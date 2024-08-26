Макрон: задержание Дурова не было политически мотивированным

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова. Он утверждает что решение было политическим, а задержание в аэропорту Парижа 24 августа произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. В любом случае, по его словам, решение будут принимать судьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я прочитал ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Правосудие должно, в полной независимости, обеспечить соблюдение закона. Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решение принимают судьи»,— написал господин Макрон на своей странице в соцсети Х.

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция «была и будет предана свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства». «В государстве, где правит верховенство закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в установленных законом рамках для защиты граждан и соблюдения их основных прав»,— добавил он.

Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в терминале бизнес-авиации в парижском аэропорту Ле Бурже, после его поместили под стражу. Reuters со ссылкой на представителя французской полиции пишет, что господину Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям. В Telegram после задержания основателя заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, а правила модерации контента на платформе соответствуют отраслевым стандартам.

Подробнее — в материале «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».

Милена Костерева