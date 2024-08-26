Что происходит после ввода войск России на Украину. День 915-й
Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 26 августа
Президент Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской Курской областях. Военкоров, которые получат статус «ветеранов военной журналистики», по льготам приравняют к ветеранам боевых действий, сообщил депутат Хинштейн. 15 областей Украины пострадали в результате атак, в некоторых местах ввели экстренные отключения электроэнергии. В результате атаки на Саратов госпитализирована одна женщина, всего четыре человека пострадали. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
17:55. Власти Пролетарска Ростовской области приняли решение об отмене празднования Дня города и 100-летия Пролетарского района в связи с режимом ЧС, введенным из-за возгорания дизельного топлива на промышленных складах — администрация района. Пожар начался 18 августа в результате атаки украинских БПЛА и продолжается уже девятые сутки.
17:16. Правительство Курской области утвердило порядок получения единовременного пособия для пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории региона, сумма компенсации составит от 300 тыс. до 1,5 млн руб. — врио губернатора региона Смирнов.
16:58. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых ВСУ районов Донецкой области. Ранее сообщалось, что эвакуация затронет 14 населенных пунктов, теперь их число вырастет почти до тридцати.
16:51. Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета на частный жилой дом — «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
16:00. Специалисты начали аварийно-восстановительные работы в жилом комплексе в Саратове, получившем повреждения в результате атаки беспилотника, идет демонтаж поврежденных конструкций —губернатор Саратовской области Бусаргин. Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА упали на 38-этажный жилой комплекс Volga Sky в Саратове и крышу 25-этажного дома в Энгельсе, были также повреждены четыре частных дома в поселке Прибрежный.
15:53. Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях — Кремль.
15:52. Глава государства поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету — Кремль.
15:51. Президент поручил обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной матпомощи гражданам из Белгородской, Брянской и Курской областей — Кремль.
15:48. Путин поручил правительству содействовать трудоустройству граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей — Кремль.
15:45. Президент поручил правительству установить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях, где проводится контртеррористическая операция — Кремль.
15:43. Путин распорядился направить из бюджета средства для компенсации ущерба, нанесённого предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях — Кремль.
15:42. Президент Путин поручил профинансировать из бюджета подразделения теробороны Белгородской, Брянской и Курской областей — Кремль.
15:39. Жители поврежденного в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе смогли вернуться в свои квартиры — губернатор Саратовской области Бусаргин.
15:35. Тверской суд Москвы приговорил к году принудительных работ двух женщин, совершивших акт вандализма в отношении памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве — «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Как ранее сообщалось, гражданки Николаева и Лысенкова краской нанесли на памятник надпись «ГУР» (Главное управление разведки МО Украины — «Ъ»).
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Основные события СВО за август 2024 года
15:29. Все избирательные участки, где будет проходить голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя, обеспечены укрытиями — пресс-служба городского правительства.
15:28. Обучение в дистанционном формате будет организовано в 11 районах Курской области, ранее власти сообщали о девяти таких районах — врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.
15:23. Законопроект об особом статусе военкоров — «Ветеран военной журналистики» — не будет наделять журналистов статусом «Ветерана боевых действий», но по льготам и положению будет аналогичен ему — глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
15:12. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС 27 августа.
14:40. Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены, отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны ж/д перевозки вооружения ВСУ, заявили в Минобороны России.
14:29. Пострадавшие от атаки Украины на Курскую область получили финансовую помощь в размере 543 млн рублей, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
14:20. Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, заявили в Минобороны России.
14:00. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по украинским энергообъектам «комбинированным» и одним из самых больших за время конфликта.
13:41. Доступ в белгородские села Дроновка, Пороз и Старый Хутор закроют из-за ситуации, которая «пока развивается не в лучшую сторону», заявил губернатор Вячеслав Гладков.
13:35. Два энергетических объекта повреждены в Киевской области после взрывов, сообщил глава военной администрации региона Руслан Кравченко.
13:32. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни города.
13:31. Правительство ФРГ не разделяет позицию главы Чехии о том, что «Северные потоки» были законной целью и считает их подрыв преступлением.
13:31. Киевская ГЭС серьезно повреждена из-за взрывов этим утром, сообщило украинское агентство УНИАН. Повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции.
13:05. Госпредприятие Moldelectrica, оператор электропередающих сетей Молдавии, сообщило о нарушениях в энергосистеме объединенного блока Украина-Молдавия в результате разрушений украинской инфраструктуры.
12:46. Объект инфраструктуры поражен в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявила глава местной областной администрации Светлана Онищук.
12:32. Песков: до нападения на Курскую область между Россией и Украиной не было никаких переговоров.
12:30. Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
12:25. Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области и Черкасской области Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
12:02. ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны.
12:01. Политика Республики Корея в ситуации вокруг Украины не изменилась: Сеул не поставляет летальное оружие Киеву. Об этом ТАСС заявили в администрации южнокорейского президента.
12:00. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Сумской области на севере Украины, сообщил национальный перевозчик «Укржелдорога».
11:36. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что утром 15 областей пострадали в результате атак.
11:31. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сбитый беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод.
11:14. Средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
11:10. Город Шебекино подвергся обстрелу, два мирных жителя ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
11:09. В Житомирской области в результате взрывов погибла женщина, в Одесской области четверо раненых, в том числе ребенок десяти лет, сообщили в областных военных администрациях.
10:53. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Ровненской и Винницкой областях Украины после взрывов, сообщили местные власти.
10:23. Инфраструктурные объекты повреждены в Киевской области после взрывов, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
10:00. Компания «Украинские железные дороги» сообщила об обесточивании своих объектов в нескольких регионах Украины после взрывов и отключения электроэнергии, введены резервные тепловозы.
9:48. Взрывы произошли в городе Ровно на западе Украины, сообщило украинское издание «Страна».
9:46. Задержан житель Омска, который передавал украинским спецслужбам данные о работе местного оборонного предприятия, сообщила ФСБ. Возбуждено дело о госизмене.
9:44. Водоснабжение остановлено в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева из-за отключения электроэнергии, говорится в сообщении «Киевводоканала». Подача воды также полностью остановлена в Житомире.
9:38. Польша и ее союзники подняли в воздух военные самолеты из-за активности дальней авиации РФ, говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши.
9:23. При падении сбитых беспилотников в Еланском районе Волгоградской области повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
9:20. Взрывы прогремели во Львовской области и в городе Житомир, сообщает издание «Страна».
9:13. По всей Украине введены экстренные отключения света, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
9:00. В Луцке на северо-западе Украины прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук.
8:58. В Николаевской области вводятся аварийные отключения света, сообщают власти Николаева.
8:57. Перебои в подаче электричества и в водоснабжении начались в Киеве после взрывов, сообщило издание «Страна».
8:51. Взрывы в третий раз произошли в Виннице, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
8:47. ТАСС: в Киеве прогремели два взрыва в районе аэропорта Жуляны.
8:44. Несколько взрывов прогремело в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
8:39. Третья серия взрывов произошла в городе Хмельницком на западе Украины, сообщил украинский «24-й канал».
8:39. Повторные взрывы произошли в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».
8:37. Средства ПВО с 06:00 до 06:30 мск уничтожили два беспилотника над Брянской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны России.
8:14. Взрывы также произошли в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
8:11. Взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепре, Хмельницком, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, сообщают украинские СМИ.
7:59. После атаки беспилотников в Саратовской области повреждения также получили четыре частных дома в поселке Прибрежный под Энгельсом, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
7:53. Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех беспилотников в регионе, повреждений и пострадавших нет.
7:50. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.
7:48. Взрывы произошли в Киевской области, сообщило украинское издание «Телеграф».
7:46. В результате атаки беспилотников на Саратов госпитализирована одна женщина, сообщили в региональном Минздраве. По его данным, в общей сложности пострадали четыре человека.
7:44. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили девять беспилотников над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбиты над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.