В Киргизии районы и области объединят в округа

«Появятся аймаки, которые больше района, но меньше области. К примеру, Иссык-Кульская область делится на юг и север. В Джалал-Абадской и Ошской областях есть мелкие районы, но рядом крупные потенциальные. На основе этих принципов районы укрупняются», — сообщил господин Жантаев. По его мнению, объединение территорий позволит выделить регионам более крупные бюджеты.