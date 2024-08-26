В Саратове при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В результате атаки беспилотников на Саратов госпитализирована одна женщина, сообщили в региональном минздраве. По его данным, в общей сложности пострадали четыре человека.
«Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте»,— рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
В саратовском международном аэропорту Гагарин временно ограничены прием и отправка самолетов. На вылет задерживается один рейс в Москву.
Сегодня, 26 августа, ночью в Саратове и Энгельсе обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома. В Энгельсе поврежден многоэтажный дом, но пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В общей сложности за ночь были уничтожены 20 БПЛА над семью регионами.