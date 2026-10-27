В Киргизии районы и области объединят в округа
В Киргизии пересмотрят деление страны — вместо 40 районов и 7 областей появится более 20 крупных аймаков (округов). Об этом заявил глава Госагентства по делам местного самоуправления Элчибек Жантаев в эфире «Кабара». Одной из причин для такого решения стало желание властей оптимизировать структуры местного управления.
«Появятся аймаки, которые больше района, но меньше области. К примеру, Иссык-Кульская область делится на юг и север. В Джалал-Абадской и Ошской областях есть мелкие районы, но рядом крупные потенциальные. На основе этих принципов районы укрупняются», — сообщил господин Жантаев. По его мнению, объединение территорий позволит выделить регионам более крупные бюджеты.
В 2023 году в республике начался первый этап административно-территориальной реформы. Тогда изменили границы некоторых районов, а несколько населенных пунктов вошли в состав таких городов, как Бишкек и Ош. В результате количество округов сократилось почти вдвое — с 452 до 231, а число городов увеличилось с 32 до 33.