одинаково обучать,— посетовал ректор Томского политеха Дмитрий Седнев.— Нам приходится вести адаптационную подготовку внутри вуза. Информатика — это все же цифровая грамотность и язык, а физика — это базовая грамотность и понимание мира. Это не может быть альтернативой». Также, по его словам, преподаватели фиксируют «подготовку не к физике, а к сдаче экзамена». «Это снижает качество подготовки,— подчеркнул господин Седнев.— В итоге требуется семестр или год для выравнивания до общего уровня». А помощник президента (и в 2004–2012 годах также глава Минобрнауки) Андрей Фурсенко отметил, что проблема усугубляется из-за возникшего у государства запроса на специалистов «с инженерным мышлением».

Валерий Фальков предложил коллегам создать отдельный федеральный проект по повышению качества преподавания физики. Сергей Кравцов ответил идеей концепции по развитию инженерного образования. И хотя вопросы приема в вузы относятся к ведению Минобрнауки, глава Минпросвещения предложил установить для инженерных факультетов три обязательных ЕГЭ, помимо госэкзамена по русскому языку: профильную математику, информатику и физику. Ректоры—участники совещания эту идею поддержали. Как позже выяснил “Ъ”, такое предложение уже содержится в проекте концепции мероприятий по повышению качества физического образования в школе (разработан ведущими вузами по заданию Минобрнауки). Он предусматривает, что «три обязательных» в 2024 году введут в инженерно-технических вузах, а в 2025 году — во всех.

Также в документе упоминается расширение сети профильных математических классов по физике и подготовка «современного экспериментального практикума» по этому предмету с необходимым дооснащением школ. Учителям предлагаются переподготовка и курсы повышения квалификации. По мнению авторов концепции, это позволит «сформировать устойчивый приток заинтересованных абитуриентов с достаточным уровнем базовой подготовки на программы естественно-научного и инженерно-технического профиля в вузы для подготовки кадров, обеспечивающих импортонезависимость страны в критических технологических сферах».

Анна Васильева