Глава Саратовской области после атаки БПЛА призвал не праздновать Дни города
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников призвал глав населенных пунктов региона отказаться от «масштабных мероприятий» на Дни городов. Он отметил, что в начале сентября День города был запланирован в том числе в Саратове.
«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Поэтому попрошу всех глав очень внимательно к этому относиться»,— приводит слова Романа Бусаргина пресс-служба правительства региона.
Утром 26 августа в Саратовской области сбили девять беспилотников, сообщало Минобороны России. В Саратове был поврежден 38-этажный дом. Травмы получили четыре человека, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один многоквартирный дом был поврежден в Энгельсе, никто не пострадал.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».