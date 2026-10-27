Сербский телеканал RTV извинился перед зрителями за замалчивание событий
Сербский телеканал RTV извинился перед зрителями за одностороннее и провластное освещение событий на протяжении многих лет. Его главный редактор Ненад Чачич подал в отставку. Об этом сообщает издание Vijesti.
Обращение к зрителям прозвучало 26 октября в эфире вечернего выпуска новостей. После кадров с празднованием результатов выборов, которое устроили жители Нови-Сада, ведущий программы Горан Эрор заявил, что это только часть тех событий, которые телеканал не показал ранее из-за цензуры.
«Государственный телеканал много лет не выполнял свою функцию. Он молчал, закрывал глаза, предоставлял однобокую информацию, не задавал правильных вопросов или не задавал их вообще. И за это мы должны извиниться перед зрителями», — заявил Горан Эрор.
Ведущий программы также признал, что часть сотрудников пыталась сопротивляться цензуре, однако «не добилась победы вовремя». «Но мы считаем, что эту борьбу важно продолжать», — сказал Горан Эрор. По требованию коллектива главный редактор RTV ушел с должности. На его место назначен Блажо Попович, ранее занимавший пост гендиректора телеканала.
25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Бывший президент страны Александр Вучич рассчитывал в случае победы возглавить правительство еще на четыре года, однако его партия СПП, находившаяся у власти 14 лет, проиграла выборы. Официальные результаты голосования пока не объявлены, но по итогам предварительного подсчета правящая партия набирает около 105 мандатов, тогда как ее оппонент, оппозиционное движение «Студенческий список» — 135–140.