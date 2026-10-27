Apple бесплатно заменит Phone Duo с дефектами на экране
Компания Apple бесплатно заменит телефоны iPhone Duo всем покупателям, у которых треснул экран. Для этого клиентам рекомендовали обратиться в сервисные центры AppleCare. Проблема появляется уже в первые часы использования устройства, заявили в компании.
«Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей на небольшом количестве устройств iPhone Duo. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в AppleCare для замены», — отмечается в заявлении Apple (цитата по Reuters). Возможную причину неисправности в компании пока не назвали.
Phone Duo — первый складной смартфон от Apple. Его мировые продажи начались 23 октября. Вскоре покупатели устройства стали жаловаться, что при раскрытии смартфона слышался «отчетливый» хруст, после которого образовывалась трещина. Стоимость базовой версии устройства в США составляет $1,9 тыс.