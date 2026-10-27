Роналду включен в предварительный состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
Нападающий Криштиану Роналду вошел в предварительную заявку сборной Португалии на матчи группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает Record.
На прошлой неделе Португальская футбольная федерация (FPF) на 30 дней отстранила форварда за самовольное оставление тренировочного лагеря сборной. В сентябре Роналду покинул расположение национальной команды из-за разногласий с главным тренером Жоржи Жезушем.
Срок отстранения истечет 30 октября. По данным CNN Portugal, пятикратный обладатель «Золотого мяча» не хочет возвращаться в сборную, поскольку «чувствует себя преданным» и «твердо убежден, что правда на его стороне».
Окончательный состав команды объявят 6 ноября. 14 ноября португальцы сыграют с датчанами, 17 ноября — с валлийцами.
В составе сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл чемпионат Европы и стал двукратным победителем Лиги наций. С 2022 года форвард выступает за саудовский «Ан-Наср», ранее он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».