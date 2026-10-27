Сербский телеканал RTV извинился перед зрителями за замалчивание событий

«Государственный телеканал много лет не выполнял свою функцию. Он молчал, закрывал глаза, предоставлял однобокую информацию, не задавал правильных вопросов или не задавал их вообще. И за это мы должны извиниться перед зрителями», — заявил Горан Эрор.