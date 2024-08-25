Сноуден назвал задержание Дурова посягательством на основные права человека

Бывший сотрудник Агентства по национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что задержание и арест основателя Telegram Павла Дурова в Париже — нарушение основных прав человека и свободы слова. Решение французских властей он связал с необходимостью получить доступ к «частным сообщениям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдвард Сноуден

Фото: Kevin Wurm, Reuters Эдвард Сноуден

Фото: Kevin Wurm, Reuters

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников для получения доступа к частным сообщениям. Это унижает не только Францию, но и мир»,— написал Эдвард Сноуден в соцсети X.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа, после его поместили под стражу. Как писали СМИ, из-за отсутствия модерации в Telegram и ограниченного сотрудничества мессенджера с французскими властями следствие считает господина Дурова причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством, наркоторговлей.

Официальных заявлений французской стороны о задержании Павла Дурова пока не было. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию завтра, 26 августа. Посольство России во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к предпринимателю, но французские власти «уклоняются от взаимодействия».

В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам The Washington Post и The Guardian сведения об электронной слежке АНБ и ЦРУ за американскими гражданами. Позднее он приехал в Россию и попросил временного убежище, которое ему предоставили в июле того же года. В 2022 году Сноуден получил российское гражданство.

Что известно об аресте Павла Дурова — в главном «Ъ».