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СпортФутбол

Роналду включен в предварительный состав сборной Португалии на матчи Лиги наций

Нападающий Криштиану Роналду вошел в предварительную заявку сборной Португалии на матчи группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает Record.
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Lise Aserud / NTB / Reuters

На прошлой неделе Португальская футбольная федерация (FPF) на 30 дней отстранила форварда за самовольное оставление тренировочного лагеря сборной. В сентябре Роналду покинул расположение национальной команды из-за разногласий с главным тренером Жоржи Жезушем.
Срок отстранения истечет 30 октября. По данным CNN Portugal, пятикратный обладатель «Золотого мяча» не хочет возвращаться в сборную, поскольку «чувствует себя преданным» и «твердо убежден, что правда на его стороне».
Окончательный состав команды объявят 6 ноября. 14 ноября португальцы сыграют с датчанами, 17 ноября — с валлийцами.
В составе сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл чемпионат Европы и стал двукратным победителем Лиги наций. С 2022 года форвард выступает за саудовский «Ан-Наср», ранее он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».
Португалия
Футбол
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент