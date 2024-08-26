Что происходит после ввода войск России на Украину. День 915-й

Президент Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской Курской областях. Военкоров, которые получат статус «ветеранов военной журналистики», по льготам приравняют к ветеранам боевых действий, сообщил депутат Хинштейн. 15 областей Украины пострадали в результате атак, в некоторых местах ввели экстренные отключения электроэнергии. В результате атаки на Саратов госпитализирована одна женщина, всего четыре человека пострадали. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

17:55. Власти Пролетарска Ростовской области приняли решение об отмене празднования Дня города и 100-летия Пролетарского района в связи с режимом ЧС, введенным из-за возгорания дизельного топлива на промышленных складах — администрация района. Пожар начался 18 августа в результате атаки украинских БПЛА и продолжается уже девятые сутки.

17:16. Правительство Курской области утвердило порядок получения единовременного пособия для пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории региона, сумма компенсации составит от 300 тыс. до 1,5 млн руб. — врио губернатора региона Смирнов.

16:58. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о расширении зоны обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых ВСУ районов Донецкой области. Ранее сообщалось, что эвакуация затронет 14 населенных пунктов, теперь их число вырастет почти до тридцати.

16:51. Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар в Горловке, возникший в результате сброса взрывоопасного предмета на частный жилой дом — «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

16:00. Специалисты начали аварийно-восстановительные работы в жилом комплексе в Саратове, получившем повреждения в результате атаки беспилотника, идет демонтаж поврежденных конструкций —губернатор Саратовской области Бусаргин. Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА упали на 38-этажный жилой комплекс Volga Sky в Саратове и крышу 25-этажного дома в Энгельсе, были также повреждены четыре частных дома в поселке Прибрежный.

15:53. Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях — Кремль.

15:52. Глава государства поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету — Кремль.

15:51. Президент поручил обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной матпомощи гражданам из Белгородской, Брянской и Курской областей — Кремль.

15:48. Путин поручил правительству содействовать трудоустройству граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей — Кремль.

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15:45. Президент поручил правительству установить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях, где проводится контртеррористическая операция — Кремль.

15:43. Путин распорядился направить из бюджета средства для компенсации ущерба, нанесённого предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях — Кремль.

15:42. Президент Путин поручил профинансировать из бюджета подразделения теробороны Белгородской, Брянской и Курской областей — Кремль.

15:39. Жители поврежденного в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Энгельсе смогли вернуться в свои квартиры — губернатор Саратовской области Бусаргин.

15:35. Тверской суд Москвы приговорил к году принудительных работ двух женщин, совершивших акт вандализма в отношении памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве — «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Как ранее сообщалось, гражданки Николаева и Лысенкова краской нанесли на памятник надпись «ГУР» (Главное управление разведки МО Украины — «Ъ»).

Фотогалерея Основные события СВО за август 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали Фото: @vvgladkov В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters

На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию Фото: Reuters 24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области Фото: кадр видео Минобороны РФ 23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: Reuters 22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА Фото: 161.ru 21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения Фото: @sobakin_mn 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters 17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи Фото: @stefania_battistini 16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Фото: Соцсети Владимира Журавлева На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек Фото: пресс-служба президента РФ В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.

На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии

На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ Фото: @vvgladkov 7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Фото: @dzdmos 7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения

На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек Фото: курская-епархия.рф По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины

На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области Фото: Министерство обороны РФ 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять

На фото: последствия обстрела города Суджа Фото: @gubernator_46 5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения

На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском Фото: Максим Захаров / РИА Новости Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16

На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили

На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе Фото: кадр видео @mchs_official Следующая фотография 1 / 34 25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали Фото: @vvgladkov В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters

На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию Фото: Reuters 24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области Фото: кадр видео Минобороны РФ 23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: Reuters 22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА Фото: 161.ru 21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения Фото: @sobakin_mn 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters 17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи Фото: @stefania_battistini 16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Фото: Соцсети Владимира Журавлева На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек Фото: пресс-служба президента РФ В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.

На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии

На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ Фото: @vvgladkov 7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Фото: @dzdmos 7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения

На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек Фото: курская-епархия.рф По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины

На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области Фото: Министерство обороны РФ 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять

На фото: последствия обстрела города Суджа Фото: @gubernator_46 5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения

На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском Фото: Максим Захаров / РИА Новости Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16

На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили

На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе Фото: кадр видео @mchs_official Смотреть

15:29. Все избирательные участки, где будет проходить голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя, обеспечены укрытиями — пресс-служба городского правительства.

15:28. Обучение в дистанционном формате будет организовано в 11 районах Курской области, ранее власти сообщали о девяти таких районах — врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.

15:23. Законопроект об особом статусе военкоров — «Ветеран военной журналистики» — не будет наделять журналистов статусом «Ветерана боевых действий», но по льготам и положению будет аналогичен ему — глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

15:12. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС 27 августа.

14:40. Все цели массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены, отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны ж/д перевозки вооружения ВСУ, заявили в Минобороны России.

14:29. Пострадавшие от атаки Украины на Курскую область получили финансовую помощь в размере 543 млн рублей, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

14:20. Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, заявили в Минобороны России.

14:00. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по украинским энергообъектам «комбинированным» и одним из самых больших за время конфликта.

13:41. Доступ в белгородские села Дроновка, Пороз и Старый Хутор закроют из-за ситуации, которая «пока развивается не в лучшую сторону», заявил губернатор Вячеслав Гладков.

13:35. Два энергетических объекта повреждены в Киевской области после взрывов, сообщил глава военной администрации региона Руслан Кравченко.

13:32. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки беспилотников запретил масштабные торжества и запуск салютов в предстоящие Дни города.

13:31. Правительство ФРГ не разделяет позицию главы Чехии о том, что «Северные потоки» были законной целью и считает их подрыв преступлением.

13:31. Киевская ГЭС серьезно повреждена из-за взрывов этим утром, сообщило украинское агентство УНИАН. Повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции.

13:05. Госпредприятие Moldelectrica, оператор электропередающих сетей Молдавии, сообщило о нарушениях в энергосистеме объединенного блока Украина-Молдавия в результате разрушений украинской инфраструктуры.

12:46. Объект инфраструктуры поражен в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявила глава местной областной администрации Светлана Онищук.

12:32. Песков: до нападения на Курскую область между Россией и Украиной не было никаких переговоров.

12:30. Тема переговоров с Украиной в настоящий момент потеряла свою актуальность, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

12:25. Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области и Черкасской области Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

12:02. ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны.

12:01. Политика Республики Корея в ситуации вокруг Украины не изменилась: Сеул не поставляет летальное оружие Киеву. Об этом ТАСС заявили в администрации южнокорейского президента.

12:00. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Сумской области на севере Украины, сообщил национальный перевозчик «Укржелдорога».

11:36. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что утром 15 областей пострадали в результате атак.

11:31. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сбитый беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод.

11:14. Средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

11:10. Город Шебекино подвергся обстрелу, два мирных жителя ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

11:09. В Житомирской области в результате взрывов погибла женщина, в Одесской области четверо раненых, в том числе ребенок десяти лет, сообщили в областных военных администрациях.

10:53. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Ровненской и Винницкой областях Украины после взрывов, сообщили местные власти.

10:23. Инфраструктурные объекты повреждены в Киевской области после взрывов, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

10:00. Компания «Украинские железные дороги» сообщила об обесточивании своих объектов в нескольких регионах Украины после взрывов и отключения электроэнергии, введены резервные тепловозы.

9:48. Взрывы произошли в городе Ровно на западе Украины, сообщило украинское издание «Страна».

9:46. Задержан житель Омска, который передавал украинским спецслужбам данные о работе местного оборонного предприятия, сообщила ФСБ. Возбуждено дело о госизмене.

9:44. Водоснабжение остановлено в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева из-за отключения электроэнергии, говорится в сообщении «Киевводоканала». Подача воды также полностью остановлена в Житомире.

9:38. Польша и ее союзники подняли в воздух военные самолеты из-за активности дальней авиации РФ, говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши.

9:23. При падении сбитых беспилотников в Еланском районе Волгоградской области повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

9:20. Взрывы прогремели во Львовской области и в городе Житомир, сообщает издание «Страна».

9:13. По всей Украине введены экстренные отключения света, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.

9:00. В Луцке на северо-западе Украины прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук.

8:58. В Николаевской области вводятся аварийные отключения света, сообщают власти Николаева.

8:57. Перебои в подаче электричества и в водоснабжении начались в Киеве после взрывов, сообщило издание «Страна».

8:51. Взрывы в третий раз произошли в Виннице, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

8:47. ТАСС: в Киеве прогремели два взрыва в районе аэропорта Жуляны.

8:44. Несколько взрывов прогремело в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

8:39. Третья серия взрывов произошла в городе Хмельницком на западе Украины, сообщил украинский «24-й канал».

8:39. Повторные взрывы произошли в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:37. Средства ПВО с 06:00 до 06:30 мск уничтожили два беспилотника над Брянской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны России.

8:14. Взрывы также произошли в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

8:11. Взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепре, Хмельницком, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, сообщают украинские СМИ.

7:59. После атаки беспилотников в Саратовской области повреждения также получили четыре частных дома в поселке Прибрежный под Энгельсом, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

7:53. Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех беспилотников в регионе, повреждений и пострадавших нет.

7:50. Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

7:48. Взрывы произошли в Киевской области, сообщило украинское издание «Телеграф».

7:46. В результате атаки беспилотников на Саратов госпитализирована одна женщина, сообщили в региональном Минздраве. По его данным, в общей сложности пострадали четыре человека.

7:44. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили девять беспилотников над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбиты над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.