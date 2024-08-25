В Telegram прокомментировали задержание Дурова в Париже

Команда Telegram выпустила заявление в связи с задержанием и арестом в Париже основателя мессенджера Павла Дурова. В нем отмечается, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах, а правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой»,— говорится в заявлении.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа, после его поместили под стражу. Как писали СМИ, из-за отсутствия модерации в Telegram и ограниченного сотрудничества мессенджера с французскими властями следствие считает господина Дурова причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством, наркоторговлей.

Официальных заявлений французской стороны о задержании Павла Дурова пока не было. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию завтра, 26 августа. Посольство России во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к предпринимателю, но французские власти «уклоняются от взаимодействия».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Павел Дуров оказался за стеной».

Лусине Баласян