Французская полиция раскрыла суть обвинений в отношении Павла Дурова

Представитель французской полиции сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, все еще находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям. Расследованием его дела занимаются: национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством, рассказал представитель полиции, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Президент уточнил, что господина Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования.

Накануне команда Telegram сообщила, что мессенджер соблюдает все законы Евросоюза, в частности, Закон о цифровых услугах.

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